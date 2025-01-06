DEM Parti heyeti, Selahattin Demirtaş\'ı da ziyaret edecek

Politika

Hiçbir şey olmamış gibi yeni paylaşım yaptı

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan süreç, DEM Parti'nin İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşmesinin ardından siyasi partileri ziyaret etmesiyle devam ediyor.

İmralı ziyaretinin ardından geçen hafta ilk olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u, ardından da MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret eden heyet, bu hafta ilk olarak Gelecek Partisi ile görüşme gerçekleştirdi.

GELECEK PARTİSİ İLE GÖRÜŞÜLDÜ

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, "Yürüttüğümüz görüşmeler kapsamında bugün Gelecek Partisi Genel Başkanı ve eski süreçte birlikte çalışma fırsatı yakaladığımız Sayın Ahmet Davutoğlu Hoca ile görüştük. Biraz geçmiş tecrübeleri paylaştık. Yeni görüşmeler ışığında, yeni gelinen nokta ışığında bizde olan bilgileri kendisine aktardık. Tavsiye, öneri, eleştiri uyarılarını rica ettik. Sağ olsun bizi ayrıntılı şekilde bilgilendirdiler." dedi.

DEM PARTİ, SELAHATTİN DEMİRTAŞ'I DA ZİYARET EDECEK

Sırrı Süreyya Önder, bu sürecin sonunda Selahattin Demirtaş'ı da ziyaret edeceklerini belirterek, kapsamlı açıklamayı ondan sonra yapacaklarını ifade etti.