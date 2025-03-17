DEM Parti heyeti ile görüşme sonrası AK Parti'den ilk açıklama - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

DEM Parti heyeti ile görüşme sonrası AK Parti'den ilk açıklama

Geniş Video İzle

DEM Parti heyeti ile görüşme sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi. Çelik, "Al ver süreci gibi bir değerlendirme yapmıyoruz. Bir pazarlık yok. Önceliğimiz yapılan çağrıda ortaya konuşulduğu gibi PKK'nın silah bırakıp kendini feshetmesidir." dedi.

17.03.2025 17:39  Güncelleme: 18:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti'nin İmralı Heyeti, TBMM'de siyasi partiler turuna devam ediyor. Heyet bugün ilk olarak MHP'yi ziyaret ederken bir sonraki durağı AK Parti oldu.

ÖMER ÇELİK: ÖNCELİĞİMİZ PKK'NIN SİLAH BIRAKMASI

Görüşmeye ilişkin AK Parti kanadından ilk açıklama geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Çelik, DEM Parti heyetiyle yapılan görüşmeye ilişkin, "Al ver süreci gibi bir değerlendirme yapmıyoruz. Bir pazarlık yok. Önceliğimiz yapılan çağrıda ortaya konuşulduğu gibi PKK'nın silah bırakıp kendini feshetmesidir." dedi.

DEM Parti heyeti ile görüşme sonrası AK Parti'den ilk açıklama

"BAHÇELİ'NİN VE CUMHURBAŞKANIMIZIN ORTAYA KOYDUĞU İRADE FIRSAT PENCERESİ ARALADI"

Ömer Çelik şunları söyledi: "Bugün 2 saate yakın bir görüşme yaptık. Burada siyasetin dilinin doğru kurulması gerekir. Nasıl bir dili tercih ettiğimizi en ayrıntılı şekilde sizlerle paylaşıyorum. Önceliğimiz PKK'nın silahları bırakması ve kedini feshetmesidir. Öncelikli konumuz bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiğidir. Ben ve Efkan Bey daha önceki süreçlerde de bulunmuştuk. O süreçlerin işleyişine dair yoğun tecrübemiz var. Gelinen noktada sayın Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısı sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade önemli fırsat penceresi araladı.

DEM Parti heyeti ile görüşme sonrası AK Parti'den ilk açıklama

"MİLLETİN DEĞERLERİNDEN PAZARLIK GİBİ YAKLAŞIM KESİNLİKLE YOK"

Ne denirse densin, tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak ilkesi çerçevesinde önümüzdeki teklifleri bu çerçevede ele alacağız. Devletin niteliklerinden, milletin değerlerinden pazarlık gibi yaklaşımı kesinlikle gündemimize almıyoruz. Genel olarak Türkiye'de bu konularla ilgili önümüzdeki dönem için 'Türkiye Yüzyılı' diye sayın Cumhurbaşkanımız biraz değinmişti. Önümüzdeki süreçte açılacaktır bu. Demokrasi standartları yükseltmelidir. Şu an bu konuyla ilgili konuşulması gereken gündem terör örgütünün silahı bırakması ve kendisini feshetmesidir. Bir takım ara kategorilerinin, geçiş kategorilerinin olmaması gerekir. Odağımız bu çerçevededir. Hangi adla olursa olsun PKK; YPG; SDG bütün tabelalarıyla bu silahın bırakılması gerekir."

