DEM Parti heyeti Öcalan'ın mesajını paylaştı: Kardeşler kavga eder ama biri diğerisiz olmaz
DEM Parti Heyeti, İmralı'da yaptıkları görüşmenin ardından terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın mesajını paylaştı. Öcalan mesajında "Kardeşler kavga eder ama biri diğerisiz olmaz. Bu ilişkiyi bozan tuzakları, mayınları tek tek temizliyoruz, bozulan yolları, köprüleri onarıyoruz" dedi.
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18.05.2025 20:18:15. #7.13#
SON DAKİKA: DEM Parti heyeti Öcalan'ın mesajını paylaştı: Kardeşler kavga eder ama biri diğerisiz olmaz - Son Dakika
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