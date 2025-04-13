DEM Partili Pervin Buldan: Süreç Öcalan'ın fiziki özgürlüğüne doğru gidiyor - Son Dakika
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Politika

DEM Partili Pervin Buldan: Süreç Öcalan'ın fiziki özgürlüğüne doğru gidiyor

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DEM Parti Van Milletvekili ve İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, İtalya'da düzenlenen bir etkinlikte konuştu. Buldan "Bu sürecin birkaç ay içinde tamamlanması öngörülüyor, yani Haziran sonuna kadar sürecin tamamıyla başarıya ulaşması bekleniyor. Çünkü biz biliyoruz ki atılacak olan her adım, Öcalan'ın fiziki özgürlüğüne giden yoldur aynı zamanda" dedi.

13.04.2025 09:34  Güncelleme: 09:55
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DEM Parti Van Milletvekili ve İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, İtalya'nın başkenti Roma'da, farklı ülkelerden 300'ün üzerinde katılımcının destek verdiği etkinlikte konuştu. Buldan'ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle: "Buradan gittikten sonra Adalet Bakanı ziyaret edilecek, bir görüşmemiz olacak. Ardından muhtemelen İmralı Adası'nda Öcalan ile bir görüşme daha yapacağız. Bu sürecin birkaç ay içinde tamamlanması öngörülüyor, yani Haziran sonuna kadar sürecin tamamıyla başarıya ulaşması bekleniyor. Bu Öcalan açısından da devlet yetkilileri açısından da böyle. Dolayısıyla yapılan görüşmelerin ve çalışmaların Avrupa'nın tüm ülkelerinde buna verilen desteğin büyük katkısı olacaktır.

"BARIŞIN KAZANANI HERKES OLACAKTIR"

Her ülkenin kendi açısından yapacağı birçok iş vardır. Çünkü biz biliyoruz ki atılacak olan her adım, Öcalan'ın fiziki özgürlüğüne giden yoldur aynı zamanda. Tüm bunlarla birlikte, Avrupa ülkelerinden de beklentilerimiz çoktur. Verilecek destek kıymetlidir, barışa katkı sağlar. Çünkü Türkiye'de Kürt halkı ve Türk halkının ortak yaşayacağı bir zemin yaratılıyor.Barışın kaybedeni olmayacağını hepimiz biliyoruz, ama barışın kazananı herkes olacaktır.

"SÜRECİ BAŞARIYA ULAŞTIRMAK HEPİMİZİN ELİNDE"

2015'te üç yıl bu süreç devam etti. Bu üç yıl büyük bir kazanımdı. Çünkü bu üç yıl içinde hiç kimse hayatını kaybetmedi, anneler ağlamadı, kimse gözyaşı dökmedi, gencecik fidanlar toprağın altına girmedi. Ama ne zaman ki ara verildi, yeniden çatışmalı süreç başladı, ölümler oldu, çocuklarımız öldü, yakınlarımız öldü, insanlar toprağın altına girdi. Bu süreci başarıya ulaştırmak hepimizin elinde. Söylemlerimizle, yapacağımız etkinliklerle, kampanyalarla sürece destek vermekle hepimiz süreçte destek sunabiliriz.

"HEPİMİZ UMUTLUYUZ, HEPİMİZ BARIŞA DAHA YAKINIZ"

Narin cinayeti iki görüşmede de gündem oldu. Demokratik toplumun çocuk cinayetleri başta olmak üzere, kadın katliamlarının önüne geçeceğinin vurgusunu önemle yaptı. Bu tür zihniyetlerle savaşılması gerektiğini söyledi. Asıl savaşılması gerekenin, çocuk katliamlarını işleyen, kadın cinayetlerini işleyen zihniyetlerle yapılması gerektiğini belirtti. Bunu da demokratik toplumculukla bu zihniyeti ortadan kaldırabileceğimizi ve bizlerin de bu konuda hızlıca çalışma yapmamız gerektiğini söyler. Bütün bunları, Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı ile tüm kamuoyuna ifade eder. Kısacası hepimiz umutluyuz, hepimiz barışa daha yakınız. Öcalan diyor ki, 'Ben barış konusunda, barışı geliştirecek bir kudrete, iradeye sahibim.' Dolayısıyla biz de Öcalan'ın arkasındayız, ya barış ya barış diyoruz."

