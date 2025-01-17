DEM Parti İmralı heyeti: Tüm partiler gerilimli süreci geride bırakma arzusunda - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

DEM Parti İmralı heyeti: Tüm partiler gerilimli süreci geride bırakma arzusunda

Geniş Video İzle

DEM Parti İmralı heyeti tarafından yapılan açıklamada "Siyasi partilerle yapılan tüm görüşmeler umut verici düzeyde olumlu geçti. Partiler gerilimli süreci geride bırakma arzusunda. Cezaevindekiler de Öcalan ve partinin çalışmalarını destekliyor" ifadeleri yer aldı.

17.01.2025 10:00  Güncelleme: 10:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

28 Aralık Cumartesi günü İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti heyeti ardındansa MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Meclis'te ziyaret ederek yeni bir süreci başlatmıştı.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA

İYİ Parti dışındaki tüm partilerle bir araya gelen DEM Parti İmralı heyeti günlerdir beklenen açıklamayı ise bugün yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı; "28 Aralık 2024'te İmralı'da Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdiğimiz görüşme sonrası, yine bu görüşmenin sonuçları ve kendisinin de istemi üzerine TBMM, siyasi partiler ve cezaevindeki siyasetçi arkadaşlarımızla bir dizi görüşme gerçekleştirdik.

3 Ocak'ta TBMM Başkanı Sn. Numan Kurtulmuş'la başlayan ziyaret ve görüşmelerimiz Milliyetçi Hareket Partisi, Gelecek Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Saadet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Deva Partisi ve Yeniden Refah Partisi başkan ve temsilcileriyle devam etti. 11-12 Ocak tarihlerinde de cezaevlerinde tutulan eski eş genel başkanlarımız ve siyasetçi arkadaşlarımız Sn. Figen Yüksekdağ, Sn. Selahattin Demirtaş, Sn. Leyla Güven ve Sn. Selçuk Mızraklı ile görüşmeler gerçekleştirdik. Diyalog ve barış odaklı bu görüşmelerimiz ve fikir teatisi süreci, Eş Genel Başkanlarımız ve parti kurullarımız, parti bileşenimizi oluşturan siyasi parti ve oluşumlar, ittifak halinde olduğumuz siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarıyla da başlatılmış ve sürdürülmektedir.

"TÜM GÖRÜŞMELER UMUT VERİCİ DÜZEYDE OLUMLU GEÇTİ"

Öncelikle bizi nezaket ve hüsnükabulle karşılayarak kıymetli görüş ve önerilerini paylaşan, kaygı ve eleştirilerini son derece yapıcı bir dille ifade eden tüm siyasi partilerimize ve sayın liderlerine en içten saygı ve teşekkürlerimizi sunmak isteriz. Ziyaret gündemlerimizin ana eksenini, Öcalan ile yaptığımız görüşmenin sonuçlarının aktarımı ve ortaya çıkan yeni durumun karşılıklı olarak değerlendirilmesi oluşturmuştur. Bunlar da özetle, Kürt sorununa ve bundan kaynaklı çatışmalı sürece kalıcı çözüm bulmak için pozitif katkı sunma istek ve irade-sine, Türk-Kürt kardeşliğinin güçlendirilmesinin tarihsel sorumluluğuna, Ortadoğu'da yaşanan köklü ve geri döndürülemez gelişmelerin yüklediği sorumluluğa, TBMM ve demokratik siyasetin sorunun en önemli çözüm zeminini oluşturduğuna odaklanmıştır. Hemen tüm görüşmeler samimi ve umut verici düzeyde olumlu geçmiştir.

"SİYASİ LİDERLERİN ÇEŞİTLİ KAYGILARI DA OLMUŞTUR"

Sayın liderler ve heyetleri, ilkesel olarak barış sürecine desteklerini bildirmişlerdir. Bununla birlikte çeşitli hususlarda kaygı ve önerileri de olmuştur. Bunlar da temelde sürecin şeffaflığı ve TBMM bünyesinde yürümesi/yürütülmesi hususlarında toplanmaktadır. Bu görüşmeler süresince heyetimizin, kaygıları ve soru işaretlerini gidermeye dönük açıklamaları ve sunumları olmuştur. Görüşmelerden edindiğimiz izlenim, tüm siyasi partilerde Kürt sorunundan kaynaklı çatışmalı ve gerilimli süreci geride bırakma hususunda ortak bir arzu ve irade bulunduğu yönündedir. Bunu aşarak ülkemizdeki tüm etnik, dini ve mezhebi unsurların birlik ve kardeşliğini geliştirmenin herkesin yararına ve hayrına olduğu ise ortak fikirdir.

"AYRIŞTIRICI VE ÖNYARGILI ÜSLUP İŞİMİZİ GÜÇLEŞTİRİYOR"

Buna paralel bir husus da barış sürecinin genel demokratikleşmeye ve demokratik siyaset alanının genişlemesine vesile olması gerektiğidir. Cezaevlerinde başkanlarımız ve arkadaşlarımızla yürüttüğümüz tartışmalarımız son derece olumlu sürmüştür. Öcalan'ın ve DEM Parti'nin bu süreçte üstleneceği role dair açık desteklerini belirtmişler, siyasal ve toplumsal zeminin güçlendirilmesi yönünde üzerlerine düşen pozitif katkı sorumluluğunun gereklerini yerine getireceklerini ifade etmişlerdir. Türkiye ve bölge için barış, demokrasi ve kardeşliğe odaklandığımız bu dönemde, yazılı ve görsel basında zaman zaman karşılaştığımız ayrıştırıcı ve önyargılı üslup ve bunun yarattığı spekülasyon alanı işimizi güçleştirmektedir.

