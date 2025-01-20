DEM Parti heyeti ikinci İmralı görüşmesi için başvuru yapacak

Politika

Teklif dahi yapılmış! Galatasaray\'a hiç olmadığı kadar yakın

DEM Parti, ikinci İmralı ziyareti için bugün Adalet Bakanlığı'na başvuru yapacak. DEM Parti'den yapılan yazılı açıklamada, heyetin ikinci görüşme için yapacağı başvuruya kısa süre içinde yanıt beklendiği ifade edildi.

4.5 YIL SONRA İLK GÖRÜŞME YAPILMIŞTI

DEM Parti Heyeti, 28 Aralık'ta İmralı'da terörist başı Abdullah Öcalan'la görüşmüştü. O görüşmeye Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ile DEM parti Van Milletvekili Pervin Buldan katılmıştı.

AHMET TÜRK DE YER ALACAK

İkinci İmralı ziyaretinde teröristbaşı Öcalan'la bir araya gelecek heyette Ahmet Türk'ün de yer alması bekleniyor.

"UMUT VERİCİ"

DEM Parti heyeti, İmralı ziyaretinin ardından siyasi partileri ziyaret etmiş, geçtiğimiz cuma günü yapılan açıklamada ise görüşmelerin "umut verici" olduğu vurgulanmıştı.

İMRALI SÜRECİ NASIL BAŞLADI?

Süreç MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de yaptığı çağrı ile başlamıştı. Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın." diye konuşmuştu. Bahçeli, bu açıklamasından kısa bir süre sonra ise DEM Parti heyetine İmralı'ya gitmesi için izin verilmesi çağrısı yapmıştı.

26 Kasım tarihinde DEM Parti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la İmralı'da görüşme yapabilmek için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunmuştu. 27 Aralık'ta Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'nin görüşme talebine olumlu yanıt verildiğini açıklamıştı. İznin ardından DEM Parti heyeti, 28 Aralık'ta 4.5 yıl aranın ardından İmralı'da teröristbaşı Öcalan ile görüşme gerçekleştirmişti.