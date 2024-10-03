DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na açıkça sorduk: DEM Parti Narin Güran olayına sessiz mi kaldı? - Son Dakika
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Politika

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na açıkça sorduk: DEM Parti Narin Güran olayına sessiz mi kaldı?

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TBMM'nin yeni yasama yılı açılış töreni öncesinde Haberler.com canlı yayınına özel açıklamalarda bulunan DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na "DEM Parti Narin Güran olayına sessiz mi kaldı?" sorusu yöneltildi. Gergerlioğlu bu soruya "Kesinlikle sessiz kalmadık. Sürekli gündemimizdeydi. Kadın hareketimiz o konuda hemen açıklamalar ve etkinlikler yaptı" cevabını verdi.

03.10.2024 11:21  Güncelleme: 11:36
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TBMM'nin yeni yasama yılı öncesinde Haberler.com Meclis bahçesinden özel yayınlara imza attı. Sunucu Melis Yaşar ve Haber Müdürü Olgun Kızıltepe'nin sunumuyla yayınlanan programa konuk olan isimlerden biri de DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'ydu.

"SÜREKLİ GÜNDEMİMİZDEYDİ"

Canlı yayın esnasında çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Gergerlioğlu'na Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran'la ilgili de "DEM Parti Narin Güran olayına sessiz mi kaldı?" sorusu yöneltildi. Gergerlioğlu bu soruya "Sürekli gündemimizdeydi. Kadın hareketimiz bu konuda hemen açıklamalar ve etkinlikler yaptı. Konuyu birebir yakından takip ettik" yanıtını verdi.

"BU SORUN SADECE NARİN'İN YAŞADIĞI SORUN DEĞİL"

Çocukların korunmasına ilişkin yasa teklifleri hazırladıklarına değinen Gergerlioğlu "Yetiştirme yurtlarıyla ilgili büyük sıkıntılar var. Sokağa düşen, fuhşa düşen genç kızlar veya mafya aleminin eline düşen genç erkekler en başta kendileri için, sonra toplum için çok büyük sıkıntılar oluşturuyor. Buna ilişkin çok daha etkin tedbirlerin alınmasıyla ilgili yasa teklifleri sunduk, Aile Bakanlığı yetkilileriyle görüştük, uzmanlarla görüştük çünkü bu dev bir sorun, sadece Narin'in yaşadığı sorun değil" dedi.

"AMCANIN İKTİDARLA ÇOK GÜÇLÜ BAĞLARI VAR"

Açıklamasının devamında Narin Güran'ın tutuklu amcasının iktidarla çok güçlü bağları olduğunu öne süren Gergerlioğlu, "Çocuklara yönelik tacizlerin üstü kapatılıyor. Hepimizin yüreği kanadı. Özellikle bu cinayetin de esrarengiz bir boyutta kalması, çok önemli hatalardan kaynaklandığını düşünüyoruz. Aile üyeleri bir şeyleri örtüyor. Bunu hepimiz biliyoruz, anlıyoruz, görüyoruz. Fakat İçişleri Bakanlığı ve diğer tüm yetkililer başlangıçta müdahale etme noktasında çok geç kaldılar. Deliller karartıldı. En baştan itibaren çok etkin bir soruşturma yapılsın dedik. Aile iktidardan bir korunma bekliyor, talebi bu yönde. Zaten şu ana kadar etkili önlem alınmadığı için birçok delil karartılmış durumda. Kaçıncı aramada Narin'in cesedi bulundu. Bu da ayrı bir skandaldır. Çok acemice işler yapıldı. Soruşturma da etkin bir şekilde yürütülmediği için birçok delil karartıldı. Gereken bilgiler alınmadı. Narin'in cesedi zamanında bulunmadı ve şu anda Adli Tıp'ta onun cesedi, cenazesi üzerinde etkili araştırma sonuçları çıkmıyor, çıkamıyor çünkü geç kaldı. Hala birbirlerinin üstüne cinayeti yıkan sanıklar var. Büyük bir belirsizlik var ve burada iktidar korumacılığı ihtimali de oldukça güçlü. Amcanın iktidarla çok güçlü bağları var ve iktidarın kendilerini korumaya yönelik istekleri var. Söylemler hep bu çerçevede. Masum bir çocuk katledildi, herkes seyretti" şeklinde konuştu.

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu\'na açıkça sorduk: DEM Parti Narin Güran olayına sessiz mi kaldı?

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Son Dakika Politika DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na açıkça sorduk: DEM Parti Narin Güran olayına sessiz mi kaldı? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Mehmet Yılmaz:
    bunlardan çıt çıkmıyor yalan söylüyor bu dem liler 21 26 Yanıtla
  • Coşkun Aksu:
    Yalancının 12 4 Yanıtla
  • Murat:
    konuştu yine Apo'nun savunucuları 10 5 Yanıtla
  • Süper Çocuk:
    Evet açıklamadan da anlayacağımız gibi Narin olayı Ömer Faruk'un da zerre umurunda değil, sadece siyasi olarak kullanıyorlar. Zaten umurunda olsa hizmet ettikleri PKK nın kaçırdığı, tecavüz ettiği çocuklardan bahseder şöyle yalandan kınardı. Tamam kabul ediyorum, kendilerini seçtiren efendilerine diklenemezler ama üstü kapalı da olsa bi şey yapsaydı... 10 3 Yanıtla
  • suna genç:
    ilk günler Hüdapar'a yıkmak istediler. aile DEM destekçisi çıkınca ortalıktan çekildiler. 2 1 Yanıtla
  • Hakim ATMACA:
    Tüm halk bu tür fitnesliğin nerden kaynaklı olduğunun farkında ki dem partiye mal etme peşinde olan zavallılar kimse bunu yemez yön değiştirin ha dem partiyide zerre sevmem 2 0 Yanıtla
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