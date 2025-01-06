DEM Parti İmralı heyeti, yarın saat 10.30\'da CHP\'yi ziyaret edecek

Politika

Çaldıkları şey ve yaptıkları hareket "pes" dedirtti

CHP Sözcüsü Deniz Yücel , DEM Parti İmralı heyeti ile görüşecek CHP heyetinde kimlerin yer alacağını açıkladı. Yücel, "CHP heyetine Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel başkanlık edecek. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e Genel Sekreterimiz Sayın Selin Sayek Böke , Gölge Adalet Bakanımız ve Genel Başkan Yardımcımız Sayın Gökçe Gökçen ve Grup Başkan Vekilimiz Sayın Gökhan Günaydın eşlik edecektir" ifadelerini kullandı.

MHP , Gelecek Partisi , Saadet Partisi ile görüşen heyet, bugün de AK Parti 'yi ziyaret ederken; CHP ziyaretinin de ayrıntıları belli oldu. Heyet, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yarın saat 10.30'da TBMM'de görüşecek.

NE OLMUŞTU?

MHP lideri Devlet Bahçeli 22 Ekim'de partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a, örgütü lağvetmesi çağrısı yapmış; Bahçeli, "(Öcalan) bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın" ifadelerine yer vermişti.

Çağrı sonrası, Öcalan'a 43 ay sonra ilk kez görüş izni verilmiş, PKK liderinin DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili olan yeğeni Ömer Öcalan 23 Ekim'de Abdullah Öcalan ile görüştüğünü duyurmuştu. Geçtiğimiz hafta ise Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'ın yer aldığı heyet, İmralı'da Öcalan ile görüşmüştü.