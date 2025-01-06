DEM Parti İmralı heyeti, yarın saat 10.30'da CHP'yi ziyaret edecek - Son Dakika
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Politika

DEM Parti İmralı heyeti, yarın saat 10.30'da CHP'yi ziyaret edecek

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Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşen İmralı heyetinin yarın CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile de görüşme gerçekleştireceği duyuruldu. Görüşmenin saati 10:30 olarak açıklandı.

06.01.2025 17:45  Güncelleme: 18:10
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DEM Parti İmralı heyetinin İmralı'da terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmesi sonrası heyetin TBMM'de temsil edilen partilere yönelikte ziyaretleri devam ediyor.

CHP GÖRÜŞMESİ YARIN

MHP, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ile görüşen heyet, bugün de AK Parti'yi ziyaret ederken; CHP ziyaretinin de ayrıntıları belli oldu. Heyet, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yarın saat 10.30'da TBMM'de görüşecek.

CHP HEYETİNDEKİ İSİMLER DE BELLİ OLDU

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, DEM Parti İmralı heyeti ile görüşecek CHP heyetinde kimlerin yer alacağını açıkladı. Yücel, "CHP heyetine Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel başkanlık edecek. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e Genel Sekreterimiz Sayın Selin Sayek Böke, Gölge Adalet Bakanımız ve Genel Başkan Yardımcımız Sayın Gökçe Gökçen ve Grup Başkan Vekilimiz Sayın Gökhan Günaydın eşlik edecektir" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

MHP lideri Devlet Bahçeli 22 Ekim'de partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a, örgütü lağvetmesi çağrısı yapmış; Bahçeli, "(Öcalan) bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın" ifadelerine yer vermişti.

Çağrı sonrası, Öcalan'a 43 ay sonra ilk kez görüş izni verilmiş, PKK liderinin DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili olan yeğeni Ömer Öcalan 23 Ekim'de Abdullah Öcalan ile görüştüğünü duyurmuştu. Geçtiğimiz hafta ise Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'ın yer aldığı heyet, İmralı'da Öcalan ile görüşmüştü.

DEM Parti İmralı heyeti, yarın saat 10.30\'da CHP\'yi ziyaret edecek

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Son Dakika Politika DEM Parti İmralı heyeti, yarın saat 10.30'da CHP'yi ziyaret edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • ferhat eser:
    haydi inşallah kenetlen Türkiyem bu iş hallolacak 11 31 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    CHP ocalani serbest bırakacak mis...yuhhh akp ocalani serbest bırakacak mis...alkis 32 6 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    zaten hergün görüşüyorlar lar 13 23 Yanıtla
  • Çelikk:
    Herşey Güzel Olacak Kapak Olsun 11 17 Yanıtla
  • Hüseyin Kayış:
    Boş işler millet aclıkdan kırılıyo halk için birseyler yapın 15 9 Yanıtla
  • Mehmet AYDIN:
    Ben olsam Dem den görüşmem CHP nin iktidar olması için büyük bir fırsat görüşmemesi lazım 14 7 Yanıtla
  • Galatasaray 1905:
    bu ülkeye en büyük zararı veren akp 14 4 Yanıtla
  • Kara kartal null:
    Erdoğan'ın burdaha aday olması icin yapilan anayasa chp buna gecit vermemeli 13 3 Yanıtla
  • Tuncay null:
    E tabi ozgur ozelde hakli kime guvenipte gorusturecek siz durun ben gidim demistir hani erkeklik yapiyodun erdoganla gorusmesse bende gorusmem diye virt zirt 4 7 Yanıtla
  • mert çelik:
    bu ulke daha neler gorecek bakalım 9 1 Yanıtla
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