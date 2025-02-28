DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan: Bahçeli, Öcalan\'ın çağrısının ardından beni aradı

Politika

Ne diyeceği en çok merak edilen isimdi! Soylu da sessizliğini bozdu

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısının yankıları sürerken; DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulunan Bakırhan, çağrının yapılmasından 1 dakika sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisini aradığını söyledi.

"ÇAĞRIDAN BİR DAKİKA SONRA BENİ ARADI"

"Sayın Öcalan 1 Ekim çıkışını önemsiyor, çok değerli buluyor" diyen Bakırhan, "Oraya da özel bir zaman ayırdı. Sayın Bahçeli'nin tam da bu çağrıdan sonra rolünü oynayabileceğini söyledi. Canlı yayından sonra Bahçeli beni aradı. Tebrik etti. 'Rahat olun, bu ülkeyi birlikte demokratikleşeceğiz' dedi. Demokrasi için ne gerekiyorsa elimizden geleni yapacağız. Ben durduğum yerdeyim. Demokrasi için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım' dedi" ifadelerini kullandı.