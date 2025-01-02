DEM heyeti ile Bahçeli görüşmesine CHP lideri Özel'den ilk yorum - Son Dakika
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Politika

DEM heyeti ile Bahçeli görüşmesine CHP lideri Özel'den ilk yorum

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Abdullah Öcalan'la görüşen DEM Parti heyeti, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle bir araya geldi. Bu görüşmeye ilişkin bir değerlendirmede bulunan CHP lideri Özel, yeni sürecin şeffaflıkla yürütülmesi gerektiğini belirterek ''Yalnızca MHP üzerinden yürütülen bir süreci de doğru bulmayız'' dedi.

02.01.2025 16:12  Güncelleme: 16:35
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PKK Lideri Abdullah Öcalan ile 28 Aralık'ta yapılan görüşmenin ardından, Öcalan'ın önerisi doğrultusunda siyasi partilerle temas kurma kararı alan DEM Parti İmralı Heyeti, bugünkü ikinci görüşmesini Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gerçekleştirdi.

ÖZEL'DEN İLK YORUM GELDİ

Yaklaşık 40 dakika süren görüşmeye ilişkin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, şeffaflıkla yürütülmesi halinde bu sürece dahil olacaklarını ifade etti. Hiçbir siyasi aktörün dışlanmaması gerektiğini vurgulayan Özel, "Yıllardır söylüyoruz. Şeffaf olunmalı diyoruz. Çıkar ilişkilerini acı bir şekilde deneyimledik. Bu sürece ilişkin bizden randevu istendiğinde sordum kimlerle görüşme yapılacağını. Yalnızca MHP üzerinden yürütülen bir süreci de doğru bulmayız. Acaba CHP de muhalefet aktörü olarak başka partileri yok sayacak diye düşünmesin. Bugün de buna uygun bir sürecin yürütüldüğü anlaşılıyor" dedi.

"RANDEVU TALEPLERİNİ DEĞERLENDİRECEĞİZ"

DEM Parti heyetinin randevu talebine ilişkin de açıklamada bulunan Özel, "Pazartesi gününden sonra randevu taleplerini değerlendireceğiz. Toplumsal mutabakat çok önemli. Ne yapacaksam... Ne söyleyeceksem... Her aşamada, şehit aileleri ile gazilerin gözlerinin içine bakacağım" ifadelerini kullandı.

DEM heyeti ile Bahçeli görüşmesine CHP lideri Özel\'den ilk yorum

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Son Dakika Politika DEM heyeti ile Bahçeli görüşmesine CHP lideri Özel'den ilk yorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • yavuz d:
    oylar gidicek diye mi sn ozel :) tamam tamam hadi sizide es gecmeyelim 69 79 Yanıtla
  • Behzat null:
    "Pastadan bana pay verin" diyor. Terör bitse CHP üzülür. 61 78 Yanıtla
  • Ali Fuat Seckin:
    Gizli kapılar arkasında siyasi ittifak yapıyorsunuz her türlü oyunu oynayın şimdi de MHP'den veya yaşanan siyasi olaylardan şeffaflık iste biraz samimi olun ya 67 68 Yanıtla
  • Mahmut Biliz:
    ne oldu HDP nin oylarımı gidecek Yusuf Yusuf etmeğe başladınız 58 57 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    Türklerden kaybedilen oyları Kürtlerden isteyecek zavallı bir hukumet 68 34 Yanıtla
  • Şener Yılmaz:
    Kimlerrr kimlerle beraberrrr 95 4 Yanıtla
  • Mehmet Aydaz:
    SAHTE MİLLIYETÇİLER GÖRÜYORMUSUNUZ YAŞANANLARI,, 83 12 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin:
    tabi chpkknında dahil olması lazım sürece 19 64 Yanıtla
  • Apple User:
    Biji bahçeli 58 23 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    bu işten bir cacık olmaz 38 11 Yanıtla
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