Geçtiğimiz hafta CHP'li Esenyurt Belediyesi'ne yürütülen terör örgütü soruşturması kapsamında kayyım atanmasının ardından İçişleri Bakanlığı üç belediye başkanını daha görevden uzaklaştırdı. Bakanlık kararına göre; Mardin, Batman ve Halfeti Belediye Başkanları görevden alındı ve yerlerine kayyum atandı.
Olayın yankıları sürerken Halfeti'de DEM Partili bir grup, belediye binası önünde güvenliği sağlayan polislere saldırdı. Barikatları hedef alan öfkeli grubu başörtülü bir kadının sakinleştirmesi dikkatlerden kaçmadı.
Öte yandan tansiyonun yüksek olduğu Halfeti'de belediye binasına girmek isteyen grup, çevrede önlem alan polise yönelik taşlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda 2 polis memuru yaralandı. Yaralı polis memurları, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Uyarılara rağmen dağılmayan gruba, polis tarafından tazyikli su ve biber gazıyla müdahale edildi. Ara sokaklara kaçan grup üyelerinin bir süre sonra çöp konteynerlerini devirip ateşe verdikleri görüldü.
Son Dakika › Politika › DEM Partililerin polis barikatlarına saldırdığı ana başörtülü kadın damga vurdu - Son Dakika
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