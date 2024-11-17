Demet Akalın Bakan Tekin'in "laiklik" açıklamasına ateş püskürdü - Son Dakika
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Politika

Demet Akalın Bakan Tekin'in "laiklik" açıklamasına ateş püskürdü

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Demet Akalın, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in "laiklik" ile ilgili sözlerine tepki göstererek, "İstifa etmenizi dört gözle bekliyorum" dedi.

17.11.2024 14:26  Güncelleme: 14:45
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Demet Akalın Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, "laiklik" ile ilgili sözlerine tepki gösterdi. Bakan Tekin'in, "Sizin laiklikten anladığınız, camilerin kapısına kilit vurmak, camileri ahıra çevirmek, vatandaşın Kur'an-ı Kerim öğrenmesini yasaklamak. Sizin laiklikten anladığınız şeyle benim anladığım aynı değil." ifadelerinin ardından ünlü şarkıcıdan istifa çıkışı geldi.

'İSTİFA ETMENİZİ DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM'

Demet Akalın, Tekin'in konuşmasını alıntıladığı sosyal medya paylaşımında, "Korkunç! Gerçekten inanılır gibi değil! İstifa etmenizi dört gözle bekliyorum!" dedi. Akalın'ın paylaşımı kısa sürede 1 milyonun üzerinde görüntüleme aldı.

Demet Akalın Bakan Tekin'e ateş püskürdü

BAKAN TEKİN NE DEDİ?

Tekin, Batman'da düzenlenen AK Parti merkez ilçe 8'inci olağan kongresinde şu ifadeleri kullandı:

"Sizin laiklikten anladığınız şey şu; 1940'lı yılları hatırlayın, camilerin kapısına kilit vurmak, camileri ahıra çevirmek, vatandaşın Kur'an-ı Kerim öğrenmesini yasaklamak. Siz bunları laikliğin gereği olarak yaptınız. O zaman sizin laiklikten anladığınız şey ile benim laiklikten anladığım şey aynı değil. Ben laiklikten bütün vatandaşların, hangi dine inanırlarsa inansınlar dini inanç ve ibadet hürriyetinin devlet garantisi altına alınmasını anlıyorum. Sen laiklikten, Müslümanların inanç özgürlüğünün prangalar altına alınmasını, yasaklamasını anlıyorsun. Kendi icat ettiğin bir laikliği bana dayatıyorsun. Bu olmaz. Üniversiteye başörtüsüyle gitmek isteyen çocuğu ikna odalarına almayı laiklik gereğiyle yaptınız. Kendi ideolojik bakış açılarını bize dayatmak isteyen birileri evrensel tanımlamalarla asla örtüşmeyen kavramları bize dayatıyorlar ve bizi bunun üzerinden eleştiriyorlar"

Demet Akalın Bakan Tekin\'in "laiklik" açıklamasına ateş püskürdü

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Son Dakika Politika Demet Akalın Bakan Tekin'in 'laiklik' açıklamasına ateş püskürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (53)

  • Hasan Yılmaz:
    gayet te doğru söylemiş..niye zoruna gitti laik teyze.. 157 92 Yanıtla
  • Turgay Kayaoğlu:
    çok doğru tesbit bunların dayattığı laiklik açıklık saçıklık İslamı baltalamak 111 70 Yanıtla
  • Semih Aymergen:
    siyasetten de anliyo götüm 119 55 Yanıtla
  • McA !:
    Bu ülke nin MEB i bu şekilde konuşuyor ise bu şahsın döneminde okuyan hiç bir öğrenci den bu ülkeye fayda gelmez. 70 89 Yanıtla
  • Emsal doğan:
    çok doğru söylemiş. 106 41 Yanıtla
  • Mustafa karaca:
    Bunlar kendini ne zannediyor.bakana istifa et.işinize bakın kardeşim. 81 41 Yanıtla
  • Ramazan Sarac:
    Maasallah bu karekterinde anlamadigi bişey yok yalnız bu kadın güce göre yön degistiriyor sen ahlaksızlığıni düzelt ondan sonra topluma örnek olursun 76 26 Yanıtla
  • Kol Yen:
    her konuda bilip bilmeden konuş 71 27 Yanıtla
  • Emre Şimşek:
    demet akalın gibi bir alime bir zaat dururken bakan beyin laflarını dikkate alacağız 48 19 Yanıtla
  • Emin Erol:
    fetocu seni feto zihniyeti aynı 25 24 Yanıtla
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