DEM Parti İmralı Heyeti'nin Yeni Haftadaki Görüşme Programı Belli Oldu - Son Dakika
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Politika

DEM Parti İmralı Heyeti'nin Yeni Haftadaki Görüşme Programı Belli Oldu

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DEM Parti heyeti, geçtiğimiz hafta sonunda İmralı'da teröröristbaşı Abdullah Öcalan ile gerçekleşen görüşmenin ardından dün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Önümüzdeki hafta iki günde beş siyasi partiyi ziyaret edecek olan DEM Parti heyetinin takvimi de belli oldu.

03.01.2025 10:50
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DEM Parti'nin İmralı Adası'nda teröristbaşı Abdullah Öcalan'la gerçekleştirdiği görüşme gündemdeki sıcaklığını koruyor. DEM Parti'nin İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan'dan oluşan heyeti, geçtiğimiz hafta 4.5 yıl aranın ardından İmralı Adası'nda teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşme gerçekleştirmişti. İmralı ziyaretinin ardından DEM Parti heyeti, dün kritik iki temasta bulundu.

İLK ZİYARET KURTULMUŞ VE BAHÇELİ'YE

Sırrı Süreyye Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk'ten oluşan heyet, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. 40 dakika süren görüşme öncesi Bahçeli'nin heyeti kapıda karşıladığı görüldü.

DEM Parti İmralı Heyeti'nin Yeni Haftadaki Görüşme Programı Belli Oldu

DEM PARTİ'NİN YENİ HAFTA PROGRAMI NETLEŞTİ

DEM Parti heyetinin temasları önümüzdeki hafta da devam edecek. DEM Parti heyeti 6 Ocak Pazartesi günü saat 11.00'de Gelecek Partisi ile görüşecek. Saat 13.00'te ise Abdullah Güler başkanlığındaki AK Parti heyeti ile bir görüşme yapılacak. Bu görüşmenin ardından saat 15.30'da bu kez Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile bir görüşme gerçekleştirilecek.

SALI GÜNÜ DE İKİ PARTİYE ZİYARET GERÇEKLEŞECEK

Görüşmeler 7 Ocak Salı günü de devam edecek. Salı günü ilk görüşmeyi saat 13.00'te DEVA Partisi ile yapacak olan İmralı heyeti, saat 15.30'da ise Yeniden Refah Partisi ile bir araya gelecek.

SÜREÇ NASIL BAŞLADI?

Süreç MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de yaptığı çağrı ile başlamıştı. Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın." ifadelerini kullanmıştı. Devlet Bahçeli, bu açıklamasından kısa bir süre sonra ise DEM Parti heyetine İmralı'ya gitmesi için izin verilmesi çağrısı yapmıştı.

DEM Parti İmralı Heyeti\'nin Yeni Haftadaki Görüşme Programı Belli Oldu

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Son Dakika Politika DEM Parti İmralı Heyeti'nin Yeni Haftadaki Görüşme Programı Belli Oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • VillaUmut:
    Algı ne garip iş, yıllarıdr Chp DEMleniyor dediler şimdi devlet aklı oluverdi :) Allah akıl fikir versin alayınıza. 13 3 Yanıtla
  • Metin Ersoy:
    nereleri vereceksiniz bakam kapalı kapılar arkasında 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: DEM Parti İmralı Heyeti'nin Yeni Haftadaki Görüşme Programı Belli Oldu - Son Dakika
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