MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrıyla gündeme gelen PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşmenin önümüzdeki hafta gerçekleşmesi bekleniyor.
Heyette 2013-2015 çözüm süreci döneminde İmralı heyetinde olan Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'ın olmasına kesin gözüyle bakılırken ilk ziyaretten sonra farklı isimlerin de İmralı'ya gidebileceği kaydediliyor.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada 39 gün süren yoğun çalışmayla bugün tamamlanan bütçe görüşmelerini işaret etmişti. Bakan Tunç açıklamasında "Uygun bir zamanda kararını vereceğiz, belirlenecek. Müsait zamanı belirleyeceğiz, biraz sabredin. Bütçe görüşmeleri bittikten sonra muhtemelen karar verilir. İzin ile gün aynı anda belirlenir" demişti.
23 Ekim'de İmralı'ya giderek 43 ay sonra Öcalan'la görüşen DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, Meclis'te amcası ile yaptığı görüşmelerin ayrıntılarını anlatmıştı. Yeğen Öcalan, amcasının "Bu sorunu diyalog yöntemiyle çözebiliriz" dediğini aktarmıştı.
Son Dakika › Politika › DEM Parti heyeti ile Öcalan arasında yapılacak görüşmenin tarihi netleşti - Son Dakika
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