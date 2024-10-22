DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan çıkışına ilk yorum: Bu kadarını beklemiyorduk - Son Dakika
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Politika

DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan çıkışına ilk yorum: Bu kadarını beklemiyorduk

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Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan için ''Tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun'' diyen MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sözleri DEM Parti kanadında da büyük şaşkınlık yarattı. DEM Parti kaynaklarından Bahçeli'nin sözleri için ''Bu kadarını beklemiyorduk, tarihi bir konuşma yaptı'' değerlendirmesi geldi.

22.10.2024 12:46
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Partisinin haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalar yapan MHP lideri Devlet Bahçeli, çözüm süreci konusunda terör örgütü lideri Abdullah Öcalan hakkında geçen hafta yaptığı çağrıyı bir adım daha ileri taşıyarak "Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin, TBMM'de DEM Grup Toplantısı'nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" dedi.

"BU KADARINI BEKLEMİYORDUK"

Gündeme bomba gibi düşen bu açıklamalar sonrası gözlerin çevrildiği DEM Parti kanadından da ilk değerlendirmeler geldi. Bahçeli'nin bu çıkışı karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen DEM Parti kaynaklarından, "Bu kadarını beklemiyorduk, tarihi bir konuşma yaptı" değerlendirmesi geldi.

CHP'DEN İLK YORUM: ÖCALAN AF İSTEDİ

CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir'den de konuyla ilgili ilk değerlendirme geldi. Bahçeli'nin sözlerinin Öcalan'a af isteği anlamına geldiğini belirten Emir, "Söylediklerinin neye işaret ettiğini bilmiyor. Biz açıklayalım. Geçen hafta tecrit kaldırılsın diyen Bahçeli, bu hafta da gelsin Meclis'te DEM grubunda konuşsun diyerek Öcalan için af çıkarılsın demiştir. Bunun af olmadan diğer türlüsü imkansızdır. Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan için af istemiştir. Umut hakkı için de bir yasal düzenleme istiyor. Son derece yanlış bir noktadan başlıyor. 'İmralı canisi' dediği kişiden çözüm bekliyor. Son derece talihsiz bir konuşmadır. Ağırlaştırılmış müebbet alan bir kişinin yeni bir düzenlemeyle Meclis'te konuşsun demiyoruz barış istiyoruz" şeklinde konuştu.

DEM Parti\'den Bahçeli\'nin Öcalan çıkışına ilk yorum: Bu kadarını beklemiyorduk

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Son Dakika Politika DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan çıkışına ilk yorum: Bu kadarını beklemiyorduk - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (63)

  • Abdullah Çelik:
    Bu sorunu çözse çözse Devlet Bahçeli Sayın Devlet Bahçeli çözer 97 356 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    bahçeli rahatsız herhalde bi doktora gözükmesi lazım 308 54 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    önce şehit ailelerine sorun bu olayı müsade ederlerdi tecritin kalkmasina 230 20 Yanıtla
  • Semih Öz:
    devlet bahçeliyi yapay zeka ile falan mı konuşturuyorlar? 188 20 Yanıtla
  • İshak Klein:
    Hepten bunadı… recebin eline nasıl bir koz verdiyse artık.. getir getir.. götür götür..,zavallı 148 23 Yanıtla
  • yavuz d:
    yillardir demle ittifak yapan chp ye ses cikarmayan chp lilerin milliyetcilik damari kabarmistir.Burda amac maske dusurmek ve ic cepeyi saglamlastirmak 44 94 Yanıtla
  • YoH null:
    toplumun onayını almadın ki bahceli yanj bosuna kendini yoruyon ekmek çıkmaz yani:) 78 10 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk:
    Dinleyeceklermiki onu.artık etkisi yok deniyor.son care onamı sarılmıslar 68 11 Yanıtla
  • Fatih Yılmaz:
    Yakında buda arkasından gider 67 9 Yanıtla
  • Mauro Sicardi:
    8taş küçüktür ama mide bulandırır 15 28 Yanıtla
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SON DAKİKA: DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan çıkışına ilk yorum: Bu kadarını beklemiyorduk - Son Dakika
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