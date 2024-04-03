DEM Partili bir grup, MHP bayrağının asılı olduğu evi taşa tuttu

Van'da yaşanan mazbata krizinin ardından bugün Esenyurt'ta da olaylar çıktı. Sokakları savaş alanına çeviren bir grup, MHP bayrağının asılı olduğu evi taşa tuttu. O ana ilişkin görüntüler çevredeki bir vatandaş tarafından anbean kaydedildi.
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31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde Ortaca CHP Belediye Başkanı seçilen Evren Tezcan mazbatasını aldıktan sonra görevi Alim Uzundemir'den teslim aldı. Tezcan, görevi devraldıktan sonra personel ile tanıştı ve Ortaca'nın sosyal belediyecilik anlayışı ile ilerleyeceğini belirtti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Beşiktaş ilçesindeki bir işletmede çıkan yangının çıkış görüntülerini paylaştı. Bakan Yerlikaya, yangınla ilgili yürütülen idari soruşturmanın devam ettiğini belirterek, hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi.
MHP'nin önceki dönem Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunoğlu, yerel seçimler hakkında yaptığı açıklamada, 2 Haziran'ın sadece bir seçim günü değil, aynı zamanda Pınarbaşı'nın birliğini ve demokrasiye olan inancını göstereceği bir gün olduğunu belirtti.
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