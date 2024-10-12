DEM Partili vekiller, sundukları kanun teklifi ile Bahçeli'nin elini havada bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

DEM Partili vekiller, sundukları kanun teklifi ile Bahçeli'nin elini havada bıraktı

Geniş Video İzle

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ''Türkiye partisi olun'' çağrısında bulunduğu DEM Parti milletvekillerinin müebbet hapse mahkum terör örgütü PKK'nın elebaşı Öcalan'ın tahliye edilmesini de kapsayan 110 ayrı kanun teklifini Meclis'e sundu.

12.10.2024 10:27  Güncelleme: 10:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis'in yeni yasama yılı açılışında DEM Partili milletvekilleriyle tokalaşıp "Uzattığım el 'Türkiye partisi olun' teklifidir, milli birlik ve kardeşliğimizin mesajıdır" diyerek Cumhur İttifakı'nın yeni siyaset stratejisinin ilk adımını attı. DEM Parti Eşgenel Başkanı Tülay Hatimoğulları da bunun üzerine "DEM Parti zaten bir Türkiye partisidir" açıklamasını yaptı.

BAHÇELİ'NİN HOŞUNA GİTMEYECEK TEKLİFLER

Türk siyasetinde yeni bir süreci başlatan bu söylemlerin yankıları sürerken "Biz Türkiye partisiyiz" diyen DEM Parti'nin Meclis'e sunduğu kanun teklifleri, elini uzatan Bahçeli'nin pek hoşuna gitmeyecek gibi...

DEM Partili vekiller, sundukları kanun teklifi ile Bahçeli'nin elini havada bıraktı

ÖCALAN'IN TAHLİYESİNİ İSTİYORLAR

Grup başkan vekillerinin terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın İmralı cezaevinden tahliyesini öngören kanun teklifinin ardından 55 milletvekili de hem tahliye hem de cezanın infazına ara verilmesini öngören 110 ayrı kanun teklifi hazırladı. Tümü 8 Ekim 2024 tarihinde TBMM Başkanlığınca Adalet Komisyonuna gönderilen teklifler, ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum olanlardan, cezaevinde toplam 25 yıl yatan hükümlülerin tahliyesi öngörüyor. Teklifler 16 Şubat 1999'dan bu yana İmralı'da bulunan Öcalan'ı da kapsıyor.

TEKLİFE ÖZEL HÜKÜM EKLENİYOR

Yasa teklifleri ile Terörle Mücadele ve Ceza-Güvenlik Tedbirleri Kanunlarında değişiklik öngörülüyor. Yasaya, "Haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilenlerin veya ölüm cezası ağırlaştırılmış müebbet ağır hapse dönüştürülenlerin cezalarının infazının 25. yılından başlayarak, koşullu salıverme değerlendirmesi yapılır" hükmü ekleniyor.

MHP'DEN YENİ AÇIKLAMA

Öte yandan Devlet Bahçeli'nin yakın kurmaylarından MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, DEM Parti'yle 'yeni dönem'i değerlendirirken "Türkiye partisi oldukları anda konuşulur, kendilerini terör ve bölücülük melanetinden kurtarmalarıdır, sonrası kolay diyoruz. Bunun bir tarafından çekiştirilerek 'Anayasa için, seçim için yapılıyor' gibi yorumlar bize göre çok sığ yorumlar. Terör, bölücülük Türkiye'nin enerjisini 40 yıl sömürdü. Bu mesele çok önemli, çok" ifadesini kullandı.

DEM Partili vekiller, sundukları kanun teklifi ile Bahçeli\'nin elini havada bıraktı

