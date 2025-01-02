DEM heyeti ile Bahçeli görüşmesine CHP lideri Özel\'den ilk yorum

Politika

PKK Lideri Abdullah Öcalan ile 28 Aralık'ta yapılan görüşmenin ardından, Öcalan'ın önerisi doğrultusunda siyasi partilerle temas kurma kararı alan DEM Parti İmralı Heyeti, bugünkü ikinci görüşmesini Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gerçekleştirdi.

ÖZEL'DEN İLK YORUM GELDİ

Yaklaşık 40 dakika süren görüşmeye ilişkin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, şeffaflıkla yürütülmesi halinde bu sürece dahil olacaklarını ifade etti. Hiçbir siyasi aktörün dışlanmaması gerektiğini vurgulayan Özel, "Yıllardır söylüyoruz. Şeffaf olunmalı diyoruz. Çıkar ilişkilerini acı bir şekilde deneyimledik. Bu sürece ilişkin bizden randevu istendiğinde sordum kimlerle görüşme yapılacağını. Yalnızca MHP üzerinden yürütülen bir süreci de doğru bulmayız. Acaba CHP de muhalefet aktörü olarak başka partileri yok sayacak diye düşünmesin. Bugün de buna uygun bir sürecin yürütüldüğü anlaşılıyor" dedi.

"RANDEVU TALEPLERİNİ DEĞERLENDİRECEĞİZ"

DEM Parti heyetinin randevu talebine ilişkin de açıklamada bulunan Özel, "Pazartesi gününden sonra randevu taleplerini değerlendireceğiz. Toplumsal mutabakat çok önemli. Ne yapacaksam... Ne söyleyeceksem... Her aşamada, şehit aileleri ile gazilerin gözlerinin içine bakacağım" ifadelerini kullandı.