DEM Parti gösterisinde genel başkandan cesaret alan kalabalık PKK sloganları attı, gözaltılar var

Politika

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Diyarbakır'da DEM Parti'nin düzenlediği izinsiz gösteri yine bildik görüntülere sahne oldu. Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın elebaşı Öcalan lehine kullandığı ifadelere, toplanan kalabalık sloganlar atarak destek oldu. İzinsiz gösteride, terör örgütü propagandası yapan kişilere polis müdahale etti.

İZİNSİZ GÖSTERİYE POLİS MÜDAHALE ETTİ

DEM Parti tarafından İstasyon Meydanı'nda yapılacağı duyurulan miting için bir grup öğle saatlerinde Sanat Sokağı'nda toplandı. Mitingin izinsiz yapılması nedeniyle polis, grubun alana yürümesine izin vermedi. Emniyet yetkilileri ve partililer arasında yapılan görüşmeler sonucu grubun Sanat Sokağı'nda açıklama yapmasına izin verildi. DEM Parti Genel Başkanı Tuncer Bakırhan yaptığı açıklamada, "Tecride karşıyız. Öcalan'a (Abdullah Öcalan) 4 yıldır uyguladığınız tecride karşıyız" dedi.

6 GÖZALTI

Bölücü terör örgütünün propagandasının yapıldığı gösteride sık sık PKK ve Öcalan lehine sloganlar atıldı. Gösteride terör propagandası yapan 6 kişi gözaltına alındı.

DİYARBAKIR VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Diyarbakır Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "DEM Parti tarafından bugün İstasyon Meydanı'nda düzenlenmek istenen mitingin, kamu düzeni ve güvenliğini bozabileceği değerlendirilerek Valilikçe yasaklandığı" hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yasaklama kararına rağmen DEM Parti yetkililerince yapılan tüm hukuksuz çağrılara uymayarak, bu kanunsuz mitinge katılmayan ve bu şekilde kendi huzuruna ve şehrin hukukuna sahip çıkan Diyarbakırlı vatandaşlarımıza müteşekkiriz. Valiliğimizin yasaklama kararına uymayarak ilimiz Ofis bölgesinde eylem yapan ve sayıları 1500 civarında olan kişilerden, terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatılmıştır. Söz konusu eylem sırasında yapılan basın açıklamalarında, konusu suç teşkil eden ifadeler kullanan ancak yasama dokunulmazlığı bulunan kişiler hakkında adli mercilere de suç duyurusunda bulunuldu. İl Emniyet Müdürlüğünce söz konusu eylem süresince konusu suç teşkil eden faaliyette bulunan diğer kişilerin tespiti çalışması devam etmekte olup, sonuçları kamuoyuyla ayrıca paylaşılacaktır."