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DEM Parti, İmamoğlu'na destek için CHP'den Esenyurt'u istiyor - Son Dakika
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DEM Parti, İmamoğlu'na destek için CHP'den Esenyurt'u istiyor

Yerel seçimler için geri sayım devam ederken CHP ile DEM Parti arasında bir ittifak olup olmayacağı da merak ediliyor. Kulislerde konuşulanlara göre; DEM Parti, İBB seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'na destek vermek için Esenyurt'u istiyor.

22.01.2024 - 12:42,  Güncelleme: 13:08
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Yerel seçime geri sayım sürerken CHP ve DEM Parti'nin genel başkanlarının iki kez görüşmesinin ardından heyetler arası görüşmeler başladı. DEM Parti'nin Ekrem İmamoğlu'na destek için İstanbul'da Esenyurt'u talep ettiği iddia edildi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan yerel seçim çalışmaları ile ilgili olarak, "Formül şu; iki partinin de oylarının bir araya gelerek kazanacağı kentleri belirlemeye çalışıyoruz. CHP'nin iddialı olduğu yerlerde kendi adayları, bizim iddialı olduğumuz yerlerde kendi adaylarımız" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL İÇİN ŞARTLARI BELLİ

DEM Parti Ankara'da aday çıkaracaklarını açıkladı. Ancak İstanbul için herhangi bir açıklama yapılmadı. CHP ve DEM Parti heyetleri iş birliğinin somutlaşması için çalışmalarına devam ederken de dikkat çeken iddialar gündemde. Buna göre DEM Parti, CHP adaylarını desteklemek için şartlarını belirledi.

CHP'DEN ESENYURT'U İSTİYORLAR

DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında Ekrem İmamoğlu'nu destekleme karşılığında Esenyurt ilçesini istediği öne sürüldü. Yani Esenyurt'ta da DEM Parti adayının CHP tarafından desteklenmesi ve hatta aday gösterilmemesinin talep edildiği ifade ediliyor.

BAŞAK DEMİRTAŞ SÜRPRİZİ

Bu arada "DEM Parti İstanbul'da Başak Demirtaş'ı aday gösterecek" iddialarını bir internet sitesine değerlendiren Başak Demirtaş, "Gelirse değerlendiririz" yorumunu yaptı. DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli ise konuyla ilgili açıklamasında "Tabii ki batıda bir aday havuzu oluşuyor. Başak Hanım'ın başvurması bizim için sevindirici bir şey. Biz bu havuza herkesin başvurmasını istiyoruz. Değerlendirmeyi komisyonlarımız ve MYK'mız yapacak" dedi.

DEM Parti, İmamoğlu\'na destek için CHP\'den Esenyurt\'u istiyor
YORUMLAR (5)
  • bülent C.: Belediye seçimleri kaldırılmalı. Valilikler bu işi yapmalı. Belediye seçimleri millete vergi yüküdür , Ötv dir . Ülkeye bir külfettir. Yanıtla 36 203
  • salihb: Esenyurt suç'un kol gezdiği ilçelerden birisi. Faailiyetlerini daha kolay yürütebilmek adına CHP ile ittifaka gideceklerdir. Yanıtla 35 100
  • Talip Konyali: Bülent c. ye aynen katılıyorum...kim gelirse gelsin zaten aynı işi yapmıyor mu..Vali de yapar ozaman.. Yanıtla 17 110
  • MAHMUT BAŞAK: AL BİRİNİ VUR ÖBİRU Yanıtla 9 9
  • MAHMUT BAŞAK: ALİNİN KULAHİ VELİYE VELİNİN KULAHİ ALİYE 2 SİDE AYNİ Yanıtla 6 10

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