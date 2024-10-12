DEM Partili vekiller, sundukları kanun teklifi ile Bahçeli\'nin elini havada bıraktı

Politika

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis'in yeni yasama yılı açılışında DEM Partili milletvekilleriyle tokalaşıp "Uzattığım el 'Türkiye partisi olun' teklifidir, milli birlik ve kardeşliğimizin mesajıdır" diyerek Cumhur İttifakı'nın yeni siyaset stratejisinin ilk adımını attı. DEM Parti Eşgenel Başkanı Tülay Hatimoğulları da bunun üzerine "DEM Parti zaten bir Türkiye partisidir" açıklamasını yaptı.

BAHÇELİ'NİN HOŞUNA GİTMEYECEK TEKLİFLER

Türk siyasetinde yeni bir süreci başlatan bu söylemlerin yankıları sürerken "Biz Türkiye partisiyiz" diyen DEM Parti'nin Meclis'e sunduğu kanun teklifleri, elini uzatan Bahçeli'nin pek hoşuna gitmeyecek gibi...

ÖCALAN'IN TAHLİYESİNİ İSTİYORLAR

Grup başkan vekillerinin terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın İmralı cezaevinden tahliyesini öngören kanun teklifinin ardından 55 milletvekili de hem tahliye hem de cezanın infazına ara verilmesini öngören 110 ayrı kanun teklifi hazırladı. Tümü 8 Ekim 2024 tarihinde TBMM Başkanlığınca Adalet Komisyonuna gönderilen teklifler, ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum olanlardan, cezaevinde toplam 25 yıl yatan hükümlülerin tahliyesi öngörüyor. Teklifler 16 Şubat 1999'dan bu yana İmralı'da bulunan Öcalan'ı da kapsıyor.

TEKLİFE ÖZEL HÜKÜM EKLENİYOR

Yasa teklifleri ile Terörle Mücadele ve Ceza-Güvenlik Tedbirleri Kanunlarında değişiklik öngörülüyor. Yasaya, "Haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilenlerin veya ölüm cezası ağırlaştırılmış müebbet ağır hapse dönüştürülenlerin cezalarının infazının 25. yılından başlayarak, koşullu salıverme değerlendirmesi yapılır" hükmü ekleniyor.

MHP'DEN YENİ AÇIKLAMA

Öte yandan Devlet Bahçeli'nin yakın kurmaylarından MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, DEM Parti'yle 'yeni dönem'i değerlendirirken "Türkiye partisi oldukları anda konuşulur, kendilerini terör ve bölücülük melanetinden kurtarmalarıdır, sonrası kolay diyoruz. Bunun bir tarafından çekiştirilerek 'Anayasa için, seçim için yapılıyor' gibi yorumlar bize göre çok sığ yorumlar. Terör, bölücülük Türkiye'nin enerjisini 40 yıl sömürdü. Bu mesele çok önemli, çok" ifadesini kullandı.