DEM Parti, İmralı ile görüşecek mi? Bakan Tunç'tan yeni açıklama - Son Dakika
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Politika

DEM Parti, İmralı ile görüşecek mi? Bakan Tunç'tan yeni açıklama

DEM Parti, İmralı ile görüşecek mi? Bakan Tunç\'tan yeni açıklama

Adalet Bakanı Tunç, DEM Parti'nin Öcalan ile görüşme dilekçesiyle ilgili, ''Geçen hafta dilekçe ulaştırıldı. Değerlendirmemiz devam ediyor. Makul süre içinde cevap verilecek.'' dedi.

03.12.2024 14:58
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim'de partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili çağrı yaptı ve "Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün tamamen bittiği, örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığını gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın" ifadelerini kullandı. Bahçeli'nin sözleri siyaset kulislerini hareketlendirirken, 1 Ekim'de Meclis'in yeni yasama yılı açılışında DEM Partililerle tokalaşmanın ardından gündeme gelen "yeni bir çözüm süreci mi başlıyor" sorusu daha güçlü şekilde tartışılmaya başladı.

DEM PARTİ'DEN BAŞVURU

Bahçeli'nin çağrısının ardından DEM Parti milletvekilleri, aralarında siyasetçiler, sendikacılar ve gazetecilerin de bulunduğu uluslararası bir heyetle birlikte, İmralı Adası'ndaki "tecridin" sona erdirilmesi ve teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşme talebiyle Adalet Bakanlığı'na resmî başvuru yaptı.

BAKAN TUNÇ'TAN YENİ AÇIKLAMA

DEM Parti'nin başvurusuyla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "DEM Parti'nin görüşme dilekçesi geçen hafta Adalet Bakanlığımıza ulaştı. Makul bir süre içerisinde cevap verilecek" ifadelerini kullandı.

Yılmaz Tunç, DEM Parti, Politika, 3-sayfa, İmralı, Son Dakika

Son Dakika Politika DEM Parti, İmralı ile görüşecek mi? Bakan Tunç'tan yeni açıklama - Son Dakika

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