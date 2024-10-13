DEM Parti gösterisinde genel başkandan cesaret alan kalabalık PKK sloganları attı, gözaltılar var - Son Dakika
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Politika

DEM Parti gösterisinde genel başkandan cesaret alan kalabalık PKK sloganları attı, gözaltılar var

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Diyarbakır'da DEM Parti tarafından düzenlenen izinsiz gösteri yine bildik görüntülere sahne oldu. DEM Parti Genel Başkanı Tuncer Bakırhan yaptığı açıklamada, ''Öcalan'a 4 yıldır uyguladığınız tecride karşıyız'' dedi, toplanan kalabalık sık sık PKK ve Öcalan lehine sloganlar attı. Gösteride 6 kişi, terör örgütünün propagandasını yapmaktan gözaltına alındı.

13.10.2024 19:30  Güncelleme: 19:52
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Diyarbakır'da DEM Parti'nin düzenlediği izinsiz gösteri yine bildik görüntülere sahne oldu. Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın elebaşı Öcalan lehine kullandığı ifadelere, toplanan kalabalık sloganlar atarak destek oldu. İzinsiz gösteride, terör örgütü propagandası yapan kişilere polis müdahale etti.

DEM Parti bildiğiniz gibi! Genel Başkan 'Tecride karşıyız' dedi, grup PKK sloganları attı, gözaltılar var

İZİNSİZ GÖSTERİYE POLİS MÜDAHALE ETTİ

DEM Parti tarafından İstasyon Meydanı'nda yapılacağı duyurulan miting için bir grup öğle saatlerinde Sanat Sokağı'nda toplandı. Mitingin izinsiz yapılması nedeniyle polis, grubun alana yürümesine izin vermedi. Emniyet yetkilileri ve partililer arasında yapılan görüşmeler sonucu grubun Sanat Sokağı'nda açıklama yapmasına izin verildi. DEM Parti Genel Başkanı Tuncer Bakırhan yaptığı açıklamada, "Tecride karşıyız. Öcalan'a (Abdullah Öcalan) 4 yıldır uyguladığınız tecride karşıyız" dedi.

DEM Parti bildiğiniz gibi! Genel Başkandan cesaret alan kalabalık PKK sloganları attı, gözaltılar var

6 GÖZALTI

Bölücü terör örgütünün propagandasının yapıldığı gösteride sık sık PKK ve Öcalan lehine sloganlar atıldı. Gösteride terör propagandası yapan 6 kişi gözaltına alındı.

DEM Parti bildiğiniz gibi! Genel Başkandan cesaret alan kalabalık PKK sloganları attı, gözaltılar var

DİYARBAKIR VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Diyarbakır Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "DEM Parti tarafından bugün İstasyon Meydanı'nda düzenlenmek istenen mitingin, kamu düzeni ve güvenliğini bozabileceği değerlendirilerek Valilikçe yasaklandığı" hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yasaklama kararına rağmen DEM Parti yetkililerince yapılan tüm hukuksuz çağrılara uymayarak, bu kanunsuz mitinge katılmayan ve bu şekilde kendi huzuruna ve şehrin hukukuna sahip çıkan Diyarbakırlı vatandaşlarımıza müteşekkiriz. Valiliğimizin yasaklama kararına uymayarak ilimiz Ofis bölgesinde eylem yapan ve sayıları 1500 civarında olan kişilerden, terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatılmıştır. Söz konusu eylem sırasında yapılan basın açıklamalarında, konusu suç teşkil eden ifadeler kullanan ancak yasama dokunulmazlığı bulunan kişiler hakkında adli mercilere de suç duyurusunda bulunuldu. İl Emniyet Müdürlüğünce söz konusu eylem süresince konusu suç teşkil eden faaliyette bulunan diğer kişilerin tespiti çalışması devam etmekte olup, sonuçları kamuoyuyla ayrıca paylaşılacaktır."

DEM Parti gösterisinde genel başkandan cesaret alan kalabalık PKK sloganları attı, gözaltılar var

Tuncer Bakırhan, Diyarbakır, DEM Parti, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Terör, Hukuk, PKK, Son Dakika

Son Dakika Politika DEM Parti gösterisinde genel başkandan cesaret alan kalabalık PKK sloganları attı, gözaltılar var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • harun şahan:
    Devlet bahçeli terörislerle el sıkışıyor. Numan kurtulmuş anayasanın ilk 3 maddesini değiştirmeyi teklif ediyor. Dem parti terörist Öcalan'ı bıraktırmaya uğraşıyor. Sizce amaçları ne AKP ve DEM Parti'nin? 38 12 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    bunlar adam olmaz babalarını düşünmekten uyku uyumuyorlar devlete millete yararlı hiç bi şey yapmıyorlar zaten 31 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    Kimden cesaret aldıkları belli 16 3 Yanıtla
  • B BAYRAKTAR:
    İsrail e biz gireriz diyen iktidardan israil bize girecek söylemine geçen iktidar. Derken vergi i yumuşak göstermek adına savunma sanayi başlı atıldı. Derken bahçeli dem partililerin elini sıktı, 2 gün sonra tayyip bu hareket boş değildir dedi. Ve secim anketleri hiç olmadıgı kadar anket paylaşır oldu. Ve durduk yere öcalan ve eylem düğmesine basan dem parti. Akp seçmeni gibi büyük resme odaklanır oldum. Bence dünyayı yöneten eğer rakamda değişiklik olmadıysa o beş ailemi olaya dahil oldu… 16 2 Yanıtla
  • Ali Akkaya:
    eskiden kütrtçe konusmak bile yasakti bukadar özgürlük verirsen devletide tanimazlar 15 0 Yanıtla
  • Burak Kurt:
    Bazı arkadaşlar bahçeli teröristlerle el sıkisiyor yazmış CHP secimlerde Dem parti ile birlikte olup ittifak kırmadı mi ? biri bna açıklarsa sevinirim 6 6 Yanıtla
  • Alper Elma:
    kisaca bunlar diyorki biz teröristiz bizim başımızdaki teröristi bırakın 9 0 Yanıtla
  • Yakup Becerikli:
    amları kaşınıyor 5 0 Yanıtla
  • hilmi Ergin:
    donsuz enayi partisinin slogan atan k.o.ç ları ... 4 0 Yanıtla
  • Hakim ATMACA:
    Sılogan atanlara gereken cezalar verilmeli fitne fesatlar 4 0 Yanıtla
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