DEM Parti heyeti ile görüşme sonrası AK Parti\'den ilk açıklama

DEM Parti'nin İmralı Heyeti, TBMM'de siyasi partiler turuna devam ediyor. Heyet bugün ilk olarak MHP'yi ziyaret ederken bir sonraki durağı AK Parti oldu.

ÖMER ÇELİK: ÖNCELİĞİMİZ PKK'NIN SİLAH BIRAKMASI

Görüşmeye ilişkin AK Parti kanadından ilk açıklama geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Çelik, DEM Parti heyetiyle yapılan görüşmeye ilişkin, "Al ver süreci gibi bir değerlendirme yapmıyoruz. Bir pazarlık yok. Önceliğimiz yapılan çağrıda ortaya konuşulduğu gibi PKK'nın silah bırakıp kendini feshetmesidir." dedi.

"BAHÇELİ'NİN VE CUMHURBAŞKANIMIZIN ORTAYA KOYDUĞU İRADE FIRSAT PENCERESİ ARALADI"

Ömer Çelik şunları söyledi: "Bugün 2 saate yakın bir görüşme yaptık. Burada siyasetin dilinin doğru kurulması gerekir. Nasıl bir dili tercih ettiğimizi en ayrıntılı şekilde sizlerle paylaşıyorum. Önceliğimiz PKK'nın silahları bırakması ve kedini feshetmesidir. Öncelikli konumuz bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiğidir. Ben ve Efkan Bey daha önceki süreçlerde de bulunmuştuk. O süreçlerin işleyişine dair yoğun tecrübemiz var. Gelinen noktada sayın Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısı sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade önemli fırsat penceresi araladı.

"MİLLETİN DEĞERLERİNDEN PAZARLIK GİBİ YAKLAŞIM KESİNLİKLE YOK"

Ne denirse densin, tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak ilkesi çerçevesinde önümüzdeki teklifleri bu çerçevede ele alacağız. Devletin niteliklerinden, milletin değerlerinden pazarlık gibi yaklaşımı kesinlikle gündemimize almıyoruz. Genel olarak Türkiye'de bu konularla ilgili önümüzdeki dönem için 'Türkiye Yüzyılı' diye sayın Cumhurbaşkanımız biraz değinmişti. Önümüzdeki süreçte açılacaktır bu. Demokrasi standartları yükseltmelidir. Şu an bu konuyla ilgili konuşulması gereken gündem terör örgütünün silahı bırakması ve kendisini feshetmesidir. Bir takım ara kategorilerinin, geçiş kategorilerinin olmaması gerekir. Odağımız bu çerçevededir. Hangi adla olursa olsun PKK; YPG; SDG bütün tabelalarıyla bu silahın bırakılması gerekir."