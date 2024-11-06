DEM Parti\'den \'kayyum\' tepkisi: Çözüm istiyorsanız İmralı orada

Politika

İçişleri Bakanlığı tarafından Mardin Büyükşehir, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atanmasına tepkiler devam ediyor. Son olarak DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı işaret ederek, " Çözüm diyorsanız buradayız. Çözüm istiyorsanız İmralı orada" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları beraberindeki heyetle birlikte kayyuma karşı Şanlıurfa'nın Halfeti Belediyesi önünde sürdürülen protestoya katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Bakırhan, belediyelere kayyum atanmasını ''darbe'' olarak nitelendirdi.

"ÇÖZÜM DİYORSANIZ İMRALI ORADA"

Konuşmasında iktidara seslen Bakırhan, "Sizlere Kürtler inanmıyor, emekçiler inanmıyor. Çünkü sizler gerçek bir programa, gerçek bir siyasete sahip değilsiniz. Sizler sıkıştığınız zaman kayyuma başvuran, kolluğa yapışan, yargıyı bir sopa gibi kullanan bir anlayışın sahipsiniz. Sizlere çok net ve öz taleplerimizi iletmek istiyoruz: Kürtler çözüm istiyor. Kürtler demokrasi istiyor. Kürtler seçtikleri iradenin kendisini yönetmesini istiyor. Kürtler kavga istemiyor. Kürtler çatışma istemiyor. Şimdi siz karar verin, bu sınav sizin sınavınızdır. Çözüm diyorsanız buradayız. Çözüm istiyorsanız İmralı orada. Barış diyorsanız kayyum politikanızdan vazgeçin" ifadelerini kullandı.