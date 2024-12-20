DEM Parti heyeti ile Öcalan arasında yapılacak görüşmenin tarihi netleşti - Son Dakika
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Politika

DEM Parti heyeti ile Öcalan arasında yapılacak görüşmenin tarihi netleşti

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DEM Parti kaynaklarından gelen açıklamaya göre; PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile yapılacak görüşme önümüzdeki hafta gerçekleşecek. Bu süreçte birden fazla görüşme yapılması beklenirken, bu görüşmelerin 1-2 aya yayılabileceği ifade edildi.

20.12.2024 16:29  Güncelleme: 16:44
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrıyla gündeme gelen PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşmenin önümüzdeki hafta gerçekleşmesi bekleniyor.

İKİ İSME KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

Heyette 2013-2015 çözüm süreci döneminde İmralı heyetinde olan Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'ın olmasına kesin gözüyle bakılırken ilk ziyaretten sonra farklı isimlerin de İmralı'ya gidebileceği kaydediliyor.

DEM Parti heyeti ile Öcalan arasında yapılacak görüşmenin tarihi netleşti
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

BAKAN TUNÇ, BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNİ İŞARET ETMİŞTİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada 39 gün süren yoğun çalışmayla bugün tamamlanan bütçe görüşmelerini işaret etmişti. Bakan Tunç açıklamasında "Uygun bir zamanda kararını vereceğiz, belirlenecek. Müsait zamanı belirleyeceğiz, biraz sabredin. Bütçe görüşmeleri bittikten sonra muhtemelen karar verilir. İzin ile gün aynı anda belirlenir" demişti.

DEM Parti heyeti ile Öcalan arasında yapılacak görüşmenin tarihi netleşti
DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan

"DİYALOG" ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

23 Ekim'de İmralı'ya giderek 43 ay sonra Öcalan'la görüşen DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, Meclis'te amcası ile yaptığı görüşmelerin ayrıntılarını anlatmıştı. Yeğen Öcalan, amcasının "Bu sorunu diyalog yöntemiyle çözebiliriz" dediğini aktarmıştı.

DEM Parti heyeti ile Öcalan arasında yapılacak görüşmenin tarihi netleşti

Abdullah Öcalan, DEM Parti, Politika, Güvenlik, İmralı, Gündem, PKK, Son Dakika

Son Dakika Politika DEM Parti heyeti ile Öcalan arasında yapılacak görüşmenin tarihi netleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Mehmet Yılmaz:
    hiç akıl yok bunlarda şu apodan medet umuyorlar hayret bi şey ya 65 23 Yanıtla
  • Necati Çolak :
    Öcalan silah bırakın dediğinde pkk Amerika'dan talimat almadan silah bırakacağa inanmak nasıl bir akıl tutulmasıdır anlamak mümkün değil 34 9 Yanıtla
  • Nuri Varol:
    serol bohcalidan gitsin terörist başıyla gorusmeye 14 5 Yanıtla
  • mert çelik:
    idamı kim neden kaldırdı acaba 5 7 Yanıtla
  • İbrahim Demirbaş:
    ya yıllardır besliyorsunuz bunu kazarak zehirlenmiyormu 4 7 Yanıtla
  • Çelikk:
    Allah Yardımcılarımız olsun. nokta 2 4 Yanıtla
  • Necati Kaya:
    Bunlar iktidarda kalmak icin bu devlete bile bu kotülüğü yaptılar ya. Iktidardaki 21 yılin yolsuzlukları,ihaneti gittiklerinde ortaya çıkmasın diye herseyi yaparlar. Simdi bu teror orgütünün Türkiye Cumhuriyeti karşısindaki konumunun ne oldugunu gostermiyormu. 50 bin canin akan kanın hesabinida bu ulke size soracak. Maşa peskuvitciyide kullaniyorki secimde ters koşe olursa sucu atsın diye. 4 2 Yanıtla
  • sertug:
    siyaset kadar KİRLİ BİŞEY yok... bebek katiline taviz verilmez... 3 0 Yanıtla
  • Eski Tüfek.:
    Sorun....ne onu çözelim önce ,bizce sorun yok ,sorun özerk bir yönetim'mi...?? 0 0 Yanıtla
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