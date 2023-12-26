Bahçeli: Türkiye\'nin hızını yavaşlatmak için bir operasyon devrede

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısındaki konuşmasında cuma ve cumartesi günleri Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 12 askerimizin hayatını kaybettiği saldırılara tepki göstererek Türkiye'nin hızını yavaşlatmak için bir operasyonun devrede olduğunu söyledi.

"TBMM'DE TERÖRİST İSTEMİYORUZ"

Meclis'in "bölücülerin meydan okuma yeri olmadığını" belirten Bahçeli, "TBMM'de terörist istemiyoruz. 57 DEM milletvekilinin maaşının ve terör yuvasına ödenecek hazine yardımının derhal kesilerek terörle mücadele ve şehit ailelerine aktarılmalı" dedi.

"TBMM TERÖRİSTLERİN AKLANMA, SIĞINMA MEKANI DEĞİLDİR"

MHP lideri konuşmasında ayrıca şu ifadeleri kullandı; "22 ve 23 Aralık'ta 12 kahraman evladımızın şehit olmasında tetiği çeken PKK, silahı temin eden, hedefi gösteren güçler terörü ve terörizmi himaye eden alçaklardır. Türkiye'nin hızını yavaşlatmak, yeni yüzyıl heyecanını azaltmak için menfur bir operasyon devrededir. TBMM teröristlerin, bölücülerin aklanma, barınma, sığınma ve meydan okuma mekanı değildir. Aksine hizmet eden kim varsa hasmımızdır, vatan hainidir."

BAHÇELİ 4 ÖNERİSİNİ MADDE MADDE SIRALADI

Bahçeli daha sonra dört önerisini şöyle sıraladı;

57 DEM milletvekilinin maaşının ve terör yuvasına ödenecek hazine yardımının derhal kesilerek terörle mücadele ve şehit ailelerine aktarılması Somut delille suçu sabit olan vekillerin görüşülmeyi bekleyen dokunulmazlık dosyalarının karara bağlanarak bu haşaratların mahkemeye çıkarılması Yeni anayasa, Anayasa Mahkemesi'nin yeniden yapılandırılması ya da bu mahkemenin kapatılması. TBMM'de anlamını kaybeden kürsü dokunulmazlığı sınırlarının yeniden çizilmesi.

DEM PARTİ'DEN BAHÇELİ'YE YANIT GECİKMEDİ

DEM Parti, parti teşkilatlarını ağır ifadelerle hedef alan ve partiye yapılan hazine yardımı ile milletvekillerinin maaşlarının kesilmesi çağrısında bulunan Bahçeli'ye yanıt verdi. Partiden yapılan açıklamada 4 maddeye yer verilirken "Bu ülkenin başına gelmiş en büyük kötülük siz ve yürüttüğünüz siyasettir" denildi.

DEM Parti sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı;

"Partimize ve Eş Genel Başkanımıza hakaret eden Devlet Bahçeli'ye cevabımızdır:

* Bu ülkenin başına gelmiş en büyük kötülük siz ve yürüttüğünüz siyasettir.

* Gençlerin ölümünü durdurmak için harekete geçmek yerine, hamaset ile ölümleri kutsayan ve çatışmanın devam etmesini isteyen sizsiniz.

* Çetelerle kol kola girenlerin, sırça köşklerinde yaşayanların gencecik insanların ölümünü izlediği bugünlerde; barışı cesaret ve haysiyetle savunmanın günüdür.

* Telaffuzunu bile kendimize yakıştırmadığımız o hakaretleri misliyle kendisine iade ediyoruz."