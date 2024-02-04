DEM Parti, İstanbul\'da yerel seçime kendi adaylarıyla girme kararı aldı

Politika

DEM Parti'nin, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde İstanbul'la ilgili kararı DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan tarafından açıklandı. Doğan, "9 Şubat'a kadar İstanbul dahil aday göstereceğimiz isimleri açıklayacağız. Sevgili Başak Demirtaş da aday havuzumuzda." dedi.

"İSTANBUL SEÇİMLERİNE KENDİ ADAYLARIMIZLA GİRECEĞİZ"

"Kaybettirmek ya da kazandırmak için değil, DEM Parti için İstanbul seçimlerine kendi adaylarımızla girmeye karar verdik. İlgili kurullarımız aday belirleme çalışmalarına başladı. 9 Şubat'a kadar İstanbul ve diğer illerin adaylarını paylaşacağız."

"BAŞAK DEMİRTAŞ DA ADAY HAVUZUNDA"

Gazetecilerin Başak Demirtaş'ın adaylığıyla ilgili sorusu üzerine Doğan, aday havuzunda Başak Demirtaş'ın da adını bulunduğu ve nihai parti kararının 9 Şubat'a kadar belli olacağını belirtti.