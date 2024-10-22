DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan çağrısına yanıt: Bir başlangıç olacaksa tecrit derhal kaldırılmalıdır - Son Dakika
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Politika

DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan çağrısına yanıt: Bir başlangıç olacaksa tecrit derhal kaldırılmalıdır

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Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan için "Tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun" diyen MHP lideri Devlet Bahçeli'ye DEM Parti'den ilk resmi yanıt geldi. Partisinin grup toplantısında konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları "Bir başlangıç olacaksa tecrit derhal kaldırılmalıdır. Onurlu bir barış için inisiyatif almaya hazırız" dedi.

22.10.2024 13:20  Güncelleme: 13:38
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Çözüm süreci konusunda terör örgütü lideri Abdullah Öcalan hakkında geçen hafta yaptığı çağrıyı bir adım daha ileri taşıyan Bahçeli "Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin, TBMM'de DEM Grup Toplantısı'nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" dedi.

Bahçeli'nin sözleri kamuoyunda geniş yankı uyandırırken DEM Parti'den de ilk resmi yanıt geldi. Partisinin grup toplantısında konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları "Bir başlangıç olacaksa tecrit derhal kaldırılmalıdır. Onurlu bir barış için inisiyatif almaya hazırız" ifadelerini kullandı.

"KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜM YOLU VE MUHATAPLARI BELLİDİR"

DEM Partili Hatimoğulları'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Kürt sorununun çözüm yolu, yöntemleri ve muhatapları bellidir. Ortadoğu'da ve Türkiye'de barışın muhatabı İmralı'da ağır tecrit altında bulunan Abdullah Öcalan'dır.

"ÇÖZÜM MECLİS'TİR"

Kürt sorununun çözümü Meclis'tir. Parlamento'da ve siyasette muhatap DEM Parti'dir, demokratik zeminde siyasi partiler, demokrasi güçlerinin tamamıdır, toplumun bizatihi kendisidir. Geçmiş deneyimlerimizden biliyoruz ki toplumsallaşamamış bir barış, gerçek anlamda bir barışı sağlayamamış oluyoruz.

DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan çağrısına yanıt: Bir başlangıç olacaksa tecrit derhal kaldırılmalıdır

"TECRİT KALDIRILMALI"

Barış bilinci toplumun bütün hücrelerine yayılmalıdır ki, bütün toplum tarafından benimsenmeli ki gerçek barış olsun. Bir başlangıç olacaksa tecrit derhal kaldırılmalıdır. Kürt sorununun çözümünde pusula demokratik müzakeredir, onurlu barıştır. Çözümü kimseden direnmiyoruz, onurlu bir barış için de inisiyatif almaya hazırız.

BAHÇELİ'NİN YAPTIĞI ÇAĞRI

Bahçeli, Abdullah Öcalan için 'Tecrit kaldırılsa konuşsun' mahiyetinde bir konuşma gerçekleştirdi. Tecrit 44 aydır devam ediyor, Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması için yıllardır mücadele ediyoruz.

Öcalan üzerindeki tecrit kesinlikle kaldırılmalıdır. Fiziki olarak gelsin konuşsun diyoruz, ne diyeceğini görelim dedik geçen hafta. Yine tekrar ediyoruz; bırakın tecrit kaldırılsın, Öcalan çıksın konuşsun, ne konuştuğunu görelim. Vakit geçirilmeden bir adım atılmalıdır."

DEM Parti\'den Bahçeli\'nin Öcalan çağrısına yanıt: Bir başlangıç olacaksa tecrit derhal kaldırılmalıdır

Abdullah Öcalan, Devlet Bahçeli, DEM Parti, Politika, Güncel, Terör, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan çağrısına yanıt: Bir başlangıç olacaksa tecrit derhal kaldırılmalıdır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (52)

  • Mert Pktkn:
    Memleketin geldiği hale bak arkadaş! Şehitlerin, şehit analarının hakkını ödeyemeyeceksiniz!!! 284 50 Yanıtla
  • Mert Nobre:
    Halinle işbirliği yapan haindir 225 33 Yanıtla
  • Samet Hanlı:
    Apoyu meclise sokarsanız eğer onca şehidimizin kemikleri sızlar yamayınnnn!!! 209 30 Yanıtla
  • Ramazan Ertaş:
    Siz neyin peşindesiniz Tayyip ve yamağı Bahçeli 168 35 Yanıtla
  • Ercan Kızılboğa:
    yok artık daha neler öyle kolay değil sıkıyorsa çıkarsınlar 155 31 Yanıtla
  • Kamil Şenel:
    Yok artık bunu da yapamazsınız 120 21 Yanıtla
  • Tuna:
    HDPKK mı yazacaklar şimdi 81 23 Yanıtla
  • Ahmet Kaan SOYSAL:
    Al gelin kaldırdım 56 16 Yanıtla
  • Haydar Ali Yürükiü:
    Abdullah Öcalan Bahçeli’nin dediği şekilde hiç bir zaman demez ve diyeceğini de sanmiyorum. Şayet söylerse, KANDİL kabul etmez. 37 14 Yanıtla
  • Binali Şahin:
    sazanlarda atladı hemen 26 22 Yanıtla
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