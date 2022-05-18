Davutoğlu'ndan Atatürk Havalimanı'nın yıkılmasına ilişkin açıklama: Türkiye 3 barona karşı çıkmadıkça yarın da başka bir yer yıkılır - Son Dakika
Üye Girişi

Davutoğlu'ndan Atatürk Havalimanı'nın yıkılmasına ilişkin açıklama: Türkiye 3 barona karşı çıkmadıkça yarın da başka bir yer yıkılır

18.05.2022 18:23
Davutoğlu'ndan Atatürk Havalimanı'nın yıkılmasına ilişkin açıklama: Türkiye 3 barona karşı çıkmadıkça yarın da başka bir yer yıkılır

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile bir görüşme gerçekleştiren Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Atatürk Havalimanı'nın yıkılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Davutoğlu, "Türkiye imar, faiz ve uyuşturucu baronlarına karşı çıkmadıkça bugün Atatürk Havalimanı yıkılır yarın başka bir yer" ifadesini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

YORUMLAR
500
Davutoğlu: 'Hangi Cüretle, Hangi Akla Hizmetle Kürtçe Müziği Yasaklamaya Kalkarsınız' Davutoğlu: 'Hangi Cüretle, Hangi Akla Hizmetle Kürtçe Müziği Yasaklamaya Kalkarsınız'

Gelecek Partisi, Ahmet Davutoğlu, Muharrem İnce, Deva Partisi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Davutoğlu'ndan Atatürk Havalimanı'nın yıkılmasına ilişkin açıklama: Türkiye 3 barona karşı çıkmadıkça yarın da başka bir yer yıkılır - Son Dakika


Son Dakika
18:17 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden AK Partili üniversite öğrencisi görevden alındı!
17:47 Beklenen sağanak yağmur hayatı durma noktasına getirdi! İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı!
17:30 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı dönemi sona erdi
17:29 Canlı bomba eylemi hazırlığı yapıyorlardı! Afrin'de 2 kadın terörist yakalandı
17:27 Dortmund'un Salzburg'tan Adeyemi'yi transfer etti, 4.Lig ekibinin kasası doldu! 117 milyon lira kazanacaklar...
17:21 Benzine tekrar zam geliyor! Bu geceden itibaren litre fiyatı 24 liraya dayanacak
17:13 Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor! "Murat Ongun'un görevden alınma talimatını İmamoğlu'na, Kılıçdaroğlu verdi"
16:53 Rıdvan Dilmen "Kadroya giremez" demişti! Fenerbahçe'nin yıldızına, Atletico Madrid talip oldu
16:52 107 yaşındaki kadın ölmeden önce "Cinsel ilişkiye girmeyen uzun yaşar" dedi, duyanlar şaştı kaldı
16:42 ABD'li doktor iddia etti: Ölümden sonra insan bilinci açık kalıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 18:26:40. #1.11#
SON DAKİKA: Davutoğlu'ndan Atatürk Havalimanı'nın yıkılmasına ilişkin açıklama: Türkiye 3 barona karşı çıkmadıkça yarın da başka bir yer yıkılır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement