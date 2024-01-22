DEM Parti, İmamoğlu\'na destek için CHP\'den Esenyurt\'u istiyor

Yerel seçime geri sayım sürerken CHP ve DEM Parti'nin genel başkanlarının iki kez görüşmesinin ardından heyetler arası görüşmeler başladı. DEM Parti'nin Ekrem İmamoğlu'na destek için İstanbul'da Esenyurt'u talep ettiği iddia edildi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan yerel seçim çalışmaları ile ilgili olarak, "Formül şu; iki partinin de oylarının bir araya gelerek kazanacağı kentleri belirlemeye çalışıyoruz. CHP'nin iddialı olduğu yerlerde kendi adayları, bizim iddialı olduğumuz yerlerde kendi adaylarımız" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL İÇİN ŞARTLARI BELLİ

DEM Parti Ankara'da aday çıkaracaklarını açıkladı. Ancak İstanbul için herhangi bir açıklama yapılmadı. CHP ve DEM Parti heyetleri iş birliğinin somutlaşması için çalışmalarına devam ederken de dikkat çeken iddialar gündemde. Buna göre DEM Parti, CHP adaylarını desteklemek için şartlarını belirledi.

CHP'DEN ESENYURT'U İSTİYORLAR

DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında Ekrem İmamoğlu'nu destekleme karşılığında Esenyurt ilçesini istediği öne sürüldü. Yani Esenyurt'ta da DEM Parti adayının CHP tarafından desteklenmesi ve hatta aday gösterilmemesinin talep edildiği ifade ediliyor.

BAŞAK DEMİRTAŞ SÜRPRİZİ

Bu arada "DEM Parti İstanbul'da Başak Demirtaş'ı aday gösterecek" iddialarını bir internet sitesine değerlendiren Başak Demirtaş, "Gelirse değerlendiririz" yorumunu yaptı. DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli ise konuyla ilgili açıklamasında "Tabii ki batıda bir aday havuzu oluşuyor. Başak Hanım'ın başvurması bizim için sevindirici bir şey. Biz bu havuza herkesin başvurmasını istiyoruz. Değerlendirmeyi komisyonlarımız ve MYK'mız yapacak" dedi.