Davutoğlu: Esad, Erdoğan\'ın Çağrılarına Verdiği Küstah Cevapların Bedelini Ödüyor

Politika

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalına konuk oldu. Suriye'de son günlerde yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Davutoğlu, dikkat çeken ifadeler kullandı.

"ESAD, ERDOĞAN'A VERDİĞİ KÜSTAH CEVAPLARIN BEDELİNİ ÖDÜYOR"

Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a yönelik diyalog çağrıları olduğunu hatırlattı.

Gelecek Partisi lideri, "Esad, küstahça, sayın Erdoğan'ın çağrılarına, cevaplar verdi. Şimdi bu küstah cevapların bir anlamda bedelini ödüyor. Esad, Türkiye ile anlaşarak bir çözüm yoluna gitseydi şu an hala Şam'da etkin konumunu sürdürüyor olabilirdi" dedi.

"KENDİ HALKIYLA SAVAŞMAYI TERCİH ETTİ"

Esad'ın kendi halkına karşı mezhepçi bir yönetim sergilediğini belirten Davutoğlu,, bu tercihlerin sonuçlarının bugün daha net görüldüğünü savundu.

Esad'ın, "Kendi halkıyla savaşmayı tercih ettiğini" dile getiren Davutoğlu, Suriye Milli Ordusu'nun eline geçen Halep'in, "Suriye'nin mezhepçi rejimine karşı olduğunu" ifade etti.