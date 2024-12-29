DEM Parti'den Öcalan görüşmesi sonrası ilk açıklama - Son Dakika
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Politika

DEM Parti'den Öcalan görüşmesi sonrası ilk açıklama

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Dün teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'dan ilk açıklama geldi. Öcalan'ın mesajına yer verilen açıklamada "Sayın Bahçeli'nin ve Sayın Erdoğan'ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim. Gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım" ifadeleri yer aldı.

29.12.2024 11:09  Güncelleme: 11:41
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un DEM Parti'nin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmesine izin vermesinin ardından İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan, dün sabah saatlerinde İmralı Adası'na gitmiş ve saatler süren bir görüşme gerçekleşmişti.

DEM PARTİ'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Görüşmenin içeriğine dair resmi açıklama ise bugün geldi. DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan tarafından yapılan açıklamada teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın mesajına yer verildi.

"KENDİSİNİN SAĞLIĞI İYİ, MORALİ OLDUKÇA YÜKSEKTİ"

DEM Parti'den yapılan açıklama şu şekilde; "İmralı'da Sayın Abdullah Öcalan ile 28 Aralık 2024 tarihinde kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Kendisinin sağlığı iyi, morali oldukça yüksekti. Kürt Sorununa kalıcı çözüm bulmaya yönelik yaptığı değerlendirmeler hayati önemdeydi.

Ortadoğu ve Türkiye'de yaşanan son gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede Sayın Öcalan, dayatılan karanlık gelecek senaryolarına karşı pozitif çözüm önerilerini sunmuştur. Düşünceleri ve yaklaşımının genel çerçevesi aşağıdaki gibidir:

- Türk-Kürt kardeşliğini yeniden güçlendirmek tarihi bir sorumluluk olduğu kadar tüm halklar için de kader belirleyici bir önem ve aciliyet kazanmıştır.

- Sürecin başarısı için Türkiye'deki tüm siyasi çevrelerin dar ve dönemsel hesaplara takılmadan inisiyatif alması, yapıcı davranması ve pozitif katkı sunması elzemdir.Bu katkıların en önemli zeminlerinden biri de şüphesiz TBMM olacaktır.

- Gazze ve Suriye'de yaşanan hadiseler göstermiştir ki, dışarıdan müdahalelerle kangrenleştirilmeye çalışılan bu sorunun çözümü artık ertelenemez bir hal almıştır. Bunun ciddiyetiyle doğru orantılı bir çalışmayı başarıya ulaştırmak için muhalefetin de katkı ve önerileri değerlidir.

- Sayın Bahçeli'nin ve Sayın Erdoğan'ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim.

"DEVİR TÜRKİYE VE BÖLGE İÇİN KARDEŞLİK DEVRİDİR"

- Heyet bu yaklaşımımı gerek devletle gerekse siyasi çevrelerle paylaşacaktır. Bunlar ışığında gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım.

- Bütün bu çabalarımız, ülkeyi hak ettiği düzeye taşıyacak ve aynı zamanda demokratik bir dönüşüm için de çok kıymetli bir kılavuz olacaktır.

- Devir Türkiye ve bölge için barış, demokrasi ve kardeşlik devridir."

NE OLMUŞTU?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Partililerin görüşme talebine olumlu yanıt verdiklerini açıklamıştı. Bakan Tunç, İmralı'ya gidecek heyette DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan'ın yer alacağını da belirtmişti. Önder, "Hava şartlarına bağlı olarak ziyaretin zamanı belli olacak. Haber bekliyoruz. Henüz bize tarihle ilgili bir bilgi gelmedi. Yüksek ihtimalle Mudanya'dan gideriz" demişti.

SÜREÇ NASIL GELİŞTİ?

Süreç MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de yaptığı çağrı ile başlamıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada "Terörist başının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın." ifadelerine yer vermişti.

Bahçeli, bu açıklamasından kısa bir süre sonra ise DEM Parti heyetine İmralı'ya gitmesi için izin verilmesi çağrısı yapmıştı. 26 Kasım tarihinde DEM Parti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la İmralı'da görüşme yapabilmek için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunmuştu. 9 Aralık'ta Bahçeli, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın yeni bir başlangıç çağrısında bulunan konuşmasının ardından Bakırhan'ı alkışlamıştı.

Bakırhan konuşmasında, "2025 yılında, Cumhuriyetin 103. yılında yeni bir başlangıç yapabiliriz. Bu Meclis, Demokratik Cumhuriyetin kuruculuğunu üstlenme şansına sahiptir. 85 milyonun kendisini ait hissedeceği bir ülkeyi var etme onuru bu Meclis'e ait olsun" ifadelerini kullanmıştı.

DEM Parti\'den Öcalan görüşmesi sonrası ilk açıklama

Sırrı Süreyya Önder, Abdullah Öcalan, Pervin Buldan, DEM Parti, Politika, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Politika DEM Parti'den Öcalan görüşmesi sonrası ilk açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (61)

  • Johny Guitar:
    Türk Kürt kardeşliği zaten güçlü dem pkk bozuyor bu kardeşliğimizi. dalga mı geçiyorsunuz 465 64 Yanıtla
    Faruk İnan:
    kardeş bunun dem ve PKK ile alakası yok. Bu kardeşliği bozanlar şimdikiler değil açıp geçmişe bakarsan anlarsın 1 3
  • nuri ozmen:
    Türk-Kürt kardeşliği zaten güçlü. Bu palavralara karnımız tok artık bu yalanlara inanacak kadar aptalda deyiliz... 351 55 Yanıtla
  • Enver Kocadaş:
    Bizim Kürt kardeşlerimiz ile bir sorunumuz yok şükür. bunu gündeme getirip durmayın. 353 42 Yanıtla
  • Sezgin Haksever:
    Türk Kürt zaten kardeşliği güçlü. pkkseverler defolsun 335 43 Yanıtla
  • Fatih Çoban:
    dağdan inin bitsin bu iş 209 28 Yanıtla
  • Ömer Ogan:
    TÜRK VE KÜRT KARDEŞTİR ZATEN.SIYASET BOZMAYA CALIŞIYOR.KIME SORSAN MUTLAKA KURT VE TURK DOSTU VARDIR 210 21 Yanıtla
  • murat atmaca:
    birlik olup ,,,tüm gücümüzü dışardan gelecek tehditlere karşı kullanmamız lazım,,bir vatandaş 175 10 Yanıtla
    İsmail Kalpan:
    helal olsun şef 1 0
  • buğrul cengiz:
    Bu senaryoları daha önce gördük bir şey değişmeyecek 120 21 Yanıtla
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