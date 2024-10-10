DEM Parti\'nin olmazsa olmaz bir şartı var! Bahçeli\'nin \'\'yumuşama\'\' açılımı başlamadan bitebilir

Politika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, TBMM'de yeni yasama yılı açılış töreninde DEM Partililer ile el sıkışması ve ardından grup toplantısında "Uzattığım el, gelin Türkiye partisi olun, gelin teröre cephe alın, gelin bin yıllık kardeşliğimizde kenetlenenin temenni ve teklifidir." çağrısı kulisleri hareketlendirdi.

Birkaç saat sonda DEM Parti Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, partisinin grup toplantısında Bahçeli'nin sözlerine ilişkin, "DEM Parti zaten bir Türkiye partisi. DEM Parti kendi içindeki temsiliyetler başta olmak üzere Türkiye'deki bütün halkların ve inançların temsil edildiği, var olduğu bir parti" dedi.

DEM PARTİ "TECRİT" ŞARTINI SUNUYOR

Karşılıklı gelen bu açıklamalar sonrası bir yazı kaleme alan Sözcü yazarı Aytunç Erkin, DEM Parti kulislerinde terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a tecritin kalkması görüşünün dile getirildiğini ifade etti. Konuyla ilgili DEM Parti kulislerinde "Öcalan'a uzun süredir tecrit politikası uygulanıyor. Bu sürece dahil edilmesi önemli. Türkiye'nin yararına budur. Bu adımlar atılırsa çok şey değişir. Yargı paketi var, içeride binlerce tutuklu var. Hastalar, yaşlılar var. Bunlarla ilgili adım atılmalıdır. Uzlaşı hukukunun altını çiziyoruz" düşüncesi hakim... DEM Parti cephesinden gelecek böyle bir dayatmaya MHP lideri Bahçeli'nin nasıl yaklaşım göstereceği ise merak konusu...

YENİ BİR ÇÖZÜM SÜRECİ Mİ?

Gelişmeler için "Yeni bir çözüm açılım süreci denilir mi?" sorusuna DEM'lilerin yanıtı da şöyle oldu: "Bilmiyoruz. Bakıp göreceğiz. Cümleleri cımbızla seçerek konuşuyorum. Ne yapılması gerekiyor? Süreci izledikten sonra yol haritası belirlenir. Parlamentoda 600 vekille uzlaşı olabilir. Siyaset sorunları çözme sanatıysa uzlaşı iklimi oluşturulabilir. Parti içerisinde farklı tartışmalar olacak farklı sesler olacak. Bu işin bedelini ödeyen herkesin talebi, içeride uzlaşı önemli. Herkes bu kan deryasından kurtulmak istiyor herkes."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KOBANİ ÇIKIŞI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan da dünkü parti grubunda MHP ve DEM Parti yakınlaşmasıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullanmıştı. "Kobani olaylarına dair samimi bir muhasebe yapılmasını önemsiyoruz" diyen Erdoğan, "Böyle bir tavrın yumuşama iklimine katkı sunacağı açıktır. Biz yeni yasama yılında siyasette farklı bir üslup ve söylem görmek istiyoruz. Bölgemizin için de olduğu atmosferi düşünerek daha fazla konuşmaya, daha fazla uzlaşıya, diyalog zeminin daha fazla genişletmeye ihtiyaç var. Milletin faydasına olacak her konuda diyalogdan kaçınmayız" ifadelerine yer vermişti.

"BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMALARINI ANLAMLI BULUYORUM"

Bahçeli'nin "Uzattığım el 'Türkiye partisi olun' teklifidir, milli birlik ve kardeşliğimizin mesajıdır" şeklindeki açıklamalarını olumlu bulduğunu vurgulayan Erdoğan, "Sayın Bahçeli'nin yaptığı açıklamaları 85 milyonun kardeşliği adına çok anlamlı buluyorum. Bölgemizin içinde bulunduğu atmosferi düşünerek daha fazla konuşmaya, uzlaşıya, diyalog zeminini genişletmeye ihtiyacımızın olduğu kanaatindeyiz" demişti.