DEM Parti heyeti ile görüşme sonrası AK Parti\'den ilk açıklama

Ömer Çelik, DEM Parti, AK Parti, Politika, Güncel, PKK, Son Dakika

Son Dakika Politika DEM Parti heyeti ile görüşme sonrası AK Parti'den ilk açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • fmpsd69v55:
    imanıma dinime pazarlık var bir Kürt olarak söylüyorum :) pazarlık konularını bile biliyorum Kürtler biliyor yani :) 36 11 Yanıtla
  • Baris Zorlu:
    pazarlik belli hdpli vekillerin Erdoğan'a tekrar aday olması için destek vermesi 29 5 Yanıtla
  • Muhammed Akici:
    derhal tüm mühimmatlar ve silahlar TSK ya teslim edilmeli 24 6 Yanıtla
  • yobaz deşen:
    yalan dolan akmhpk 19 4 Yanıtla
  • Necati Sarıdağ:
    BİZLERDE YEDİK. ANLAT KÜLAHIMA HEYECANLI OLUYOR. YAHU BİR KERE DE DÜRÜSTÇE KOLTUK İÇİN YAPTIĞINIZI İTİRAF EDİN. BİZLER OSLO yu AKABİNDE SUR OLAYLARINI ve EN ÖNEMLİSİ 756 ŞEHİDİMİZİ VE 2000 DEN FAZLA GAZİMİZİ UNUTMADIK UNUTMAYACAĞIZ. siz ne derseniz deyin 16 2 Yanıtla
  • mert çelik:
    ne olduda anlasma oldu arka planda ne oldu acıklansın.sımdıye kadar anlasma olmazken.ne olduda sımdı oldu.halkda bılsın 11 2 Yanıtla
  • 205622:
    pazarlık yok HDP bize destek ol koltuklar yoksa g... ze girecek 12 1 Yanıtla
  • Aykut Kalkan:
    akp = yalan dolan 8 4 Yanıtla
  • Necati Sarıdağ:
    son pişmanlık fayda etmez. MİLLETÇE PKK YPG/PYD NE VARSA hepsini çöplüğe gönderelim 9 2 Yanıtla
  • 124y7899:
    altılı masanın altında HDP var diyen AKP şimdi hdp ile iş birliği yapıyor.Akp vatana ihanetin bedelini çok ağır ödeyecek 5 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Klip çekerken tarihi karakolu yaktılar Klip çekerken tarihi karakolu yaktılar
AK Parti’den “Nevruz Bayramı“ kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak AK Parti'den "Nevruz Bayramı" kararı! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak
DEM Parti heyeti ile görüşme sonrası AK Parti’den ilk açıklama DEM Parti heyeti ile görüşme sonrası AK Parti'den ilk açıklama
Sonrasında yaşananlar bomba Liderliği kaybeden Gattuso, canlı yayını bastı Sonrasında yaşananlar bomba! Liderliği kaybeden Gattuso, canlı yayını bastı
Meriç Nehri’nde erkek cesedi bulundu Meriç Nehri'nde erkek cesedi bulundu
Köpek saldırısının ardından mahallede değişen bir şey yok Köpek saldırısının ardından mahallede değişen bir şey yok
Jandarma, trafikte tartıştığı eşini tabanca ile öldürdü Jandarma, trafikte tartıştığı eşini tabanca ile öldürdü
Brezilya Bitcoin ile maaş ödemesini yasallaştırıyor Brezilya Bitcoin ile maaş ödemesini yasallaştırıyor
Kate Middleton, Aziz Patrick Günü’nde yeşil elbisesiyle göz kamaştırdı Kate Middleton, Aziz Patrick Günü'nde yeşil elbisesiyle göz kamaştırdı
Inter maçında korku dolu anlar Hakan Çalhanoğlu, tribünden gelen megafon sesiyle neye uğradığını şaşırdı Inter maçında korku dolu anlar! Hakan Çalhanoğlu, tribünden gelen megafon sesiyle neye uğradığını şaşırdı
Brezilya’daki yarasalardan yeni tip koronavirüs çıktı Brezilya'daki yarasalardan yeni tip koronavirüs çıktı

17:51 AK Parti’den “Nevruz Bayramı“ kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak AK Parti'den "Nevruz Bayramı" kararı! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak
17:39 DEM Parti heyeti ile görüşme sonrası AK Parti’den ilk açıklama DEM Parti heyeti ile görüşme sonrası AK Parti'den ilk açıklama
16:05 Köpek saldırısının ardından mahallede değişen bir şey yok Köpek saldırısının ardından mahallede değişen bir şey yok
14:34 Suriye’de yeni savaş cephesi 3 asker infaz edildi, gerilim zirve yaptı Suriye'de yeni savaş cephesi! 3 asker infaz edildi, gerilim zirve yaptı
13:17 Eşini, kızlarına ve kendisine şiddet uyguladığı için öldürmüş Eşini, kızlarına ve kendisine şiddet uyguladığı için öldürmüş
00:46 ABD’nin Yemen saldırıları sonrası Husilerden Kızıldeniz kararı ABD'nin Yemen saldırıları sonrası Husilerden Kızıldeniz kararı
00:36 Suriye-Lübnan hattında tansiyon yükseldi Lübnan’a roket saldırısı Suriye-Lübnan hattında tansiyon yükseldi! Lübnan'a roket saldırısı
00:16 Birleşmiş Milletler’den ABD’nin Yemen’e saldırılarına ilk yorum: Kaygıyla karşılıyoruz Birleşmiş Milletler'den ABD'nin Yemen'e saldırılarına ilk yorum: Kaygıyla karşılıyoruz
23:35 Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe camiasından özür diledi Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe camiasından özür diledi
23:35 Hasta yakınları arasında ’küfür’ kavgası: Çok sayıda gözaltı Hasta yakınları arasında 'küfür' kavgası: Çok sayıda gözaltı
23:21 Mourinho’dan şampiyonluk sorusuna yanıt: Şansımız devam ediyor Mourinho'dan şampiyonluk sorusuna yanıt: Şansımız devam ediyor
23:09 Fenerbahçe-Samsunspor maçı biter bitmez saha karıştı Futbolcular birbirine girdi Fenerbahçe-Samsunspor maçı biter bitmez saha karıştı! Futbolcular birbirine girdi
22:53 İstanbul’daki AVM’de intihar girişimi İstanbul'daki AVM'de intihar girişimi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2025 18:42:05. #7.13#
SON DAKİKA: DEM Parti heyeti ile görüşme sonrası AK Parti'den ilk açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.