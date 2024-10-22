DEM Parti\'den Bahçeli\'nin Öcalan çağrısına yanıt: Bir başlangıç olacaksa tecrit derhal kaldırılmalıdır

Politika

Teröristbaşı Gülen neden öldü? ABD\'deki hastaneden açıklama var

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Çözüm süreci konusunda terör örgütü lideri Abdullah Öcalan hakkında geçen hafta yaptığı çağrıyı bir adım daha ileri taşıyan Bahçeli "Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin, TBMM'de DEM Grup Toplantısı'nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" dedi.

Bahçeli'nin sözleri kamuoyunda geniş yankı uyandırırken DEM Parti'den de ilk resmi yanıt geldi. Partisinin grup toplantısında konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları "Bir başlangıç olacaksa tecrit derhal kaldırılmalıdır. Onurlu bir barış için inisiyatif almaya hazırız" ifadelerini kullandı.

"KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜM YOLU VE MUHATAPLARI BELLİDİR"

DEM Partili Hatimoğulları'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Kürt sorununun çözüm yolu, yöntemleri ve muhatapları bellidir. Ortadoğu'da ve Türkiye'de barışın muhatabı İmralı'da ağır tecrit altında bulunan Abdullah Öcalan'dır.

"ÇÖZÜM MECLİS'TİR"

Kürt sorununun çözümü Meclis'tir. Parlamento'da ve siyasette muhatap DEM Parti'dir, demokratik zeminde siyasi partiler, demokrasi güçlerinin tamamıdır, toplumun bizatihi kendisidir. Geçmiş deneyimlerimizden biliyoruz ki toplumsallaşamamış bir barış, gerçek anlamda bir barışı sağlayamamış oluyoruz.

"TECRİT KALDIRILMALI"

Barış bilinci toplumun bütün hücrelerine yayılmalıdır ki, bütün toplum tarafından benimsenmeli ki gerçek barış olsun. Bir başlangıç olacaksa tecrit derhal kaldırılmalıdır. Kürt sorununun çözümünde pusula demokratik müzakeredir, onurlu barıştır. Çözümü kimseden direnmiyoruz, onurlu bir barış için de inisiyatif almaya hazırız.

BAHÇELİ'NİN YAPTIĞI ÇAĞRI

Bahçeli, Abdullah Öcalan için 'Tecrit kaldırılsa konuşsun' mahiyetinde bir konuşma gerçekleştirdi. Tecrit 44 aydır devam ediyor, Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması için yıllardır mücadele ediyoruz.

Öcalan üzerindeki tecrit kesinlikle kaldırılmalıdır. Fiziki olarak gelsin konuşsun diyoruz, ne diyeceğini görelim dedik geçen hafta. Yine tekrar ediyoruz; bırakın tecrit kaldırılsın, Öcalan çıksın konuşsun, ne konuştuğunu görelim. Vakit geçirilmeden bir adım atılmalıdır."