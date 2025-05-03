DEM Parti'den Sırrı Süreyya Önder açıklaması - Son Dakika
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Politika

DEM Parti'den Sırrı Süreyya Önder açıklaması

DEM Parti\'den Sırrı Süreyya Önder açıklaması

DEM Parti, hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder ile ilgili başsağlığı mesajı yayımladı. Açıklamada, "İmralı Heyeti Üyemiz ve Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder'i kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Onun anısına ve canı pahasına sürdürdüğü barış mücadelesine layıkıyla sahip çıkacağız." ifadelerine yer verildi.

03.05.2025 16:56
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Kalp rahatsızlığı geçirdikten sonra İstanbul'da özel bir hastanede yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 62 yaşında hayatını kaybetti. Hastaneden yapılan açıklamada Önder'in çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

DEM Parti'den Sırrı Süreyya Önder'le ilgili açıklama geldi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "İmralı Heyeti Üyemiz ve Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder'i kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Türkiye halklarına, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Onun canı pahasına sürdürdüğü barış mücadelesini başarıya ulaştırmak, anısına bağlılığın gereğidir. Sırrı Süreyya Önder'in anısına ve onun barış mücadelesine layıkıyla sahip çıkacağız."

DEM Parti'den Sırrı Süreyya Önder açıklaması

SIRRI SÜREYYA ÖNDER KİMDİR?

Sırrı Süreyya Önder 7 Temmuz 1962, Adıyaman doğumlu, Türk yönetmen, senarist, yapımcı, oyuncu, gazeteci ve siyasetçidir. DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekilidir.

Yönetmenlik, senaristlik, oyunculuk, müzik yapımcılığı ve ulusal basında köşe yazarlığı yaptı. Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku (BDP'nin desteklediği bağımsızlar) saflarında katıldığı 2011 genel seçimlerinde, İstanbul 2. bölgeden milletvekili seçildi.[2] 2014 yerel seçimlerinde HDP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı oldu, ancak kazanamadı. HDP saflarında katıldığı Haziran 2015 genel seçimlerinde ve Kasım 2015 genel seçimlerinde ise Ankara 1. bölgeden milletvekili seçildi. TBMM 24. Dönem İstanbul, 25. Dönem ve 26. Dönem Ankara milletvekili olarak görev yaptı. 2023 Türkiye genel seçimlerinde DEM Parti'den 28. dönem İstanbul milletvekili seçildi. 3 Mayıs 2025 günü hayatını kaybetmiştir.

Sırrı Süreyya Önder, İmralı Heyeti, DEM Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika DEM Parti'den Sırrı Süreyya Önder açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • 032725:
    Ne barışı,biz küs değilizki Türk, ve Kürt hepimiz kardeşiz,Siz götünüzden iş çıkarmayın. 105 31 Yanıtla
  • 92949904:
    Allah rahmet eylesin 79 32 Yanıtla
  • Uğurcan Pamuktan:
    Şehitlerimizin ruhu şad olsun 71 35 Yanıtla
  • Tuna güler:
    Ateşi bol olsun. 15 55 Yanıtla
  • 199596-Ud:
    doğrusuda buydu takdir ediyorum 22 33 Yanıtla
  • Can Dezen:
    mekani cennet olsun galiba zehirledir çekemediler 12 37 Yanıtla
  • n5685244:
    yalan dünya iştee 29 3 Yanıtla
  • Halis demir:
    CAAPE İSTEMESEDE BU BARIŞ ARTIK OLMALI OLACAKTIRDA 7 10 Yanıtla
  • Ahmet Kçk:
    bu ülkede türk ile kürdün bir sorunu yok bu sorunları siz çıkartıyorsunuz insanlarin basina şehitler ölmez vatan bölünmez şehitlerin ruhu şad olsun 2 0 Yanıtla
  • Babakartal:
    Türkiye halklarıymış 0 0 Yanıtla
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