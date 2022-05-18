Davutoğlu'ndan Atatürk Havalimanı'nın yıkılmasına ilişkin açıklama: Türkiye 3 barona karşı çıkmadıkça yarın da başka bir yer yıkılır
18.05.2022 18:23
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile bir görüşme gerçekleştiren Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Atatürk Havalimanı'nın yıkılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Davutoğlu, "Türkiye imar, faiz ve uyuşturucu baronlarına karşı çıkmadıkça bugün Atatürk Havalimanı yıkılır yarın başka bir yer" ifadesini kullandı.
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18.05.2022 18:26:40. #1.11#
SON DAKİKA: Davutoğlu'ndan Atatürk Havalimanı'nın yıkılmasına ilişkin açıklama: Türkiye 3 barona karşı çıkmadıkça yarın da başka bir yer yıkılır - Son Dakika