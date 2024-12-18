DEM Partili Doğan MHP\'li Celal Adan\'dan izin alarak TBMM\'yi Kürtçe selamladı

Hakan Uman:

dünya dünya olalı nerde ırkçılık olmuşsa o toplum muhakkak zarardan başka birşey görmez bizden nasıl olsa geçti en azından bizim neslimizde olan ırkçılık çocuklarımız yaşamasın hep birlikte güzel günlere inşallah mardinden sevgi ve saygılarımla.