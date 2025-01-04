Dem Parti heyetinin ikinci İmralı yolculuğunun tarihi belli oldu

Politika

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İmralı Adası'nda PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşen Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'dan oluşan DEM Parti heyeti, Meclis turuna başladı. Ahmet Türk'ün de aralarında yer aldığı heyet önce TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

İMRALI'DA İKİNCİ GÖRÜŞME 1O OCAK'TA

İmralı'da Abdullah Öcalan'la ikinci görüşmenin ne zaman olacağı da merak konusuydu. Kulislerde yer alan bilgilere göre, DEM Parti heyetinin siyasi partiler ve STK'lar ile görüşmelerini tamamlayıp 10 Ocak'ta İmralı'ya gitmesi bekleniyor. İmralı'daki ikinci görüşmede Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'ın yanı sıra, TBMM'deki ziyaret turunda da yer alan Ahmet Türk'ün olması bekleniyor.

DEMİRTAŞ'I DA ZİYARET EDECEKLER

Heyet, İmralı'dan önce sürpriz bir görüşme de gerçekleştirecek. Buna göre DEM Parti heyeti, Edirne Cezaevi'ndeki HDP Eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ı da ziyaret ederek görüş alışverişinde bulunacak.