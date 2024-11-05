Öcalan\'ı ikinci kez Meclis\'e çağıran Bahçeli\'ye DEM Parti\'den yanıt

Politika

Geçtiğimiz haftalardan PKK elebaşı terörist Abdullah Öcalan'ı Meclis'e çağırarak "Terörist ele başı gelsin terörün bittiğini açıklasın" diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu haftaki grup toplantısında da çağrısını yineleyerek "Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan terörist başı, terörün bittiğini, PKK'nın lağvettiğini söyleyecekse haydi DEM Grubu'na gelsin, teker teker söylesin, umut hakkından da istifade etsin. Sözümün arkasındayım, teklifimde ısrarlıyım" dedi.

DEM PARTİ'DEN YANIT GELDİ

Bahçeli'nin bu çıkışının yankıları sürerken gözlerin çevrildiği DEM Parti kanadından ilk açıklama geldi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Sayın Bahçeli bize uzattığın eli biz tuttuk ama diğer elini ortağın parçaladı. Bize uzattığın elde sorun yok, diğer elini baltalayan ortağında sorun var. Madem bir çözüm istiyorsun, kayyum anlayışından vazgeç. Madem çözüm istiyorsun önce tecriti kaldır. Madem çözüm istiyorsun hukuku uygula" ifadelerine yer verdi.

"KÜRTLERİN İRADESİNE KAYYUM ATIYORSUNUZ"

Açıklamasının devamında "Sayın Bahçeli, sayın Erdoğan Kürtler ne yapsın? Meclis'teki bütün partilere soruyorum; Kürtler artık ne yapsın? Öcalan'ı İmralı'da DEM Parti'yi Meclis'te tecrit ederek barış sağlanamaz" diyen Bakırhan, "Erdoğan geçen hafta 'Sorunun muhatabı Kürt kardeşlerimdir' dedi. Kürtlerin iradesine kayyum atıyorsunuz. Müzakereden kaçıyorlar. Çünkü müzakere kimin çözümden yana olduğunu gösterir. Müzakere yaparlarsa gerçeklikleri ortaya çıkar. Biz her zaman olduğu gibi bugün de çözüme hazırız. Bizim elimizde barış güvercinleri sizin bir elinizde kayyum bir elinizde zulüm var" şeklinde konuştu.