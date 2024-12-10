DEM Parti, Öcalan'la ne zaman görüşecek? Bakan Tunç'tan açıklama var - Son Dakika
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Politika

DEM Parti, Öcalan'la ne zaman görüşecek? Bakan Tunç'tan açıklama var

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DEM Parti'nin İmralı başvurusuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sürecin devam ettiğini belirterek ''Başvuru değerlendiriliyor. Uygun bir gün belirleyeceğiz'' dedi.

10.12.2024 12:09
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DEM Parti'nin PKK lideri Abdullah Öcalan'la İmralı Cezaevi'nde görüşme başvurusuyla ilgili süreç devam ediyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, görüşme için uygun günün belirleneceğini belirtti.

Bakan Tunç, TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri oturumu öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tunç, DEM Parti eş genel başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları'nın İmralı'da PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile yüz yüze görüşme başvurularına ilişkin, "26 Kasım'daydı başvuru dilekçesi. Dilekçeyi aldık, o zaman da söylediğim gibi 'Değerlendiriyoruz' demiştik. Bu süreç devam ediyor. Burada uygun bir günün belirlenmesi ile ilgili bir çalışmamız olacak. Size sonucu bildireceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında Öcalan'a yaptığı çağrının arkasında olduğunu söylemiş, "İmralı'yla DEM grubu arasında yüz yüze temasın gecikmesizin yapılmasını bekliyoruz, çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Çağrı sonrası DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğlu, Öcalan'ın tutuklu olduğu İmralı Cezaevi'ne gitmek için Adalet Bakanlığı'na başvurmuştu.

DEM Parti, Öcalan\'la ne zaman görüşecek? Bakan Tunç\'tan açıklama var

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Son Dakika Politika DEM Parti, Öcalan'la ne zaman görüşecek? Bakan Tunç'tan açıklama var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mustafa Sagdic:
    bu bakana aciyorum yazik. yukarisi ne derse onu harfiyen yapiyor. dogrusu yablisi yok 5 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Evlere şenlik var 3 0 Yanıtla
  • Seyhan Aktaş:
    çokmu lazımdı,onamı kaldık ,ikinçi esad 1 0 Yanıtla
  • Erkan Cinar:
    Mhp ve akp Li arkadaşlar size sadece :))) 0 0 Yanıtla
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