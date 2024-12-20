DEM Parti heyeti ile Öcalan arasında yapılacak görüşmenin tarihi netleşti

Necati Kaya:

Bunlar iktidarda kalmak icin bu devlete bile bu kotülüğü yaptılar ya. Iktidardaki 21 yılin yolsuzlukları,ihaneti gittiklerinde ortaya çıkmasın diye herseyi yaparlar. Simdi bu teror orgütünün Türkiye Cumhuriyeti karşısindaki konumunun ne oldugunu gostermiyormu. 50 bin canin akan kanın hesabinida bu ulke size soracak. Maşa peskuvitciyide kullaniyorki secimde ters koşe olursa sucu atsın diye.