DEM Partili Doğan MHP'li Celal Adan'dan izin alarak TBMM'yi Kürtçe selamladı - Son Dakika
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Politika

DEM Partili Doğan MHP'li Celal Adan'dan izin alarak TBMM'yi Kürtçe selamladı

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DEM Partili Ayşegül Doğan, MHP'li Celal Adan'dan izin alarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı ve TBMM'yi Kürtçe selamladı.

18.12.2024 00:37
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TBMM'de devam eden bütçe görüşmeleri dikkat çeken anlara sahne oldu.

DEM Partili Ayşegül Doğan kürsüye gelerek, Doğan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a Kürtçe 'hoş geldin' deyip diyemeyeceğini "Cumhurbaşkanı Yardımcısına anadilimde hoş geldin diyemiyorum sanırım değil mi?" ifadeleri ile TBMM Başkanvekili MHP'li Celal Adan'a sordu.

MHP'Lİ ADAN'DAN 'TABİ' YANITI

Adan'dan "Deyin deyin" yanıtı alan Doğan, "'Xun bi her hatin' diyebiliyor muyuz sayın başkan?" ifadeleri ile karşılık verdi. Celal Adan'ın "Tabi, tabi" sözlerinin ardından ise Doğan hem Cevdet Yılmaz'ı hem de TBMM'yi Kürtçe selamladı.

DEM Partili Doğan MHP\'li Celal Adan\'dan izin alarak TBMM\'yi Kürtçe selamladı

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Son Dakika Politika DEM Partili Doğan MHP'li Celal Adan'dan izin alarak TBMM'yi Kürtçe selamladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Bilgehan Göktürk:
    İşin bxkxnx çıkarmaya başladınız... 104 41 Yanıtla
  • Derviş:
    Îcar çi bûye ez ji vir silav bikim, gelo ez kurd im? Kurd birayên Tirkan in, yên provokasyonê dikin xayîn in ben kürt mü oldum yani buraya kürtce yazılınca kürt Türk Kardeştir illa farklı düşünülürse hainliktir anlamı 82 34 Yanıtla
  • Ali Akkaya:
    at izi it izine karisti kim kiminle belli değil 73 38 Yanıtla
  • Üzeyir Kandemir:
    ortalık karıştırmadan başka bi boka yaramaz bu Dem partililer 46 31 Yanıtla
  • İbrahim ozturk:
    akpmhpkk 20 46 Yanıtla
  • Hakan Uman:
    dünya dünya olalı nerde ırkçılık olmuşsa o toplum muhakkak zarardan başka birşey görmez bizden nasıl olsa geçti en azından bizim neslimizde olan ırkçılık çocuklarımız yaşamasın hep birlikte güzel günlere inşallah mardinden sevgi ve saygılarımla. 57 4 Yanıtla
  • osman şahin:
    Dil bir ülkenin kültür zenginliğidir kendi ana dilini konuşmak için izin alınmaz serbest olmalı 28 27 Yanıtla
  • yağız spotcu:
    rezillik 30 9 Yanıtla
  • Hakim ATMACA:
    Ne büyük bir gelişme maşallah maşallah 18 14 Yanıtla
  • Serkan Cakir:
    biliyoruz yine megri megri 24 6 Yanıtla
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SON DAKİKA: DEM Partili Doğan MHP'li Celal Adan'dan izin alarak TBMM'yi Kürtçe selamladı - Son Dakika
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