DEM Parti\'den Öcalan\'ın çağrısı sonrası atılacak ikinci adım mesajı

Politika

Çin açık açık tehdit etti: Er ya da geç sizi almaya geleceğiz

DEM Parti heyeti, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı Adası'nda üçüncü kez görüştü. İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'ndeki 3'üncü görüşmeye Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk'ün yanı sıra DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın da yer aldığı 7 kişilik DEM Parti Heyeti katıldı.

SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI

İstanbul'a dönen DEM Parti İmralı heyeti, Öcalan'ın çağrı metnini kamuoyu ile paylaştı. Öcalan'ın mesajında, "Kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir. Tüm sorumluluğu alıyorum" ifadeleri yer aldı. Açıklama öncesi Öcalan'ın İmralı Adası'nda çekilen son fotoğrafı da paylaşıldı.

'İKİNCİ ADIM' DİYEREK AÇIKLADI

Öcalan'ın çağrısı tartışılmaya devam ederken; bundan sonra atılacak yeni adımlar da merak konusu oldu. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları T24 canlı yayınında yaptığı açıklamalarda, ikinci aşamaya ilişkin partisinin görüşünü paylaştı.

Hatimoğulları, "Çok acil bir şekilde parlamentoda bir komisyon oluşturulması ve bütün siyasi partilerin orada temsilinin sağlanması ikinci somut adımdır. Buradan çok ciddi ve güzel şeyler çıkar" ifadelerini kullandı.

DİKKAT ÇEKEN 'DEVLET AKLI' VURGUSU

Hatimoğulları ayrıca " Suriye'nin demokratikleşmesini gerçekten çok önemsiyor. Kuzey ve Doğu Suriye'de Kürt halkının yarattığı demokratik ortam eş başkanlık, eş temsiliyet ve sekülerizm bölge için çok önemli. Bu modelin tüm Suriye'ye ve Orta Doğu'ya sirayet etmesinin önemli olduğunu vurguladı.

'ABD bu işin neresinde?' elbette üstünde durulabilecek bir konu fakat bu işin esas çıkışının sebebi Bahçeli'ye Türkiye'yi i bekleyen stratejik tehlikelerin farkına varan devlet aklının bu açıklamayı yaptırması." diye konuştu.