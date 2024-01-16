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DEM Parti, 5 büyükşehre karşı CHP'den İstanbul'un 3 ilçesini istiyor - Son Dakika
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DEM Parti, 5 büyükşehre karşı CHP'den İstanbul'un 3 ilçesini istiyor

Yerel seçimler için geri sayım devam ederken DEM Parti ile CHP arasında bir iş birliği olup olmayacağı merak konusu... Kulislerde konuşulanlara göre; İstanbul dahil 5 büyükşehirde CHP adaylarını destekleme kararı alan DEM Parti'nin buna karşılık CHP'den 3 ilçede aday çıkarmamasını istedi.

16.01.2024 - 10:35,  Güncelleme: 10:39
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DEM Parti'nin İstanbul, İzmir, Adana, Mersin ve Bursa'da CHP adaylarına destek verebileceğini, bunun karşılığında İstanbul'da 3 ilçede aday çıkarılmamasını istediği iddia edildi.

DEM PARTİ'NİN İNADI KIRILDI

Geçtiğimiz hafta Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e iade-i ziyarette bulunmuş ve iki partinin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde bazı kentlerde seçim iş birliği yapmasına dönük ortak çalışma yürütme kararı alınmıştı. Bu ziyaretin ardından DEM Parti İstanbul, İzmir, Adana, Mersin ve Bursa'da başkan adayı çıkarmamayı gündemine aldı. DEM Parti, bu 5 büyükşehirde CHP'nin adaylarını destekleyebilir.

CHP'DEN İSTANBUL'UN 3 İLÇESİNİ İSTİYOR

Buna karşılık DEM Parti'nin de CHP'den bazı istekleri var. Örneğin İstanbul'da Esenyurt, Sultanbeyli ve Adalar'da CHP'nin aday çıkarmasını istemiyor. DEM Parti, yalnızca CHP ile değil, DEVA ve Saadet Partisi ile görüşme trafiği yürütüyor.

DEM Parti, 5 büyükşehre karşı CHP\'den İstanbul\'un 3 ilçesini istiyor
YORUMLAR (7)
  • Cankanali: CHP tam bir Atatürk düşmanı. Atatürk'ün ismini kirleten bu partiye oy verenler! artık gerçek Atatürkçü "sol" bir parti ve parti yöneticileri bulun kendinize derim. Yoksa 5-10 seneye kalmaz vicdan azabından kurtulamayacaksınız. Hepimiz bu vatanın evladıyız, biriz, bütünüz. Ama gerçekten Derya Baykal'dan sonra CHP bu bütünlüğün tam karşında. Yanıtla 76 32
  • bülent C.: Hani birbirlerine destek olmayacaklardı , anlaşılan anketlerde aşağıda kaldılar tutuştular. Ülkesini seven gerçek vatanseverler bu 2 partiye oy moy vermez. Yanıtla 41 10
  • babasultan: verin abi helal hoş olsun .. birleşe birleşe kazanacagız.. mümkünse şaşkınbakkalı verelim Yanıtla 7 24
  • Hamit Gündoğdu: Dem partiye batıda belediye kazandırmak ülke için çok zararlı bir düşüncedir... CHP bu tavırlarının karşılığını duvara toslamak ile almakta olup önlem alması gerekirken hep oturduğu yerden ahkam kesmektedir. Çok çalışmak gerekir.. seçimlerde AKP'ye oy vermedim ama en az 3 kere ev ziyaretine geldiler Yanıtla 17 2
  • Rıdvan Sülek: BABANIZIN MALINIMI İSTİYORSUNUZ Yanıtla 12 2
  • Hbo Hbo: Deniz Baykal 4 1
  • garson eleman: İmansızlık ortak buluşma noktaları Yanıtla 4 0

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SON DAKİKA: DEM Parti, 5 büyükşehre karşı CHP'den İstanbul'un 3 ilçesini istiyor - Son Dakika
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