Türkiye Partisi, Devlet Bahçeli, DEM Parti, Politika, Türkiye, Güncel, Mahkum, Mahkum, Terör, PKK, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika DEM Partili vekiller, sundukları kanun teklifi ile Bahçeli'nin elini havada bıraktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Mehmet Yılmaz:
    bunlar yola gelmez boşuna uğraşmayın.. 72 23 Yanıtla
  • mehmet:
    AKPKK YİNE YALAMAYA BAŞLADI PKK YI O DEGİLDE BAHÇELİ SENİN NE KASETİN VARDIDA BU DURUMA DÜŞÜRDÜ SENİ ERDOGAN 27 18 Yanıtla
  • Adem GS:
    iyi partiye küfredenler neden sus pus oldular bahçeliye karşı... 26 15 Yanıtla
  • Ennağı Çelik:
    Canım sehitlerimin kemikleri sızlar oldu gelinen noktaya bakarmisin sen can diyorsun el uzatiyorsun barisca yaşayalım diyorsun.o kalmış utanmadan terörist başına özgürlük diyor siz hangi ülke nin vekillerisiniz bu ülkenin vergileri ile maaş alıyorsunuz yazıklar olsun.. 29 8 Yanıtla
  • Mustafa karaca:
    Anlaşıliyorki Dem partisi Türkiyenin partisi değil, bir yerlerin talimatını yerine getirmeye çalışiyor. 26 8 Yanıtla
  • Feyzullah Akbulut:
    Nasıl Türkiye partisi aceba ? Devletin askerini polisini diğer görevlilerini şehit ederek mi Türkiye partisi olacaklar…. Önce örgütten kopsunlar devlet yararına bir şeyler yapmaya başlasınlar 8 5 Yanıtla
  • Yunus Gören:
    Ankara null baban icin tahliye istiyolarmış bak gel ilgilendirir bu seni 8 3 Yanıtla
  • Serkan Genç:
    alırsınız babayı 5 4 Yanıtla
  • İskender Asyalı:
    Bahçeli ve cumhurbaşkanımızın etrafındaki güruhtan inşallah bu millet kurtulacak 2 4 Yanıtla
  • Mehmetali Karatay:
    Uyuşturucu satıcıları çete lideri vergi hırsızlıları katilere af getirdiler Öcalana çıkması şaşırtıcı olmaz kimse af gelmesin 3 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:25 Domuz eti skandalı sonrası vatandaşlara uyarı: Bu belirtileri görürseniz hastaneye koşun Domuz eti skandalı sonrası vatandaşlara uyarı: Bu belirtileri görürseniz hastaneye koşun
11:06 AK Partili başkan, Burger King açılışını Erdoğan’la özdeşleşen şiirle savundu AK Partili başkan, Burger King açılışını Erdoğan'la özdeşleşen şiirle savundu
10:38 Kredi kartlarına katkı payı geliyor Limit düşürmek için sıraya girdiler Kredi kartlarına katkı payı geliyor! Limit düşürmek için sıraya girdiler
10:27 DEM Partili vekiller, sundukları kanun teklifi ile Bahçeli’nin elini havada bıraktı DEM Partili vekiller, sundukları kanun teklifi ile Bahçeli'nin elini havada bıraktı
09:40 Boş kalan eğitim fakültesinde 2 öğrencinin 17 hocası var Boş kalan eğitim fakültesinde 2 öğrencinin 17 hocası var
14:57 Trabzon’da sınıfta fenalaşan 5. sınıf öğrencisi hayatını kaybetti Trabzon'da sınıfta fenalaşan 5. sınıf öğrencisi hayatını kaybetti
14:51 Tabeladaki rakam keyifleri hayli kaçıracak Tabeladaki rakam keyifleri hayli kaçıracak
14:50 Romanya’da yolda açılan dev çukur, anne ve 5 yaşındaki oğlunu yuttu Romanya'da yolda açılan dev çukur, anne ve 5 yaşındaki oğlunu yuttu
14:47 Dolandırıcıların bu yöntemlerine dikkat Dolandırıcıların bu yöntemlerine dikkat
14:46 Nagihan Karadere’den Acun’la ilgili çok konuşulacak sözler: Şu hali tarihte yoktur Nagihan Karadere'den Acun'la ilgili çok konuşulacak sözler: Şu hali tarihte yoktur
14:33 Köfteci Yusuf’ta yaşanan skandal sonrası Diyanet’in telefonları kilitlendi Köfteci Yusuf'ta yaşanan skandal sonrası Diyanet'in telefonları kilitlendi
14:18 Enflasyon tahmini değişti, hesaplar sil baştan İşte memur ve emekli için konuşulan zam oranı Enflasyon tahmini değişti, hesaplar sil baştan! İşte memur ve emekli için konuşulan zam oranı
14:17 Elon Musk, ev İşlerine yardımcı olacak 30.000 dolarlık ’’Optimus’’ robotlarını tanıttı Elon Musk, ev İşlerine yardımcı olacak 30.000 dolarlık ''Optimus'' robotlarını tanıttı
13:58 Şeytanın aklına gelmez Stadı taşıdıkları yerle rakiplerinin psikolojisini bozacaklar Şeytanın aklına gelmez! Stadı taşıdıkları yerle rakiplerinin psikolojisini bozacaklar
13:56 Kebapta tekila, kokoreçte ise votka tespit edildi Kebapta tekila, kokoreçte ise votka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2024 12:00:53. #1.11#
SON DAKİKA: DEM Partili vekiller, sundukları kanun teklifi ile Bahçeli'nin elini havada bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.