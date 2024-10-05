DEM Partililerle neden tokalaştı? Bahçeli'den ezber bozan sözler - Son Dakika
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Politika

DEM Partililerle neden tokalaştı? Bahçeli'den ezber bozan sözler

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DEM Partili milletvekilleri ile tokalaşma hakkında konuşan Bahçeli, ''MHP bir adım atmazsa diğerlerinden bir şeyler beklemek hakkı doğmaz. Fikirlerini kabul etmediğim kişilerin ellerini sıkmam birleştirici, Türkiye partisinin olması ifadesidir. Bütün siyasi kurumlara da saygı duyuyorum'' ifadelerini kullandı.

05.10.2024 14:20  Güncelleme: 14:38
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Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 20. Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan MHP lideri Devlet Bahçeli, yeni yasama yılı açılışında DEM Partili vekillerle tokalaşması ve Sinan Ateş davasıyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

SİNAN ATEŞ DAVASI

Sinan Ateş davasıyla ilgili yargının kararına saygı duyduklarını ifade eden Bahçeli, "MHP ve Ülkü Ocaklarının sorgulanması, itibarsızlaştırılması için bakış açılarını kınadığımı ifade etmek isterim. MHP'nin sorgulanmasına katkı sağlayacak davranışlarda bulunmuşlardır. Her davada her konuda başta Osman Kavala vs olmak üzere adalet iddiasında bulunanlar, ne olduğu henüz açıklanmamış mahkeme sürecinde televizyon ve kadrolarla MHP'yi sorgulamaya başlamış olmaları kabul edilebilir değildir. Ülkücü kimliği taşımakla beraber bu mahkemelere katılmışlardır. Üzücü bir davranıştır" şeklinde konuştu.

"O KİŞİLERİN ELLERİNİ SIKMAM..."

TBMM'de DEM Partili vekillerle tokalaşma görüntüleri hakkında da konuşan Bahçeli, "Bildiğiniz gibi 1 Ekim günü TBMM açıldı. Orada Sayın Cumhurbaşkanımız yapmış olduğu konuşmanın son bölümünde TBMM'de dayanışmanın, huzurun ve akıllı çalışmanın davetini sunmuştur. Böyle bir davetten sonra MHP'nin Genel Başkanı olarak Cumhur İttifakı'nın ve Türk milletinin Cumhurbaşkanı olarak görev yürüten şahsın çağrısına göre adım atmak bir görevdir. MHP bir adım atmazsa diğerlerinden bir şeyler beklemek hakkı doğmaz. Fikirlerini kabul etmediğim kişilerin ellerini sıkmam birleştirici, Türkiye partisinin olması ifadesidir.

DEM Partililerle neden tokalaştı? Bahçeli'den ezber bozan sözler

"GERGİNLİK YARATMANIN GEREĞİ YOKTUR"

Meclis'in resepsiyonunda da bu yaklaşımı görmekten memnun oldum. Güler yüzü devam ettirmek için adım atılıyor. MHP'nin siyasi kısır anlayışlar içine hapsetmek doğru değil. MHP'yi iyi anlamak lazım, attığı adımları iyi düşünmek lazım. Gerginlik yaratmanın gereği yoktur. Bu tartışmalara katkı sağlayan Halk Partisi'ni de kınıyorum, televizyonlarını da kınıyorum. Huzur bozmasınlar. Ateşe katkı sağlamasınlar. MHP sosyal şiddetten yana değildir.

"BÜTÜN SİYASİ KURUMLARA SAYGI DUYUYORUM"

Sosyal şiddet üzerinde sebepleri, sonuçları ve tedbirleri üzerinde çalışma yapan bilim insanları bir araya gelmiştir. Bunları görmezlikten gelip, bazı olayları sebep gösterip huzuru tahrik etmek doğru değildir. Seçimi zorlamak için bunu yapanlar, seçim sonucu alması mümkün değildir. Seçimden ziyade Türkiye'nin meselelerini çözebilecek bir çabanın içinde hareket etmenin faydası vardır. Bütün siyasi kurumlara da saygı duyuyorum."

DEM Partililerle neden tokalaştı? Bahçeli\'den ezber bozan sözler

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Son Dakika Politika DEM Partililerle neden tokalaştı? Bahçeli'den ezber bozan sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Bilen bilir:
    Yapmam dediğiniz ne varsa yaptınız etmem dediğiniz ne varsa ettiniz. Toplumu birbirine düşman edip sonrada birbirinize sevgi beslediniz. Zalimler için yaşasın cehennem... 46 4 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    CHP el sıkışınca terörcü siz el sıkışınca vatansever oluyorsunuz en traji komiğide makarnacı tayfanıZ inanıyor buna 44 3 Yanıtla
  • ben irfo:
    olmasi gerekende bu ayrimcilik olmasin dilegiyle 18 8 Yanıtla
  • Yusuf:
    Gec kalmis bir hareketti olmasi gereken de buydu 15 9 Yanıtla
  • Zerrin Karakütük:
    tokalaşmadan rahatsız olanlar tererüste özgürlük vaadinden slm göndermelerinden itifak kurmalarından rahatsız olmuyor halka seçmene hakaret edenler 20 yılda yapılan cumhuriyet tarihinde yapılmadı 7 10 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Siyasiler küser bir müddet sonra barışır ,olan siyasiler için kavga eden vatandaşa olur. Onun için siz siz olun siyasiler için komşunuz ile kabga yapmayın. Değmez . 8 1 Yanıtla
  • Galatasaray 1905:
    güncelleme gelmiş yarın gene yazılım ister bahçeli sakın sakın bu adamdan uzak durun Android sürümü 3.1 bu saatten sonra YouTube bile girilmez bahçelinin bu ülkeye en faydası evlenmemek 5 1 Yanıtla
  • mert çelik:
    zaten akpyede kızıyordu gıttı bırlık oldu yanı normal bunlar ıcın alıstık 4 0 Yanıtla
  • İSMAİL DEMİR:
    yakında selehattini de serbest bırakırsın apoyuda herşey beklenir senden 1 0 Yanıtla
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