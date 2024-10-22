DEM Parti\'den Bahçeli\'nin Öcalan çıkışına ilk yorum: Bu kadarını beklemiyorduk

Politika

Partisinin haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalar yapan MHP lideri Devlet Bahçeli, çözüm süreci konusunda terör örgütü lideri Abdullah Öcalan hakkında geçen hafta yaptığı çağrıyı bir adım daha ileri taşıyarak "Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin, TBMM'de DEM Grup Toplantısı'nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" dedi.

"BU KADARINI BEKLEMİYORDUK"

Gündeme bomba gibi düşen bu açıklamalar sonrası gözlerin çevrildiği DEM Parti kanadından da ilk değerlendirmeler geldi. Bahçeli'nin bu çıkışı karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen DEM Parti kaynaklarından, "Bu kadarını beklemiyorduk, tarihi bir konuşma yaptı" değerlendirmesi geldi.

CHP'DEN İLK YORUM: ÖCALAN AF İSTEDİ

CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir'den de konuyla ilgili ilk değerlendirme geldi. Bahçeli'nin sözlerinin Öcalan'a af isteği anlamına geldiğini belirten Emir, "Söylediklerinin neye işaret ettiğini bilmiyor. Biz açıklayalım. Geçen hafta tecrit kaldırılsın diyen Bahçeli, bu hafta da gelsin Meclis'te DEM grubunda konuşsun diyerek Öcalan için af çıkarılsın demiştir. Bunun af olmadan diğer türlüsü imkansızdır. Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan için af istemiştir. Umut hakkı için de bir yasal düzenleme istiyor. Son derece yanlış bir noktadan başlıyor. 'İmralı canisi' dediği kişiden çözüm bekliyor. Son derece talihsiz bir konuşmadır. Ağırlaştırılmış müebbet alan bir kişinin yeni bir düzenlemeyle Meclis'te konuşsun demiyoruz barış istiyoruz" şeklinde konuştu.