DEM Partili Pervin Buldan: Süreç Öcalan\'ın fiziki özgürlüğüne doğru gidiyor
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Son Dakika Politika DEM Partili Pervin Buldan: Süreç Öcalan'ın fiziki özgürlüğüne doğru gidiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • mustafa sagdic:
    vayy beer olaya bak. hani kimleeer kimlerle diyenler. hani kadere bak diyenler. üç beş oy için sandalye koltuk için dünya malı için şehit kanı satılıyor resmen 150 14 Yanıtla
  • enteresan:
    şehit aileleri ve vatansever onlanlar olarak bize bir il verin biz orada yaşayalım. sonra bizede sonsuza kadar karismayin 128 11 Yanıtla
  • osman şahin:
    BU ÜLKENİN GENÇLERİ ÖLMESİN ANNELER AĞLAMASIN OCAKLAR SÖNMESİN BARIŞ OLSUN KARDEŞÇE YAŞASIN HERKES BUNU İSTEMEYENLER ÜLKEYE EN BÜYÜK İHANETİ YAPMIŞ OLUR 34 91 Yanıtla
  • Uuu bbb:
    akpmhppkk sağolsun 111 13 Yanıtla
  • Bilal Cetin:
    Vay be daha neleri görecez ey koltuk sen nelere kadirsin... Şehitler ölmez vatan bölünmez ???????????????????? 104 16 Yanıtla
  • Umut Grgl:
    reis benim için bitmiştir 100 17 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    once mayinlar temizlendi.. sonrasi suriyeyliler geldi.. irkimiza buyuk bir baska irk karistirildi (yani kulturumuze) sonrasi onlar nedensiz yere hala buradalar.. pkk oldu ypg ve suriyeye odaklandi. su ve petrol alanlarinin tek basina kontrol alani olmasi icin rokifeller vakfinin hazirladigi iklim yasasi ile de kendilerini kullanacagi erzurum bagdat hatti olusturuluyor su sira.. ( trump neden hemen iklim anlasmasindan cekildi saniyorsunuz ) abd bizimkileri gazlayacak destek verecek bu iktidari ayakta tutacak ki kazan kazan olsun.. bizimkiler iktidarda kalacak, anayasa degisikligi icin deme muhtaclar, ve seni "buyurken kucultme" siyaseti ile ( cia taktigi) kulturel cokluk ile mecburi eyalet ve federal yapiya itecekler ve uniter yapi yikilacak.. sen buyudugunu sanacaksin ama sonuc fedaral yapili ve su kaynaklarinin kontrolu sirketler yolu ile abd ve israile gececek.. suya sahip abd ve israil tum ortadoguya hakim olacak yikilmaz bi sekilde.. bizimkiler iktidarda kaldi kazandi, abd kazandi.. kazan kazan.. uyanalim artik onumuze atilan tartisma halleri hep arka plani gizlemek icin.. ve bu iktidar iktidarda kalmak icin yaptiklari ile kara bir leke olarak kalacak.. dis basin ota moka yok demokratik uygulama degil vs diye hep tepkili iken neden imamogluna suspus cogunlukla.. cunku o olayda aslinda alisverise dahil bi paketten ibaret.. birakin ak mak chp chupe ideolojik takintilari.. plan cok daha buyuk.. biz sadece bize gosterilenlerin gevezeligindeyiz.. 52 3 Yanıtla
  • Fırat Duran:
    Bırakın da dışarıda eceli gelsin. İçeride gelirse yine bize dert. Madem gereken yapılmadı, besliyorsunuz, bırakın gitsin. Koca ada tahsis etmek nedir? 15 26 Yanıtla
  • Adıyaman Kervansaray Kahvesi:
    Türk Kürt kardeştir . Temennimiz Türkiye’de kalıcı bir barışın inşa edilmesi. Türkiye’de atılan her adama destekliyoruz. Her şey çok güzel olacak . Nasılki İngilizce konuşuyorsak kürtçede aynı kategoriye alınmalı. Herkes istediği dilde konuşmalıdır. Barış‘a destek veren herkese sonsuz teşekkürler. Necmettin Coşkun 6 24 Yanıtla
  • Yahya Caf:
    AP bırakılması şehitlere ihanettir . ALLAH CC KURAN-I KERİM DE ŞEHİTLER ÖLÜ DEĞİLDİR ONLARA ÖLÜ DEMEYİN ONLAR DİRİDİR SİZ BUNU BİLMEZSİNİZ. AKP KOLTUK SEVDADINDAN VAZ GEÇMELİ MİLLETE İHANET ETMEMELİ . ASKER VE POLİS KARDEŞLERİNİ ARKADAŞLARINI AKRABALARINI BOŞUNA KI VERDİ AKP ZİHNİYEYİNDEN BU MİLLET KURTLMALI 15 4 Yanıtla
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SON DAKİKA: DEM Partili Pervin Buldan: Süreç Öcalan'ın fiziki özgürlüğüne doğru gidiyor - Son Dakika
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