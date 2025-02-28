DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan: Bahçeli, Öcalan'ın çağrısının ardından beni aradı - Son Dakika
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Politika

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan: Bahçeli, Öcalan'ın çağrısının ardından beni aradı

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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisini aradığını söyledi. Bakırhan Bahçeli'nin kendisine, ''Bu ülkeyi birlikte demokratikleşeceğiz'' dediğini aktardı.

28.02.2025 22:03  Güncelleme: 22:25
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Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısının yankıları sürerken; DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulunan Bakırhan, çağrının yapılmasından 1 dakika sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisini aradığını söyledi.

"ÇAĞRIDAN BİR DAKİKA SONRA BENİ ARADI"

"Sayın Öcalan 1 Ekim çıkışını önemsiyor, çok değerli buluyor" diyen Bakırhan, "Oraya da özel bir zaman ayırdı. Sayın Bahçeli'nin tam da bu çağrıdan sonra rolünü oynayabileceğini söyledi. Canlı yayından sonra Bahçeli beni aradı. Tebrik etti. 'Rahat olun, bu ülkeyi birlikte demokratikleşeceğiz' dedi. Demokrasi için ne gerekiyorsa elimizden geleni yapacağız. Ben durduğum yerdeyim. Demokrasi için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım' dedi" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

DEM Parti heyeti, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı Adası'nda üçüncü kez görüşmüş, İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'ndeki 3'üncü görüşmeye Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk'ün yanı sıra DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın da yer aldığı 7 kişilik DEM Parti Heyeti katılmıştı.

İstanbul'a dönen DEM Parti İmralı heyeti, Öcalan'ın çağrı metnini kamuoyu ile paylaşmış, Öcalan'ın mesajında, "Kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir. Tüm sorumluluğu alıyorum" ifadeleri yer almıştı. Açıklama öncesi Öcalan'ın İmralı Adası'nda çekilen son fotoğrafı da paylaşılmıştı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan: Bahçeli, Öcalan\'ın çağrısının ardından beni aradı

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Son Dakika Politika DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan: Bahçeli, Öcalan'ın çağrısının ardından beni aradı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • sus ceo:
    Vay be ülkemin geldiği hale bakın. Kimler kimlerle iş tutuyor. Tüm bunlar bir kişinin Cumhurbaşkanlığında bir kişinin bir dönem daha aday olması için. Sizi Apo denen terörist başı ile müzakere masasına oturmanız dahi kurtaramayacak. Halk size seçimlerde gerekli dersi vermek için sabırsızlanıyor. Ülkeyi yönetemiyorsunuz. Bir an önce seçime gidin. 9 16 Yanıtla
  • sus ceo:
    Apo'dan medet umanlara halk İlk seçimde hüsrana uğratacak. Şehitlerin kemiklerini sızlattınız, şehit yakınlarını hüsrana uğrattınız 13 5 Yanıtla
  • Ali Arslan:
    Havada bir dümen kokusu var,neden bahcelinin günlerdir tek bir görüntüsü sesi vs yok... 11 3 Yanıtla
  • 205622:
    eee ne dedi ne dedi el ele el ele bahçeli Öcalan el ele dedi 8 3 Yanıtla
  • sus ceo:
    Bir koltuk uğruna terörist başı Apo'dan medet umanlar ilk seçimde büyük bir hezimete uğrayacak. 5 1 Yanıtla
  • 19321945:
    bu yaşıyor mu halâ... ses var görüntü yok.. 0 0 Yanıtla
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