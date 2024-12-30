DEM Partili Koçyiğit'den İmralı mesajı: Bu süreç Erdoğan'sız olamaz - Son Dakika
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Politika

DEM Partili Koçyiğit'den İmralı mesajı: Bu süreç Erdoğan'sız olamaz

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DEM Parti heyetinin İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmenin ardından Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit'den dikkat çeken açıklamalar geldi. Koçyiğit "Bu süreç Erdoğan'sız olamaz, seçilmiş bir yapı var. En nihayetinde Cumhurbaşkanlığı koltuğunda Sayın Erdoğan oturuyor. Bu problem çözülecekse muhataplardan biri hükümet başı olarak da Sayın Erdoğan'ın kendisidir" dedi.

30.12.2024 09:59
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DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan cumartesi günü İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan ile 3 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.

DEM PARTİLİ KOÇYİĞİT'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

DEM Parti görüşmeye ilişkin yazılı açıklamasında teröristbaşı Öcalan'ın 7 maddelik mesajına da yer verirken gündemdeki buluşma için DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit'den dikkat çeken açıklamalar geldi.

"BAHÇELİ VE ERDOĞAN'IN SÖZLERİNİ DEĞERLİ BULUYOR"

Koçyiğit, "Öcalan da hem Sayın Bahçeli'nin hem Sayın Erdoğan'ın barışa ve Kürt sorununun demokratik çözümüne dair söylediği sözleri değerli ve anlamlı bulduğunu ve bunun önemli olduğunu kendisinin de bunu güçlendirip ilerleteceğini ifade ediyor" dedi.

"SÜRECİ ÇOK KRİTİK VE ÖNEMLİ BULUYORUM"

Ayrıca süreci memnun edici bulduğunu ifade eden DEM Parti Grup Başkanvekili Koçyiğit, "Ben bunun çok kritik çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu görüşlerin büyütülmesi ve ilerletilmesi gerekiyor. Pratikle desteklenmesi gerekiyor. Öcalan'ın sözleri bu sürece destek verip aktif rol alacağını ortaya koyuyor. Dolayısıyla hükümeti ben ve diğer paydaşların da bunu yapması beklentimizi ifade ediyoruz" şeklinde konuştu.

"ERDOĞAN'SIZ OLAMAZ"

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit bu sürecin Cumhurbaşkanı Erdoğan'sız olamayacağına dikkat çekerek, "Bu problem çözülecekse muhataplardan biri hükümetin kendisi ve hükümet başı olarak da sayın Erdoğan'ın kendisidir" dedi.

"AK PARTİ'Yİ DENKLEM DIŞI BIRAKACAK BİR TARTIŞMAYI..."

Koçyiğit ardından şu sözlerle devam etti; "Bu süreç Erdoğan'sız olamaz, Sonuçta bir hükümet var seçilmiş bir yapı var. En nihayetinde Cumhurbaşkanlığı koltuğunda Sayın Erdoğan oturuyor. Bu problem çözülecekse muhataplardan biri hükümetin kendisi ve hükümet başı olarak da sayın Erdoğan'ın kendisidir. Ondan azade bu tartışmayı yürütmek ve konuşmak aslında akıl tutulması olur bunu görmemiz gerekiyor. Onsuz bir çözüm AK Parti'yi denklem dışı bırakacak bir tartışmayı sanırım hiç kimse yürütmez zaten…"

İŞTE TERÖRİSTBAŞININ 7 MADDELİK MESAJI

DEM Parti heyeti, İmralı'daki görüşmenin ardından dün yazılı bir açıklama yaparak teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın 7 maddelik mesajını paylaşmıştı.

DEM Parti'den yapılan açıklama şu şekildeydi; "İmralı'da Abdullah Öcalan ile 28 Aralık 2024 tarihinde kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Kendisinin sağlığı iyi, morali oldukça yüksekti. Kürt Sorununa kalıcı çözüm bulmaya yönelik yaptığı değerlendirmeler hayati önemdeydi.

Ortadoğu ve Türkiye'de yaşanan son gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede Öcalan, dayatılan karanlık gelecek senaryolarına karşı pozitif çözüm önerilerini sunmuştur. Düşünceleri ve yaklaşımının genel çerçevesi aşağıdaki gibidir:

- Türk-Kürt kardeşliğini yeniden güçlendirmek tarihi bir sorumluluk olduğu kadar tüm halklar için de kader belirleyici bir önem ve aciliyet kazanmıştır.

- Sürecin başarısı için Türkiye'deki tüm siyasi çevrelerin dar ve dönemsel hesaplara takılmadan inisiyatif alması, yapıcı davranması ve pozitif katkı sunması elzemdir. Bu katkıların en önemli zeminlerinden biri de şüphesiz TBMM olacaktır.

- Gazze ve Suriye'de yaşanan hadiseler göstermiştir ki, dışarıdan müdahalelerle kangrenleştirilmeye çalışılan bu sorunun çözümü artık ertelenemez bir hal almıştır. Bunun ciddiyetiyle doğru orantılı bir çalışmayı başarıya ulaştırmak için muhalefetin de katkı ve önerileri değerlidir.

- Sayın Bahçeli'nin ve Sayın Erdoğan'ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim.

"DEVİR TÜRKİYE VE BÖLGE İÇİN KARDEŞLİK DEVRİDİR"

- Heyet bu yaklaşımımı gerek devletle gerekse siyasi çevrelerle paylaşacaktır. Bunlar ışığında gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım.

- Bütün bu çabalarımız, ülkeyi hak ettiği düzeye taşıyacak ve aynı zamanda demokratik bir dönüşüm için de çok kıymetli bir kılavuz olacaktır.

- Devir Türkiye ve bölge için barış, demokrasi ve kardeşlik devridir."

DEM Partili Koçyiğit\'den İmralı mesajı: Bu süreç Erdoğan\'sız olamaz

Abdullah Öcalan, DEM Parti, Politika, Hükümet, İmralı, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika DEM Partili Koçyiğit'den İmralı mesajı: Bu süreç Erdoğan'sız olamaz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Hidir Akbaba:
    CHP çok üzülecek bu işe. vah vaaah gitti oylar 12 15 Yanıtla
  • Yaşar kemal Çanakcı:
    Getirin diyor,anayasayı değişelim.Erdoğan CB olmaya devam etsin diyor.Onsuz olmaz bu iş demeye getiriyor. 9 1 Yanıtla
  • Depeche:
    Ben ekonomistim hıdır çakal nas var nas 0 0 Yanıtla
  • süleyman hakan gökşen:
    bu kadar mı cahil görünüyoruz? öcalan kim? maşa, maşanın ne işi var mecliste, pkk yı destekleyen ülkeleri bilmeyen mi var? öcalan yakalandı ve 25 yıldır hapis, kime ne söyleyecek te sözünü tutacaklar? ama asıl neden öcalan'ı affettirmek isteyenler var, ona kapı açılıyor, geçmişte akil insanları "AÇILIM" diye doğuya gönderdiniz ne oldu? teröristin ayağına savcıları, hakimleri gönderdiniz, ne oldu? demek ki karşıdan bu kadar cahil görünüyoruz? 0 0 Yanıtla
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