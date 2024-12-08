Davutoğlu'ndan Erdoğan'a 'Esad' desteği: Başarı hepimize ait - Son Dakika
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Politika

Davutoğlu'ndan Erdoğan'a 'Esad' desteği: Başarı hepimize ait

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Suriye'de Beşar Esad yönetiminin devrilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, ''Bir başarı varsa başta Erdoğan olmak üzere hepimize ait'' dedi.

08.12.2024 15:33  Güncelleme: 16:01
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, konuk olduğu bir canlı yayın programında Suriye'de Beşar Esad yönetiminin devrilmesi sonrasındaki sürece destek veren ifadeler kullandı.

"BİR BAŞARI VARSA HEPİMİZE AİT"

Davutoğlu, "Esad bizi dinlememesinin bedelini ödüyor. Dinleseydi şu anda halkı ile barışık Şam'da belki de Orta Doğu'ya örnek bir demokrasi kurabilirdi. Bizi dinlemedi" diye konuştu. Davutoğlu, ayrıca, "Şu anda söylüyorum. Bir başarı varsa başta Sayın Erdoğan olmak üzere hepimize ait" dedi.

"ERDOĞAN'IN FOTOĞRAFLARI YAKILABİLİRDİ"

Esad'ın karşısında durulmasının Türkiye için ne denli önemli olduğuna dikkat çeken Davutoğlu, "Peki ya Türkiye Esad'ın yanında olsaydı? Ya şu an Esad'ın çöken heykeli ile beraber Türkiye'nin itibarı da yerle bir olsaydı? Ya Türkiye ortak olsaydı da, aynı anda Erdoğan ya da görevde olsaydım benim fotoğraflarımız yakılıyor olsaydı bu en büyük bedel olmaz mıydı?" ifadelerini kullandı.

Davutoğlu\'ndan Erdoğan\'a \'Esad\' desteği: Başarı hepimize ait

Gelecek Partisi, Ahmet Davutoğlu, Politika, Suriye, Gündem, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Davutoğlu'ndan Erdoğan'a 'Esad' desteği: Başarı hepimize ait - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • sezai duran:
    Yaaaa Davut yine yandan yandan geliyorsun AKP ye 77 2 Yanıtla
  • Kemsl:
    Ya bu adamla babacan konuşunca sinir oluyorum 60 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Senin Ne Parmağın Var Bu işte 52 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    BU ULKENIN BASINA SURİYE YI SEN BELA ETTIN BENCE SUS VE OTUR 44 1 Yanıtla
  • Erol Çolak:
    rahmetli erbakan hocamın dedigi gibi hadi oradan 34 1 Yanıtla
  • Bayram Sahinoglu:
    ulan düne kadar esat'la görüş esat'la Barış esa'da sormadan iş yapma diyen sen değil miydin kutsuz enişte 31 2 Yanıtla
  • Emin Kahraman:
    bu ızamana kadar köstek oldun suriyede ne işin var diyenlerle masa kurup şimdide beraberiz de yok öyle. 27 0 Yanıtla
  • Alper Elma:
    sana ekmek su bile vermemek lazım davutoglu 24 1 Yanıtla
  • Bestami Ahmet Karayiğit:
    Sinek vızıltısı... 23 0 Yanıtla
  • TARIK null:
    %99 Davutoğluna ait %1 Erdoğan'ın. Yürü bre. pay kapmaya çalışanlar ???? 14 2 Yanıtla
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