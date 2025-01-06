DEM Parti heyeti, Selahattin Demirtaş'ı da ziyaret edecek - Son Dakika
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Politika

DEM Parti heyeti, Selahattin Demirtaş'ı da ziyaret edecek

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İmralı'da iki hafta önce teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı ziyaret eden DEM Parti heyeti, siyasi partilerle temaslarını sürdürüyor. Son olarak Gelecek Partisi'ni ziyaret eden heyette yer alan DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, ''Bu sürecin sonunda Selahattin Demirtaş'ı da ziyaret edeceğiz, kapsamlı açıklamayı ondan sonra yapacağız'' dedi.

06.01.2025 12:53
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan süreç, DEM Parti'nin İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşmesinin ardından siyasi partileri ziyaret etmesiyle devam ediyor.

İmralı ziyaretinin ardından geçen hafta ilk olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u, ardından da MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret eden heyet, bu hafta ilk olarak Gelecek Partisi ile görüşme gerçekleştirdi.

GELECEK PARTİSİ İLE GÖRÜŞÜLDÜ

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, "Yürüttüğümüz görüşmeler kapsamında bugün Gelecek Partisi Genel Başkanı ve eski süreçte birlikte çalışma fırsatı yakaladığımız Sayın Ahmet Davutoğlu Hoca ile görüştük. Biraz geçmiş tecrübeleri paylaştık. Yeni görüşmeler ışığında, yeni gelinen nokta ışığında bizde olan bilgileri kendisine aktardık. Tavsiye, öneri, eleştiri uyarılarını rica ettik. Sağ olsun bizi ayrıntılı şekilde bilgilendirdiler." dedi.

DEM PARTİ, SELAHATTİN DEMİRTAŞ'I DA ZİYARET EDECEK

Sırrı Süreyya Önder, bu sürecin sonunda Selahattin Demirtaş'ı da ziyaret edeceklerini belirterek, kapsamlı açıklamayı ondan sonra yapacaklarını ifade etti.

DEM Parti heyeti, Selahattin Demirtaş\'ı da ziyaret edecek

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Son Dakika Politika DEM Parti heyeti, Selahattin Demirtaş'ı da ziyaret edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • kuzeyli baba:
    Yeni cumhur ittifakı AKP mhp dem parti hayırlı olsun ülkemize kardeşlik dostluk geliyor. bence iyi oldu böyle diyalog her zaman iyidir 1 3 Yanıtla
  • Atakan Ozen:
    nerede bu milliyetçiler, nerede akpkk lilar lan neredesiniz. daha ne olması lazım gerçeği görmeniz için. Yarın oburgun yine kandırdı bizi pkk derse Erdoğan bunun vebalini kim alacak, haysiyetsizler 2 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Helal olsun Bu duruma Düşürdünüz adiler 1 1 Yanıtla
  • Atakan Ozen:
    nerde bu milliyetçiler, nerede AKP liler bunu CHP isteseydi şimdi neler derdiniz ahlaksizlar 0 0 Yanıtla
  • yağız spotcu:
    ikisinide as oy oranı %70 olur 0 0 Yanıtla
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