DEM Parti heyetinden AK Parti'ye ziyaret! Görüşme 2 saat sürdü - Son Dakika
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Politika

DEM Parti heyetinden AK Parti'ye ziyaret! Görüşme 2 saat sürdü

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DEM Parti İmralı Heyeti, Meclis'te siyasi partiler turunu sürdürüyor. Heyet bugün ilk olarak MHP ile görüştü. Sonrasında ise DEM Parti-AK Parti görüşmesi gerçekleşti. Görüşme sonrası AK Parti'den yapılan ilk açıklamada, "Samimi, dostane bir sohbet oldu" denildi.

17.03.2025 15:40  Güncelleme: 15:49
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DEM Parti İmralı Heyeti, bugün Meclis'te siyaset turu gerçekleştiriyor. Heyet ilk olarak MHP'yi ziyaret etti. Bu görüşmenin ardından DEM Parti heyeti, AK Parti grubunu ziyaret etti.

GÖRÜŞMEYE KİMLER KATILDI?

AK Parti heyetinde, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin yer aldı.

DEM Parti heyetinde ise eş genel başkanlar Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları Oruç ile İmralı Heyeti'nden Sırrı Süreyya Önder ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit yer aldı.

AK Partililer ile DEM Partililer tokalaştıktan sonra görüşmeye geçti.

GÖRÜŞME SONA ERDİ

DEM Parti'nin AK Parti'ye gerçekleştirdiği ziyaret 2 saat sürdü. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, görüşme sonrası "Samimi, dostane bir sohbet oldu" dedi.

100 MADDELİK TERÖRSÜZ TÜRKİYE TALEPLERİ

AK Parti-DEM Parti görüşmesinde, PKK'nın fesih süreci ana gündem maddesi olacak. AK Parti heyeti, DEM heyetine önceliğin PKK'nın kendini feshetmesi olduğunu aktaracak. "PKK kendini feshetme sürecini tamamladıktan sonra atılacak adımlar konuşulur" mesajını verecek. AK Parti, 50'si terör örgütü PKK'yı, 50'si DEM'i ilgilendiren yaklaşık 100 başlıktan oluşan "Terörsüz Türkiye" taleplerini bugün heyete iletecek.

ÖNCELİK 50 MADDEDE

Sürecin tamamlanması için örgütlerle ilintili 50'sinin hayata geçirilmesi öncelikli şart olacak. Türkiye'de KCK adı altında örgütlenen PKK'nın diğer uzantılarının illegal ve legal bütün bağlantılarının açığa çıkartılması, üyelerinin yargı önüne çıkarılması da talep edilecek. AK Parti, DEM'e PKK'nın istihbarat örgütleriyle olan ilişkisinin deşifre edilmesinin de önemli bir adım olacağını iletecek ve benzer bir girişimin bir daha yaşanmasının önüne geçilecek.

DEM Parti heyetinden AK Parti\'ye ziyaret! Görüşme 2 saat sürdü

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Son Dakika Politika DEM Parti heyetinden AK Parti'ye ziyaret! Görüşme 2 saat sürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Barış Yılmaz:
    şunu Chp yapsa terörist derler hain ilan ederler 125 14 Yanıtla
  • Erol MARASLI:
    Vatana ihanet sürecinde 2 nci perde.tarik szileri vatan haini olarak yzazacak 114 12 Yanıtla
  • yobaz deşen:
    demlenmeye devam akmhpkk 102 10 Yanıtla
  • Bayram kandemir:
    bakın buraya yazıyorum, bu tür anlaşmalar bazı bedeller karşılığında imzalanır. devlet sırrı olarak kalacak ancak neyin karşılığında olduğu zamanla millette mal olacak. geçmiş olsun 74 8 Yanıtla
  • yobaz deşen:
    hani chp seçilirse apo dışarı çıkacaktı akpmhpk 71 8 Yanıtla
  • mehmet uyar:
    Hani şart anlaşma madde yoktu. 64 7 Yanıtla
  • Aykut Kalkan:
    hala bunlara oy atıyorlar kafayı yememek elde degil 48 6 Yanıtla
  • nesha512:
    iyi demlensinler. 45 6 Yanıtla
  • 205622:
    ampullerin kurtuluşu ici bel bağladıkları kişilere bak sonra çık tv ye kimleeerrr kimleeerle 42 7 Yanıtla
  • Deniz Memis:
    demli çay 39 6 Yanıtla
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