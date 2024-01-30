DEM Parti\'den CHP ile İstanbul\'da işbirliği açıklaması: Bütün ihtimaller değerlendiriliyor

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Temelli, CHP ile İstanbul'da işbirliği sorusuna da yanıt verdi.

"TÜM İHTİMALLER DEĞERLENDİRİLİYOR"

Bir gazetecinin, DEM Parti ve CHP'nin, İstanbul'da işbirliği yapıp yapmayacağını sorması üzerine Temelli; bütün ihtimallerin değerlendirildiğini, güç birliğiyle kazanılabilecek yerler üzerinde bir çalışma olabileceğini ve bunların kamuoyuna açıklanacağını söyledi.

CAN ATALAY KARARINA TEPKİ

Sezai Temelli, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin, Gezi Davası hükümlüsü TİP Milletvekili Can Atalay hakkındaki kararını da eleştirdi. Anayasa Mahkemesi'nin, Anayasa'nın gereğini yerine getirdiğini, bu kararın tartışılamayacağını dile getiren Temelli, şunları söyledi: "Anayasa Mahkemesi'nin karalarına herkes uymakla yükümlüdür. Anayasayı beğenmeyebilirsiniz, değiştirmek isteyebilirsiniz. Bu Meclisin görevidir, bu toplumun mutabakatla sağlayacağı bir şeydir. Herhangi bir mahkemenin kalkıp bu konuda hüküm kurması mümkün değildir, anlamlı da değildir.

Türkiye'de yargı bağımsız değil. Yargı fazlasıyla bağımlı, taraflı, siyasallaşmış durumdadır. Buna derhal son vermemiz gerekiyor. Buna son vermediğimiz sürece adalet sistemindeki bu çöküş ülkeyi çok büyük felaketlere sürüklemeye devam edecektir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni ayakta tutmak uğruna adalet sisteminin çökertilmesi, ülkedeki sorunların kaynağını oluşturuyor."