DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" mesajıyla başlayan süreç hakkında değerlendirmelerde bulunan Bakırhan "Bu süreci barışla taçlandırmak için pedal çevirmeye devam etmeliyiz. İlk pedalı sayın Öcalan büyük bir cesaretle, büyük bir sorumlulukla yerine getirdi. Şimdi pedal çevirme sırası iktidarda, devlettedir" dedi.
Bakırhan, şunları söyledi: "Hadi buyurun, çevrilen pedalı devam ettirerek bu ülkeyi barışa, özgürlüğe, huzura kavuşturalım diyoruz. Öcalan'ın çağrısı üzerine 24 saat bile geçmeden PKK kendini feshetme kararı aldı. Fesih kongresi yapılması ve sürecin en kritik eşiğinin aşılması için güvenli bir ortam lazım. Bu güvenli ortamı sağlayın. Sayın Öcalan'ın kendi partisini kuracağı kongreyi yöneteceği, katılacağı mekanizmayı bir zahmet oluşturun. Bu da pedalı çevirmenin en önemli aşamalarından birisidir."
Meclis Grup Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakırhan, teröristbaşı Abdullah Öcalan'la İmralı'da görüşmek için heyetin başvuruyu yaptığını belirtti.
Bakırhan, Öcalan'ın Nevruz'da çağrı yapıp yapmayacağına ilişkin soru üzerine, "(İmralı'ya) Gidilmesi ve oradan bir mesaj getirilmesinin kimseye bir zararı yok. Sürece katkı sunar. Bunu umuyoruz, bekliyoruz" cevabını verdi.
Son Dakika › Politika › DEM Partili Bakırhan: Öcalan'ın kendi partisini kuracağı mekanizmayı oluşturun - Son Dakika
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