Bu sürece dair herkesin, her toplumsal kesimin beklentileri ve ümitleri olduğu kadar kaygıları, hassasiyetleri ve soru işaretleri de vardır. Bunun bilincindeyiz. Hal böyle iken, kulaktan dolma dahi denilemeyecek uydurma söylemleri üreterek dolaşıma sokmak ve yer yer ahlaki sınırları dahi zorlayıcı gündemler oluşturmaya çalışmak, olsa olsa sonucu itibariyle savaş çığırtkanlığına bağlanmaktır. Tüm iyi izlenimlerimizle birlikte en kısa zamanda Öcalan'a bir ziyaret gerçekleştirip sürecin sağlıklı yöntemlerle barışa ulaşması için hiçbir emeği esirgemeyeceğiz. Kamuoyunun bu çabalarımıza verdiği desteğin sürdürülmesi, barışın ve çözümün inşasında en kıymetli yapı taşı olacaktır."

DEM Parti İmralı heyeti: Tüm partiler gerilimli süreci geride bırakma arzusunda
DEM Parti İmralı heyeti: Tüm partiler gerilimli süreci geride bırakma arzusunda
DEM Parti İmralı heyeti: Tüm partiler gerilimli süreci geride bırakma arzusunda

İmralı Heyeti, DEM Parti, Politika, Siyaset, Güncel, İmralı, Son Dakika

Son Dakika Politika DEM Parti İmralı heyeti: Tüm partiler gerilimli süreci geride bırakma arzusunda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • süleyman hakan gökşen:
    Barzani'den onay isteniyor, kim için, Ahmet Türk için, adamı terör örgütüne yardım etmekten Mardin Belediye Başkanlığından alıyorsunuz ama pkk ya ricacı olarak gönderiyorsunuz, T.C. Devleti hiç bu kadar aşağılanmamıştı, yazıklar olsun BİZE.. 33 11 Yanıtla
  • Kuzey efe:
    Bir ülkede suçlu muhattap alınıp, samimiyet ilerliyorsa, , hukukla küsülmüş demektir. 25 11 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903:
    Sizi akp destekçileri sizi 1 21 Yanıtla
  • Kenan Dayan:
    BİRGÜN TÜM BOS KONUSANLAR SUSACAK.....! 18 3 Yanıtla
  • Talip Konyali:
    KELEŞLERİ BIRAKIN DA GÖRELİM BAKALIM...NE KADAR BARIŞ YANLISINIZ..BU SON ÇIKIŞ ONA GÖRE...YA HERRO YA MERRO.. 2 1 Yanıtla
  • muhsin Şahin:
    Demlenenler, bu ülkenin asıl sahipleri yani Türk Milleti bugünleri unutmayacak 2 0 Yanıtla
  • Pinokyo Net:
    işte bu yüzden son seçim anketinde kararsızlar 1.sırada. ülkede oy verecek parti olmadığının kanıtı. 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:07 Özgür Özel: Savaş ilanını görüyoruz ve kabul ediyoruz Özgür Özel: Savaş ilanını görüyoruz ve kabul ediyoruz
16:49 Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’den ayrılan yıldız futbolcuyu anında kaptı Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'den ayrılan yıldız futbolcuyu anında kaptı
16:04 İsrail Savaş Kabinesi, Gazze’de ateşkes anlaşmasını onayladı İsrail Savaş Kabinesi, Gazze'de ateşkes anlaşmasını onayladı
14:56 Erdoğan’dan CHP’ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede Erdoğan'dan CHP'ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede
14:46 Bakanlık, Suriye gümrüklerindeki ek vergi iddialarına yanıt verdi Bakanlık, Suriye gümrüklerindeki ek vergi iddialarına yanıt verdi
23:48 Ünlü market zinciri halka arz ediliyor Ünlü market zinciri halka arz ediliyor
23:34 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi
23:24 Misafirliğe geldiği evde, 83 yaşındaki kadını bıçaklayarak öldürdü Misafirliğe geldiği evde, 83 yaşındaki kadını bıçaklayarak öldürdü
23:19 CHP’den Rıza Akpolat’a tutuklama talebi sonrası acil eylem çağrısı CHP'den Rıza Akpolat'a tutuklama talebi sonrası acil eylem çağrısı
22:56 Misafirliğe geldiği evin önünden kaybolan 2 yaşındaki Esil için ekipler alarma geçti Misafirliğe geldiği evin önünden kaybolan 2 yaşındaki Esil için ekipler alarma geçti
22:55 İstanbul’da, sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 88 kişiden 33’ü hayatını kaybetti İstanbul'da, sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 88 kişiden 33'ü hayatını kaybetti
22:48 Dünya Bankası’ndan Türk ekonomisi için yeni tahmin Dünya Bankası'ndan Türk ekonomisi için yeni tahmin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2025 17:20:16. #1.11#
SON DAKİKA: DEM Parti İmralı heyeti: Tüm partiler gerilimli süreci geride bırakma arzusunda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.