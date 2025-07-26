DEM Parti\'den İmralı ziyareti sonrası ilk açıklama

"Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında terör örgütü PKK'lı 30 kişilik bir grubun silahlarını yakmasının ardından DEM Parti'nin İmralı heyeti dün ilk kez İmralı'ya gitti. Heyette, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ile Avukat Özgür Faik Erol yer aldı. Görüşme yaklaşık üç buçuk saat sürdü.
DEM Parti İmralı heyeti, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile dün yaptıkları görüşmelerinin ardından açıklamada bulundu. Açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Adalet Bakanı ve siyasi parti liderleriyle heyet olarak gerçekleştirdiğimiz görüşmeler hakkında fikir teatisinde bulunduk" denildi.
Açıklamada, "DEM Parti İmralı Heyeti olarak 25 Temmuz 2025 tarihinde İmralı Cezaevi'nde Sayın Abdullah Öcalan ile üç buçuk saat süren bir görüşme gerçekleştirdik. Geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Adalet Bakanı ve siyasi parti liderleriyle heyet olarak gerçekleştirdiğimiz görüşmeler hakkında fikir teatisinde bulunduk.11 Temmuz'da gerçekleşen silahların imha edilme töreniyle ilgili izlenimler ve törenin yansımaları hakkında bilgi aktarıldı. Sayın Öcalan da törenin gerçekleştirilme biçimini, sergilenen irade, inanç ve barış kararlılığını çok değerli bulduğunu belirtti. TBMM gündemindeki komisyon çalışmasının kapsamlı ve kapsayıcı bir yöntemle barış ve demokrasi adına önemli katkılar sunmasını beklediğini vurguladı. Halka ve tüm toplumsal kesimlere en içten selam ve iyi dileklerini iletti." ifadeleri kullanıldı.
Süleymaniye'deki silah yakma sonrası İmralı heyeti, Ankara'da temaslarda bulundu. Heyet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sonrasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmüştü. O ziyaretlerin ardından 3 isim İmralı'ya gitti.
İmralı heyetinin yanı sıra gözler bir yandan da DEM Parti'nin dönüşüm sürecinde. Kulislerde partide, ekim-kasım ayı gibi bir kongre yapılması gündemde. O kongrede değişim, hem partinin önemli kadrolarının yenilenmesi hem de partinin logosu ve isminde değişiklikler yapılması bekleniyor.
Ayrıca parti kurullarında, "Ulaşamadığımız kitlelerle de temas kuralım" değerlendirmesini yapmıştı. Bu çerçevede, partinin saha ziyaretlerini ve temaslarını artırması bekleniyor.
Son Dakika › Politika › DEM Parti'den İmralı ziyareti sonrası ilk açıklama - Son Dakika
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