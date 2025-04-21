Öcalan\'la görüşmenin ardından İmralı heyetinden açıklama

DEM Parti İmralı Heyeti, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'la görüşmek için İmralı'yı ziyaret etti. Görüşme, heyet ile Öcalan arasındaki dördüncü görüşme oldu. İmralı ziyareti için Pervin Buldan'a yoğun bakımda tedavi gören Sırrı Süreyya Önder'in yerine Öcalan'ın avukatlarından Faik Özgür Erol eşlik etti.

ÖCALAN'LA İMRALI'DA DÖRDÜNCÜ GÖRÜŞME

Görüşme sonrası Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder'in tedavisinin devam ettiği hastanenin önünde açıklama yaptı. Buldan, Öcalan'la görüşmelerinde ilk olarak Önder'in durumunu konuştuklarını belirtti.

"İLK GÜNDEM SIRRI SÜREYYA ÖNDER'İN SAĞLIK DURUMU OLDU"

Buldan şunları söyledi: "Sayın Öcalan'ın avukatı ile birlikte yaklaşık 2.5 saatlik bir görüşme sonucunda tekrar geri döndük. Görüşmenin oldukça verimli geçtiğini özellikle ifade etmek isterim. Yaptığımız görüşmede elbette ki ilk gündem, ilk konu sevgili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu oldu. Kendisi de konuyu yakından takip ettiğini, TV'lerde Sırrı Bey ile çıkan bütün haberleri izlediğini ancak durumuna çok büyük bir üzüntü duyduğunu, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını umut ettiğini özellikle belirtmek istiyorum.

Ayrıca süreçle ilgili de hem umudunu koruduğunu hem de çalışmalarını devam ettiğinin altını da önemle çizdi. Sevgili Önder'e hitaben bir mesaj verdi bize, ben de bu mesajı sizlerin aracılığı ile kamuoyu ile paylaşmak istiyorum."

ÖCALAN: ÖNDER, BÜYÜK BARIŞ ÇABASINI TOPLUMA YANSITAN BİRİSİ

Pervin Buldan, Abdullah Öcalan'ın hastanede tedavisi devam eden Sırrı Süreyya Önder'e yazdığı mesajını okudu: "Sırrı Süreyya Önder'e yaşadığı rahatsızlık nedeniyle şifa diliyorum; ailesine ve tüm dostlarına, sevenlerine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Sırrı Süreyya Önder ile 12 yıllık mesaimiz var. Onun taşıdığı büyük önem şudur: Adıyamanlı ve Türkmen kökenli ideal biri olarak Baba İshak geleneğini temsil ediyor. Büyük barış çabasını topluma yansıtan, toplumsal ön yargıları şahsında kırabilen biridir. Bunu da yaptı. Ön yargıları toplumda kırdı, Meclis'te kırdı, sokakta kırdı

Onun şahsında hayata geçen, Anadolu genleri ve kültürü dediğimiz şeydir. Barış dediğimiz şey de Anadolu genlerini, Türkmen geleneğini yaşanılır kılmaktır. Önder böyle biridir ve gerçek Türkmenlik özü budur: En iyi barış kimliği, en iyi barış kültürü. 'Israrla düşmanlaştıralım, bu biçimde siyaset yapalım' anlayışının tam zıddıdır.

"ÖNDER'İN OLUMSUZLUKLARLA BAŞ ETME KÜLTÜRÜ ÖNEMLİDİR"

Önder'in olumsuzluklarla baş etme, onları yönetebilme kültürü önemlidir; ortaya çıkan olumsuzlukları derinleşmeden olumluya dönüştürebiliyor. Herkesin Önder'in kaldığı hastaneye gittiğini, onun anısına bağlılığını beyan ettiğini görüyorum. Bağlılığın gereği, onun barış çabasını pratikleştirmekten geçer. Bir kez daha kendisine, ailesine, sevenlerine, tüm topluma geçmiş olsun dileklerimi sunuyor; bir an evvel iyileşerek en coşkulu, en güçlü haliyle aramızda olmasını diliyorum"

Buldan, Öcalan'ın mesajını okumasının ardından, "Biz de İmralı heyeti üyeleri olarak sevgili Önder'e hem geçmiş olsun dileklerimizi hem de onu özlemle beklediğimizi, bu çalışmalara kaldığımız yerden devam etmesi için ona ihtiyacımız olduğunu belirtmek istiyorum" dedi.

BUGÜNE KADAR YAPILAN GÖRÜŞMELER

DEM Parti İmralı Heyeti, 28 Aralık 2024, 22 Ocak ve 27 Şubat'ta bugüne kadar 3 defa İmralı'ya gitti. İlk iki görüşmede Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan yer almıştı Üçüncü görüşmede, Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'in yanı sıra DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Asrın Hukuk Bürosu avukatlarından Cengiz Çiçek ve Faik Özgür Erol ile Ahmet Türk yer almıştı.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER YOĞUN BAKIMDA

DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder 15 Nisan akşamında evinde geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeni ile hastaneye kaldırıldı. Aort damarı değişimi nedeni ile 12 saatlik ameliyatın ardından makine desteği ile yoğun bakıma kaldırılan Önder 6 gündür uyutuluyor. Dün Önder'in ağabeyi tarafından yapılan açıklamada kalbinin sağ tarafında da kasılmaların başladığı bunun da iyiye işaret olduğu aktarıldı.