Öcalan'ı ikinci kez Meclis'e çağıran Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt - Son Dakika
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Politika

Öcalan'ı ikinci kez Meclis'e çağıran Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt

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MHP lideri Devlet Bahçeli'nin geçen haftalarda PKK elebaşı terörist Abdullah Öcalan'a yaptığı Meclis çağrısını yineleyerek ''Sözümün arkasındayım'' demesine DEM Parti kanadından yanıt geldi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, ''Sayın Bahçeli, biz senin uzattığın eli tuttuk ama ortağın uzattığın eli kayyım atayarak baltaladı'' ifadelerine yer verdi.

05.11.2024 16:08  Güncelleme: 16:16
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Geçtiğimiz haftalardan PKK elebaşı terörist Abdullah Öcalan'ı Meclis'e çağırarak "Terörist ele başı gelsin terörün bittiğini açıklasın" diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu haftaki grup toplantısında da çağrısını yineleyerek "Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan terörist başı, terörün bittiğini, PKK'nın lağvettiğini söyleyecekse haydi DEM Grubu'na gelsin, teker teker söylesin, umut hakkından da istifade etsin. Sözümün arkasındayım, teklifimde ısrarlıyım" dedi.

DEM PARTİ'DEN YANIT GELDİ

Bahçeli'nin bu çıkışının yankıları sürerken gözlerin çevrildiği DEM Parti kanadından ilk açıklama geldi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Sayın Bahçeli bize uzattığın eli biz tuttuk ama diğer elini ortağın parçaladı. Bize uzattığın elde sorun yok, diğer elini baltalayan ortağında sorun var. Madem bir çözüm istiyorsun, kayyum anlayışından vazgeç. Madem çözüm istiyorsun önce tecriti kaldır. Madem çözüm istiyorsun hukuku uygula" ifadelerine yer verdi.

"KÜRTLERİN İRADESİNE KAYYUM ATIYORSUNUZ"

Açıklamasının devamında "Sayın Bahçeli, sayın Erdoğan Kürtler ne yapsın? Meclis'teki bütün partilere soruyorum; Kürtler artık ne yapsın? Öcalan'ı İmralı'da DEM Parti'yi Meclis'te tecrit ederek barış sağlanamaz" diyen Bakırhan, "Erdoğan geçen hafta 'Sorunun muhatabı Kürt kardeşlerimdir' dedi. Kürtlerin iradesine kayyum atıyorsunuz. Müzakereden kaçıyorlar. Çünkü müzakere kimin çözümden yana olduğunu gösterir. Müzakere yaparlarsa gerçeklikleri ortaya çıkar. Biz her zaman olduğu gibi bugün de çözüme hazırız. Bizim elimizde barış güvercinleri sizin bir elinizde kayyum bir elinizde zulüm var" şeklinde konuştu.

Öcalan\'ı ikinci kez Meclis\'e çağıran Bahçeli\'ye DEM Parti\'den yanıt

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Son Dakika Politika Öcalan'ı ikinci kez Meclis'e çağıran Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (30)

  • «Barış Tarim»:
    sayın bahceli bu ulkenın basına gelebilecek en buyuk felaketsiniz 260 89 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Bahçeli'den yine showlar devam ediyor 170 47 Yanıtla
  • oktay sayar:
    MHP biter 152 42 Yanıtla
  • sezai duran:
    Birileri şu adamı sustursun zaten ne konuştuğunu bilmiyor Allahım sen bizi nasıl bir milliyetçi olduğu söyleyen yancıların eline bıraktın. İnanın ne dediğini yeminle o bile bilmiyor yaş 70 harbiden iş bitmiş. 134 33 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    siz pkk terör örgütüdür diyin niçin diyemiyorsunuz çünkü icinizde çok var 132 25 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    Ekepe Kürtlerden oy alamayacağını net gördüğü için çıldırdı :) dedim ya Kürtler ekepeyi çöpe atacak dem kabul etsede öcalan çıksada kürdistanı kursanızda biz Kürtler ekepeyi sileceğiz bu yorumumu unutmayın 64 79 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Bir kere daha söylemişse muhtemelen 4-5 yere daha gelecek kayyum. 94 2 Yanıtla
  • M.Güray TÜRK:
    MHP bitmiş iktidarın salıncağı olmuş yazık bunca sene siyaset yapıpta kötü ,felaket olarak anılmak yazık bu memleketime tühhh 61 29 Yanıtla
  • Erol MARASLI:
    Vay ve netden nereyeeeeeee.mhp ne hallere düştün 59 14 Yanıtla
  • Muhammet Karataş:
    Evet Öcalan mejlise gelip konuşsa bile,PKK Törerist,tir.kınıyorum demediği sürece,oda onlarla beraber demektir... 36 2 Yanıtla
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