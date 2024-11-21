DEM Parti Esenyurt İlçe Eş Başkanları tutuklandı - Son Dakika
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Politika

DEM Parti Esenyurt İlçe Eş Başkanları tutuklandı

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İstanbul'da DEM Parti'nin Esenyurt ilçe binasında, PKK'lı bir teröristin sözde anma etkinliğine ilişkin gözaltına alınan partinin ilçe yöneticileri Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından tutuklandı.

21.11.2024 19:31
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DEM Parti Esenyurt İlçe Eş Başkanları Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz, terör örgütü propagandası yapmak suçundan tutuklandı.

ESENYURT'TA DEM PARTİLİ BAŞKANLARA GÖZALTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun, 1995'te etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Gülşen Atalmış için DEM Parti'nin Esenyurt'taki binasında sözde anma etkinliği yapılmasına ilişkin yürüttüğü soruşturma sürüyor. Bu kapsamda gözaltına alınan DEM Parti Esenyurt ilçe yöneticileri Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İKİSİ DE TUTUKLANDI

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye gönderildi. Savcılıktaki işlemleri sonrası Arınan ve Yılmaz, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Arınan ve Yılmaz'ın, üzerlerine atılı suçlardan tutuklanmalarına karar verdi.

DEM Parti Esenyurt İlçe Eş Başkanları tutuklandı

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Son Dakika Politika DEM Parti Esenyurt İlçe Eş Başkanları tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • Gökhan Biçer:
    Türkiye cumhuriyeti devletinin gücünü göreceksiniz 161 23 Yanıtla
  • Adem Çetin:
    halkı hiçe sayarak kaybettiğiniz belediyeleri başka şekilde geri alamassınız 38 127 Yanıtla
  • Ayhan Sevilir:
    ellerine sağlık tutuklayanın 130 20 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    ohhhhhh ohhhhhh 110 25 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    işte pkk terör örgütü elemanları başka yerde aramaya gerek yok 115 16 Yanıtla
  • okan:
    Asın 86 15 Yanıtla
  • Ahmet usta halı tamircisi:
    Tiplere bak ...... 79 18 Yanıtla
  • Murat Çil:
    tatlı tatlı yemenin acı acı o surması olurmuş 73 13 Yanıtla
  • Seyhan Aktaş:
    evet,esenyurt,ta türkiyeye karşı gövde gösterisi yaparsanız sonunada katlanırsanız, 62 9 Yanıtla
  • aaaaa:
    fok yeaaaah 47 8 Yanıtla
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SON DAKİKA: DEM Parti Esenyurt İlçe Eş Başkanları tutuklandı - Son Dakika
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