DEM Partililerin polis barikatlarına saldırdığı ana başörtülü kadın damga vurdu - Son Dakika
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Politika

DEM Partililerin polis barikatlarına saldırdığı ana başörtülü kadın damga vurdu

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Bugün sabah saatlerinde kayyum atanan belediyelerden biri olan Halfeti'de DEM Partililer, belediye binasında güvenliği sağlayan polislere saldırdı. Barikatları parçalayan öfkeli grubu başörtülü bir kadının sakinleştirdiği görüldü.

04.11.2024 17:02
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Geçtiğimiz hafta CHP'li Esenyurt Belediyesi'ne yürütülen terör örgütü soruşturması kapsamında kayyım atanmasının ardından İçişleri Bakanlığı üç belediye başkanını daha görevden uzaklaştırdı. Bakanlık kararına göre; Mardin, Batman ve Halfeti Belediye Başkanları görevden alındı ve yerlerine kayyum atandı.

ÖFKELİ GRUP POLİS BARİKATINI HEDEF ALDI

Olayın yankıları sürerken Halfeti'de DEM Partili bir grup, belediye binası önünde güvenliği sağlayan polislere saldırdı. Barikatları hedef alan öfkeli grubu başörtülü bir kadının sakinleştirmesi dikkatlerden kaçmadı.

2 POLİS MEMURU YARALANDI

Öte yandan tansiyonun yüksek olduğu Halfeti'de belediye binasına girmek isteyen grup, çevrede önlem alan polise yönelik taşlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda 2 polis memuru yaralandı. Yaralı polis memurları, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ÇÖP KONTEYNERLERİNİ ATEŞE VERDİLER

Uyarılara rağmen dağılmayan gruba, polis tarafından tazyikli su ve biber gazıyla müdahale edildi. Ara sokaklara kaçan grup üyelerinin bir süre sonra çöp konteynerlerini devirip ateşe verdikleri görüldü.

DEM Partililerin polis barikatlarına saldırdığı ana başörtülü kadın damga vurdu

Politika, Halfeti, Kayyum, Güncel, Polis, Son Dakika

Son Dakika Politika DEM Partililerin polis barikatlarına saldırdığı ana başörtülü kadın damga vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Mehmet Yılmaz:
    ne kadar pkkli varsa yeri sarı torbadır 277 49 Yanıtla
  • Serksn Seyis:
    Ben onu bunu anlamam suçlu suçsuz orası adaletin işi ama devleti min askerine polisine bu denli yaklaşımlar asla kabul edilemez.vur emri gelecek.kim devletine baş kaldırıyorsa haddi bildirecek kim polisime askerime saldırıyorsa gereği yapılacak 209 61 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    Kürtler ekepeyi çöpe atacak görün bakın 39 113 Yanıtla
  • SELO:
    NE KADAR PKK LI TERÖRİST VARSA BİR OKADARIDA HALKIN İÇİNDE DEVLET ÇIKARTACAK BİR YASA NE BİBER GAZI NEDE COP BAS MERMİYİ BELDEN AŞAĞI BAK BAKIYIM SOKAĞA ÇIKACAK TERÖRİST KALIRMI POLİSİN ELİ KOLU BAĞLI ARKADAŞ AMERİKA GİBİ BAS GERÇEK MERMİYİ 111 15 Yanıtla
  • rıdvan öztürk:
    Devlet milleti millete kırdırıyor.. 25 83 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Showa devam 22 51 Yanıtla
  • KURU FRU:
    Hanımefendinin eline sağlık da siz böyle süblim mesajlarla neyi amaçlıyorsunuz? “ başıaçık” hanım olmuş olsa idi haberi o şekilde mi kurgulayacak idiniz? Bıkmadınız mı güdümlü habercilikten?? 29 8 Yanıtla
  • Ersin Yılmaz:
    ne olursa olsun o polislere yapılan saygısızlık terbiyenizden belli yazıklar olsun 28 5 Yanıtla
  • Turk:
    bunları cayır cayır yakacaklar ateşte ahirette hesap var 8 0 Yanıtla
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