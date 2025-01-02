DEM Parti heyeti, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile görüştü! İşte ilk açıklama - Son Dakika
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Politika

DEM Parti heyeti, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile görüştü! İşte ilk açıklama

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DEM Parti heyetinin İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmesinin ardından yapacağını duyurduğu 'TBMM turu' kapsamında Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü. Görüşme sonrası bir açıklama yapan Sırrı Süreyya Önder, "Olumlu geçti, umutluyuz" ifadelerine yer verdi.

02.01.2025 14:13
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İmralı'ya giden DEM Parti heyeti bugün itibari ile Meclis'teki temaslarını başlattı. İmralı'ya giden DEM Parti vekilleri Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve ek olarak Ahmet Türk'ten oluşan heyetin ilk durağı TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş oldu. Heyet saat 15:00'te ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek.

DEM Parti heyeti TBMM Başkanı Kurtulmuş ile görüştü! İşte ilk açıklama

GÖRÜŞME SONRASI İLK AÇIKLAMA

Gözlerin çevrildiği görüşme sonrası bir açıklama yapan Sırrı Süreyya Önder, "Olumlu geçti, umutluyuz. Pazartesi daha kapsamlı bir açıklama yapacağız" ifadelerine yer verdi.

DEM Parti heyeti, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile görüştü! İşte ilk açıklama

"CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞME DE KONUŞULUYOR"

Açıklamasının devamında Meclis'te temsil edilen tüm partileri ziyaret edeceklerini belirten Önder, "Önerileri dinledik, genel değerlendirme yaptık. Cumhurbaşkanı ile görüşme de konuşuluyor" dedi.

SÜREÇ NASIL GELİŞTİ?

Öte yandan süreç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de yaptığı çağrı ile başlamıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse 'umut hakkının' kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın" demişti.

DEM Parti heyeti, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile görüştü! İşte ilk açıklama

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Son Dakika Politika DEM Parti heyeti, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile görüştü! İşte ilk açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Muhafazakar Milliyetçi:
    Yaparsa Sn. Erdoğan ve Bahçeli yapar, varsa yoksa CUMHUR İTTİFAKI! 33 85 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Hadi size Güvenimiz tam bitirin artık bu terör olayını ekonomide düzelirse turizme üretime ağırlık verip Türkiyeyi ihracatta bir numara yaparız çiftçiye destek verip üretime hız veririz güzel günler yakın inanıyoruz 51 60 Yanıtla
  • Hüseyin Kaya:
    Akp demleniyor 56 19 Yanıtla
  • Çelikk:
    yazıklar olsun sizlere 32 8 Yanıtla
  • mutlu kulçabay:
    Şunlara bi bak ya sanki devlet vatan kurtardılar. Teröristten haber getiriyorlar. bunları bu derece pohpohlayanlardan biri de medya... 28 7 Yanıtla
  • Harun Tanışık:
    Yaparsa bahceli yapar önce ipten kurtardı simdi özgürluk istiyor 20 3 Yanıtla
  • Berat Yavuz:
    akp mhp pekk iş birliği icinde şaka gibi 8 3 Yanıtla
  • Tahir Ucurucu:
    olan şehitlere ve gazılere oluyor ne görğamesı tepelerine vurup durmak varken neyın goruşmesını yapıylar akıl işi 1 0 Yanıtla
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