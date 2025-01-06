DEM Partili Hatimoğulları: Kimsenin gücü barış sözünü çarpıtmaya yetmeyecek - Son Dakika
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Politika

DEM Partili Hatimoğulları: Kimsenin gücü barış sözünü çarpıtmaya yetmeyecek

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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın "Ya pozitif bir şekilde kırılma gerçekleşecek barışı inşa edeceğiz ya da her yer Gazze olacak" tehdidi kamuoyunda infiale neden olmuştu. Sözlerinin çarpıtıldığını belirten Hatimoğulları "Hiç kimsenin gücü bizlerin barış ısrarını ve sözünü çarpıtmaya yetmeyecektir. Tüm çabamız onurlu bir barış içindir. Nokta" dedi.

06.01.2025 13:54
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, dün Demokratik Bölgeler Partisi'nin Diyarbakır'da düzenlediği halk buluşmasında yaptığı konuşmada sarf ettiği "Ya pozitif bir şekilde kırılma gerçekleşecek barışı inşa edeceğiz ya da her yer Gazze olacak" sözlerine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

"TÜM ÇABAMIZ ONURLU BİR BARIŞ İÇİNDİR"

Hatimoğulları yaptığı açıklamada "Son söyleyeceğimi öne alarak başlamak istiyorum: Hiç kimsenin gücü bizlerin barış ısrarını ve sözünü çarpıtmaya yetmeyecektir. Tüm çabamız onurlu bir barış içindir. Nokta" dedi.

"SÖZLERİM ANLAMINDAN UZAKLAŞTIRILDI"

Hatimoğulları açıklamasının devamında şunları kaydetti; "Bugün olması gereken, hem Türkiye sınırları içinde hem de Ortadoğu'da Kürt sorununun demokratik ve barışçı çözümünün sağlanmasıdır. Sadece yerel değil aynı zamanda bölgesel bir mesele olan Kürt sorununun çözümü için parti olarak elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu her konuşmamızda belirtiyoruz. Barışçı çözüm her türlü yıkımdan da kaçınmanın tek yoludur. Vurgulamak istediğim de bu konudur.

Böyle bir dönemde tepki veya tehdit dili ile herhangi bir çözüm elde edilemeyeceğini tecrübelerle bilen bir partiyiz. Esas meselemiz, en sağlıklı şekilde barışçı ve demokratik çözümün gerçekleşmesi için adımlar atılmasıdır. Kamuoyuna saygılarımla sunarım."

DEM Partili Hatimoğulları: Kimsenin gücü barış sözünü çarpıtmaya yetmeyecek

DEM Parti, Politika, 3-sayfa, Yaşam, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Politika DEM Partili Hatimoğulları: Kimsenin gücü barış sözünü çarpıtmaya yetmeyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • sezai duran:
    Bunlarda söz sahibi olduysa yazık Türk siyasetine Başkada birşey demiyorum. 49 5 Yanıtla
  • Harun Tanışık:
    Akpmhp secmeni mutlumusunuz 25 5 Yanıtla
  • Yakup Üçüncü:
    Bunlara bu sözleri söyleme cesareti verenlere yazıklar olsun.. 23 0 Yanıtla
  • Mesut Kaya:
    Siz milletle alay mı ediyorsunuz 21 0 Yanıtla
  • zafer demirbaş:
    Siz kimsiniz ?kimle bir savaş varda bariş inşa edeceksiniz..?siz kimi temsil ediyorsunuz? Sorular sorular... 17 0 Yanıtla
  • Alper Elma:
    barış diyip duruyorlarya yemin ederim kendimi zor tutuyorum ne barışı kiminle barış siz kimin tarafında kimin topragindasiniz bunlar devlet dşmani 14 0 Yanıtla
  • ömer duman:
    4nan1I z1key1m 9 0 Yanıtla
  • SnOW gRaiN:
    baris diye diye ulkemin icine ettiniz 7 0 Yanıtla
  • Mert TÜRKOĞLU:
    Kurusıkı Necmiye 4 0 Yanıtla
  • Ali Kublay:
    Satilmislarda onur ne gezermiski onun bunun masalari 2 0 Yanıtla
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