DEM Parti heyeti, açıklamayı yarın yapacak

Politika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayıp İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmelerle devam eden sürece ilişkin olarak Adalet Bakanlığı'ndan Dem Parti'nin İmralı'ya yapacağı üçüncü ziyaret için onay çıktı. DEM heyetinin ziyareti yarın gerçekleşecek.

DEM PARTİ HEYETİ AÇIKLAMAYI YARIN YAPACAK

İlk başta ziyaretin ardından açıklamanın cuma günü yapılacağı söylendi. Ancak açıklamanın tarihi değişti. DEM Parti heyetinin yarın İmralı dönüşü saat 17.00'de İstanbul'da açıklama yapacağı öğrenildi. Açıklamanın Öcalan'ın çağrısını da içermesi bekleniyor.

BAKAN TUNÇ: OLUMLU YANIT VERDİK

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "DEM'in İmralı başvurusuna olumlu yanıt verdik. Üçüncü ziyaretlerini perşembe günü gerçekleştirecekler" açıklamasını yaptı. Tunç ayrıca yaptığı açıklamada, "Heyetteki DEM Partililer yarın bir görüşme gerçekleştirecek. O görüşmeden sonra açıklamanın yapılıp yapılmayacağına ilişkin tabii ki sonrasında bir gelişme olabilir. Daha önce de açıkladığımız gibi hükümlülerin cezaevlerinde nasıl görüşecekleri, avukatlarıyla nasıl görüşecekleri, yakınlarıyla nasıl görüşecekleri mevzuatımızda belli. Dolayısıyla hükümlünün cezaevinden video vasıtasıyla görüşmesiyle ilgili mevzuatımız buna uygun değil" dedi.

Tunç sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Daha önce de açıkladığımız gibi hükümlülerin cezaevinde nasıl görüşecekleri, avukatlarıyla nasıl görüşecekleri, yakınlarıyla nasıl görüşecekleri mevzuatımızda belli. Dolayısıyla hükümlünün cezaevinden video vasıtasıyla görüşmesiyle ilgili mevzuatımız buna uygun değil."

AHMET TÜRK DE HEYETTE YER ALACAK

Dem Parti'den yapılan açılamada, "Heyetimize onay çıktığı bilgisi doğru. Heyet ve Ahmet Türk yarın 3'üncü görüşmeyi gerçekleştirmek için İmralı'ya gidecektir" denildi.

3. HEYET 7 KİŞİ

İmralı Heyeti bu kez 7 kişiden oluşacak. Ahmet Türk, Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder, Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan, Cengiz Çiçek, Faik Özgür Erol.

DEM PARTİ'DEN GÖRÜNTÜLÜ ÇAĞRI TALEBİ

Dem Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında İmralı sürecine ilişkin, "Yapılacak görüşmeden sonra beklenen tarihsel açıklamanın, tarihi çağrının nasıl yapılacağına ilişkin, bazı konular netlik kazanmamış olsa da mevzubahis açıklamanın görüntülü bir şekilde olmasını temenni ettiğimizi daha önce de ifade ettik. Görüntülü olmasının daha iyi olacağını, zaten bugüne kadar sürdürülen tecridin de kaldırılması gerektiğini de defalarca ifade ettik. Toplumsal talebin de bu yönde olduğunu ifade ettik. Yani görünür, duyulur bir açıklamanın yaratacağı etkinin daha güçlü bir etki olacağını ifade edelim" diye konuştu.

SÜREÇ BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISI İLE BAŞLADI

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla Dem Parti, 28 Aralık 2024'te İmralı Cezaevi'nde PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Parti, görüşmenin samimi bir atmosferde geçtiğini ve TBMM'nin, sorunun demokratik siyaset çerçevesinde çözülmesi için en uygun zemin olduğunu ifade etmişti.

Bu görüşmenin ardından, 3 Ocak'ta TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile başlayan temaslar, MHP, Gelecek Partisi, AK Parti, Saadet Partisi, CHP, DEVA Partisi ve Yeniden Refah Partisi'nin lider ve temsilcileriyle sürdürülmüştü.

Söz konusu görüşmelerin ardından DEM Parti heyeti, 28 Aralık 2024'te İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan'la görüşmüştü. Heyet, görüşmelerin umut verici olduğunu ifade etmişti.

İmralı Heyeti ve PKK lideri Abdullah Öcalan'ın ikinci görüşmesi ise 22 Ocak'ta gerçekleşmişti.