DEM Partililerin polis barikatlarına saldırdığı ana başörtülü kadın damga vurdu

Politika

Kullandığı ifadeler ağza alınacak gibi değil

CHP, Ahmet Özer\'le ilgili sözlerini affetmedi! Partiden ihraç ediliyor

Geçtiğimiz hafta CHP'li Esenyurt Belediyesi'ne yürütülen terör örgütü soruşturması kapsamında kayyım atanmasının ardından İçişleri Bakanlığı üç belediye başkanını daha görevden uzaklaştırdı. Bakanlık kararına göre; Mardin, Batman ve Halfeti Belediye Başkanları görevden alındı ve yerlerine kayyum atandı.

ÖFKELİ GRUP POLİS BARİKATINI HEDEF ALDI

Olayın yankıları sürerken Halfeti'de DEM Partili bir grup, belediye binası önünde güvenliği sağlayan polislere saldırdı. Barikatları hedef alan öfkeli grubu başörtülü bir kadının sakinleştirmesi dikkatlerden kaçmadı.

2 POLİS MEMURU YARALANDI

Öte yandan tansiyonun yüksek olduğu Halfeti'de belediye binasına girmek isteyen grup, çevrede önlem alan polise yönelik taşlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda 2 polis memuru yaralandı. Yaralı polis memurları, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ÇÖP KONTEYNERLERİNİ ATEŞE VERDİLER

Uyarılara rağmen dağılmayan gruba, polis tarafından tazyikli su ve biber gazıyla müdahale edildi. Ara sokaklara kaçan grup üyelerinin bir süre sonra çöp konteynerlerini devirip ateşe verdikleri görüldü.