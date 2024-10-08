DEM Parti\'den yeni "tokalaşma" çıkışı: Müzakereye ve diyaloğa hazırız

Politika

TBMM'nin yeni yasama açılışında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Partili vekillerle tokalaşması yeni bir siyasi gündemin oluşmasına neden oldu.

DEM PARTİ'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Yeni anayasa tartışmalarının gölgesinde gerçekleşen eylem DEM Parti'nin Anayasa değişikliğine onay verebileceği yorumlarına neden olurken DEM Parti'den bugün konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

"BİR ONURLU BARIŞ İSTİYORUZ"

Demokratik bir anayasanın ihtiyaç olduğunu belirten DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları "DEM Parti olarak biz onurlu barış istiyoruz. Onurlu barışın tesis edilmesi için ödenecek her türlü bedeli ödemeye, müzakereye ve diyaloğa hazırız. Çözüme dair bir plan ve programın kamuoyuna açıklanması halinde barış konuşulabilir. Biz toplumsal barışı ezilenlerle, emekçilerle, kadınlarla sağlamak konusunda hazırız.

"İKTİDARIN GEZİ VE KOBANİ SENDROMUNDAN KURTULMASI GEREKİYOR"

Herkesin 'benim anayasam' diyeceği bir anayasayı yapın diyor toplum bize. Evet bu bir ihtiyaçtır ama demokratik bir anayasayı sağlamak için öncelikle yapılması gereken yol temizliğidir. Bunu yapmanın yolu bazı pratik adımlardan geçer. İktidarın Gezi ve Kobani sendromundan kurtulması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ'DEN "TOKALAŞMA" AÇIKLAMASI GELMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de DEM Partili vekillerle tokalaşması konusunda "DEM sıralarına giderek elimi uzattım. Uzattığım el milli birlik ve kardeşliğimizin mesajıdır. Uzattığım el ilk Meclis'in ve cumhurbaşkanımızın meşale gibi yanan aydınlığıdır. Gelin Türkiye partisi olun, milli birliğimizde kenetlenin teklifidir. Biz gelişigüzel, anlık olarak el uzatmayız. Biz durduk yere el vermeyiz. El sıkmanın merakına teşebbüs etmeliyiz. DEM'e düşen sorumluluk uzanan elin kıymetini anlaması ve eşik olarak değerlendirmesidir. Siyasetimiz günü kurtarma çabası değildir.

Özgür Bey'in özel hayatı ile ilgili iddialar siyasetimizin konusu olamaz. FETÖ taktiklerinin, şerefsiz hamlelerin tamamen karşısındayız. Biz CHP siyaseti ile ilgiliyiz. Bunun dışında ne söylenirse söylensin kulaklarımızı kapattık. Bel altı vuruşlar, izansız ispatlar ne işimize gelir ne de gündemimize girer. Kara kampanyalar çirkin dedikodular ayağımızın altındadır ve bizim için yok hükmündedir. Başka türlüsü hem insani hem ahlaki değildir. Duruşumuzdan başka anlamlar çıkarmak zırvalıktır" ifadelerini kullanmıştı.