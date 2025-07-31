DEM Parti: Komisyonun ismine konsensüsle karar verilmeli

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın açıklamasında 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kurulacak komisyon hakkındaki tartışmaları değerlendirdi.

"KOMİSYONUN İSMİNE KONSENSÜSLE KARAR VERİLMELİ"

Süreci en başından bu yana 'Barış ve Demokratik Toplum' süreci olarak adlandırdıklarını belirten Doğan, komisyonun ismine konsesüsle karar verilmesi gerektiğini söyledi.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan

"BİR TANIMA VE TANINMA İÇERECEK, BEKLENTİLERİMİZ ÇOK AÇIK"

Doğan'ın açıklamalarından konuya ilişkin bölüm şu şekilde: "Biz en başından beri bu süreci 'Barış ve Demokratik Toplum Süreci' olarak adlandırıyoruz. Bizim için olması gereken de budur. Eşit kardeşlik ve demokratik Türkiye'nin de ihtiyaç duyduğu iki önemli kavram, iki önemli ihtiyaç aynı zamanda, yıllardır ihtiyaç duyduğumuz. Eşitlik, bu temelde kurulacak bir kardeşlik. Kalıcı, adil, onurlu bir barış. Bu temelde inşa edilecek ve kalıcı hale getirilecek. Dolayısıyla siyasi ve hukuki altyapısı oluşturacak. Bir tanıma, tanınma içerecek. Bunlar çok açık, yani bizim beklentilerimiz.

"KOMİSYONUN ORTAK BİR KARARA VARACAĞINA EMİNİZ"

Hangi isimler konusunda ortaklaşabileceğimiz hiçbir şey bulunamıyorsa dahi ya da hiçbir konuda uzlaşılamıyorsa dahi herhalde bütün siyasi partiler 'eşit kardeşlik' ve 'demokratik Türkiye' konusunda ortak bir konsansüse varırlar diye düşünüyoruz. Ya da toplumsal dayanışma kimi rahatsız eder? Ama hangi temelde nasıl bir dayanışma? Tüm bunları komisyonun konuşup bir ortak karara varacaklarına eminiz. Bundan kuşku duymuyoruz."