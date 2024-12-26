DEM Parti Milletvekili\'nden Meclis kürsüsünde elektrik faturaları ile ilgili tepki çeken sözler

Politika

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Yeni asgari ücret belli oldu, tüm kalemler baştan sona değişti

Yeni asgari ücretin ardından bu ücretler de değişti

DEM Parti Milletvekili Ceylan Akça, Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM)'nde tepki çeken sözler sarf etti.

"Diyarbakır kimsenin hamiliğini istemiyor. Diyarbakır kimseden sadaka istemiyor. Diyarbakır yerelden kendi sorunlarına yetebilir" diyen Aksu, "Eğer merkezi hükümeti savunacaksanız vergilerimizin bize dönmesini sağlama mecburiyetindesiniz" ifadelerini kullandı.

TEPKİ ÇEKEN SÖZLER

Aksu sözlerinin devamında ise "Bizim topraklarımızın üzerine baraj kurup sonra o barajlardan edindiğiniz elektriği bize fahiş fiyatlarla satmak sizin hakkınız değildir" dedi. Aksu'nun bu sözleri sosyal medyada tepkilere neden oldu.