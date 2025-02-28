DEM Parti'den Öcalan'ın çağrısı sonrası atılacak ikinci adım mesajı - Son Dakika
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Politika

DEM Parti'den Öcalan'ın çağrısı sonrası atılacak ikinci adım mesajı

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Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısı sonrası açıklamalarda bulunan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, yeni süreçte atılacak ikinci somut adımı katıldığı programda açıkladı. Hatimoğulları, "Çok acil bir şekilde parlamentoda bir komisyon oluşturulması ve bütün siyasi partilerin orada temsilinin sağlanması ikinci somut adımdır" ifadelerini kullandı.

28.02.2025 18:42  Güncelleme: 19:16
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DEM Parti heyeti, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı Adası'nda üçüncü kez görüştü. İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'ndeki 3'üncü görüşmeye Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk'ün yanı sıra DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın da yer aldığı 7 kişilik DEM Parti Heyeti katıldı.

SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI

İstanbul'a dönen DEM Parti İmralı heyeti, Öcalan'ın çağrı metnini kamuoyu ile paylaştı. Öcalan'ın mesajında, "Kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir. Tüm sorumluluğu alıyorum" ifadeleri yer aldı. Açıklama öncesi Öcalan'ın İmralı Adası'nda çekilen son fotoğrafı da paylaşıldı.

'İKİNCİ ADIM' DİYEREK AÇIKLADI

Öcalan'ın çağrısı tartışılmaya devam ederken; bundan sonra atılacak yeni adımlar da merak konusu oldu. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları T24 canlı yayınında yaptığı açıklamalarda, ikinci aşamaya ilişkin partisinin görüşünü paylaştı.

Hatimoğulları, "Çok acil bir şekilde parlamentoda bir komisyon oluşturulması ve bütün siyasi partilerin orada temsilinin sağlanması ikinci somut adımdır. Buradan çok ciddi ve güzel şeyler çıkar" ifadelerini kullandı.

DİKKAT ÇEKEN 'DEVLET AKLI' VURGUSU

Hatimoğulları ayrıca " Suriye'nin demokratikleşmesini gerçekten çok önemsiyor. Kuzey ve Doğu Suriye'de Kürt halkının yarattığı demokratik ortam eş başkanlık, eş temsiliyet ve sekülerizm bölge için çok önemli. Bu modelin tüm Suriye'ye ve Orta Doğu'ya sirayet etmesinin önemli olduğunu vurguladı.

'ABD bu işin neresinde?' elbette üstünde durulabilecek bir konu fakat bu işin esas çıkışının sebebi Bahçeli'ye Türkiye'yi i bekleyen stratejik tehlikelerin farkına varan devlet aklının bu açıklamayı yaptırması." diye konuştu.

DEM Parti\'den Öcalan\'ın çağrısı sonrası atılacak ikinci adım mesajı

Abdullah Öcalan, DEM Parti, Politika, Yaşam, Dünya, Terör, PKK, Son Dakika

Son Dakika Politika DEM Parti'den Öcalan'ın çağrısı sonrası atılacak ikinci adım mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • monşer null:
    Uygulamayı Siliyorum 5 5 Yanıtla
  • Levent Oktay:
    Bence TBMM Başkanı yapılmalı yanında bir keleş verilmeli. Bakbakalım vekiller nasıl izaya geliyor 4 1 Yanıtla
  • Mahşerin atlısı:
    dem parti bütün partileri hizata getiriyor aslaaan :) 0 1 Yanıtla
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